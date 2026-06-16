SpaceX сунъий интеллект соҳасидаги йирик битимни эълон қилди: Cursor 60 миллиард долларга сотиб олинмоқда

·36·Техно
SpaceX сунъий интеллект соҳасидаги йирик битимни эълон қилди: Cursor 60 миллиард долларга сотиб олинмоқда

Elon Musk бошқарувидаги SpaceX компанияси технология оламини ларзага келтирувчи янги келишув ҳақида маълум қилди. Компания дастурлаш учун сунъий интеллект воситаларини ишлаб чиқувчи Cursor стартапини 60 миллиард долларлик акциялар эвазига сотиб олишга рози бўлди. Ушбу стратегик қадам SpaceX ўзининг тарихий IPO (акцияларни биринчи марта очиқ савдога чиқариш) жараёнини якунлаганидан бир неча кун ўтиб амалга оширилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу битим SpaceX таркибидаги сунъий интеллект бўлинмасини кучайтиришга қаратилган. Таъкидлаш жоизки, мазкур бўлинма жорий йил бошида Elon Muskнинг xAI компанияси билан бирлашиши натижасида шаклланган эди. TechCrunch нашри хабарига кўра, Cursor компанияси SpaceX билан келишувга қадар Andreessen Horowitz, Триве ва NVIDIA каби гигантлардан инвестиция жалб қилишни режалаштирган ва унинг бозор қиймати 50 миллиард долларга баҳоланиши кутилаётган эди.

Стратегик мақсадлар ва бозор истиқболлари

SpaceX инвесторларга тақдим этган ҳисоботида сунъий интеллект маҳсулотлари бозорини ниҳоятда улкан, яни қарийб 26 триллион долларга баҳолаган. Бу кўрсаткич АҚШнинг ялпи ички маҳсулотига деярли тенгдир. Компания Cursor'ни сотиб олиш орқали жаҳоннинг етакчи AI лабораториялари билан рақобатда устунликка эришишни кўзламоқда. Келишувнинг жорий йилнинг учинчи чорагида тўлиқ якунланиши кутилмоқда.

Шуни ҳам айтиб ўтиш керакки, SpaceX'нинг сунъий интеллект йўналиши сўнгги вақтларда бир қатор қийинчиликлар ва можароларга дуч келган эди. Хусусан, платформа орқали номақбул деэпфаке тасвирлар яратиш имконияти пайдо бўлгани жамоатчиликда кескин эътирозлар уйғотди. Ҳозирда ушбу бўлинма таркибий жиҳатдан қайта ташкил этилмоқда ва Cursor технологиялари ушбу жараёнда муҳим пойдевор бўлиши кутилмоқда.

Келишувнинг молиявий шартлари

Апрел ойида эълон қилинган дастлабки шартларга кўра, SpaceX олдида икки хил танлов бор эди: ёки Cursor'ни 60 миллиард долларлик акциялар эвазига сотиб олиш, ёки келишув бекор қилинган тақдирда 10 миллиард доллар миқдорида жарима (бреак-уп фее) тўлаш. Компания биринчи вариантни танлаб, ўзининг келажагини сунъий интеллект билан чамбарчас боғлашга қарор қилди.

Ўзбекистонлик технология ишқибозлари ва дастурчилар учун ҳам Cursor номи бегона эмас. Ушбу платформа код ёзиш жараёнини автоматлаштириш ва хатоларни тузатишда дунёдаги энг илғор воситалардан бири ҳисобланади. SpaceX каби космик технологиялар билан шуғулланувчи компаниянинг ушбу стартапни ўз таркибига қўшиб олиши, келажакда мураккаб муҳандислик дастурлари ҳам сунъий интеллект ёрдамида яратилишини англатади.

Экспертларнинг фикрича, ушбу харид Elon Muskнинг барча лойиҳаларини — Tesla, SpaceX ва xAI'ни ягона технологик экотизимга бирлаштириш стратегиясининг бир қисмидир. Эндиликда SpaceX нафақат коинотни забт этиш, балки дастурий таъминот бозорида ҳам етакчи кучга айланишни мақсад қилган.

SpaceXElon MuskCursorСунъий IntelлектIT-Янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Threads фойдаланувчилари сони 500 миллионга етди: Янги функциялар тақдим этилдиThreads фойдаланувчилари сони 500 миллионга етди: Янги функциялар тақдим этилдиБугун, 11:57Vivo ҳамёнбоп Т5 Lite 5G смартфонини тайёрламоқда: 6500 мАс батарея ва 120 Hz экранVivo ҳамёнбоп Т5 Lite 5G смартфонини тайёрламоқда: 6500 мАс батарея ва 120 Hz экранБугун, 11:52Ҳиндистонда Telegram блокланмоқда: Миллий имтиҳонлардаги фирибгарлик сабаб бўлдиҲиндистонда Telegram блокланмоқда: Миллий имтиҳонлардаги фирибгарлик сабаб бўлдиБугун, 11:50Фоундатион Аллой металлургия соҳасида инқилоб қилмоқда: Metaллар энди эритилмайдиФоундатион Аллой металлургия соҳасида инқилоб қилмоқда: Metaллар энди эритилмайдиБугун, 11:20Сунъий интеллект бозорида бурилиш: ChatGPT улуши илк бор 50 фоиздан пастга тушдиСунъий интеллект бозорида бурилиш: ChatGPT улуши илк бор 50 фоиздан пастга тушдиБугун, 10:59Самолётларда юқори тезликдаги интернет: Starlink аллақачон 7000 дан ортиқ ҳаво кемасига ўрнатилдиСамолётларда юқори тезликдаги интернет: Starlink аллақачон 7000 дан ортиқ ҳаво кемасига ўрнатилдиБугун, 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди