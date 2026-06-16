SpaceX сунъий интеллект соҳасидаги йирик битимни эълон қилди: Cursor 60 миллиард долларга сотиб олинмоқда
Elon Musk бошқарувидаги SpaceX компанияси технология оламини ларзага келтирувчи янги келишув ҳақида маълум қилди. Компания дастурлаш учун сунъий интеллект воситаларини ишлаб чиқувчи Cursor стартапини 60 миллиард долларлик акциялар эвазига сотиб олишга рози бўлди. Ушбу стратегик қадам SpaceX ўзининг тарихий IPO (акцияларни биринчи марта очиқ савдога чиқариш) жараёнини якунлаганидан бир неча кун ўтиб амалга оширилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу битим SpaceX таркибидаги сунъий интеллект бўлинмасини кучайтиришга қаратилган. Таъкидлаш жоизки, мазкур бўлинма жорий йил бошида Elon Muskнинг xAI компанияси билан бирлашиши натижасида шаклланган эди. TechCrunch нашри хабарига кўра, Cursor компанияси SpaceX билан келишувга қадар Andreessen Horowitz, Триве ва NVIDIA каби гигантлардан инвестиция жалб қилишни режалаштирган ва унинг бозор қиймати 50 миллиард долларга баҳоланиши кутилаётган эди.
Стратегик мақсадлар ва бозор истиқболлариSpaceX инвесторларга тақдим этган ҳисоботида сунъий интеллект маҳсулотлари бозорини ниҳоятда улкан, яни қарийб 26 триллион долларга баҳолаган. Бу кўрсаткич АҚШнинг ялпи ички маҳсулотига деярли тенгдир. Компания Cursor'ни сотиб олиш орқали жаҳоннинг етакчи AI лабораториялари билан рақобатда устунликка эришишни кўзламоқда. Келишувнинг жорий йилнинг учинчи чорагида тўлиқ якунланиши кутилмоқда.
Шуни ҳам айтиб ўтиш керакки, SpaceX'нинг сунъий интеллект йўналиши сўнгги вақтларда бир қатор қийинчиликлар ва можароларга дуч келган эди. Хусусан, платформа орқали номақбул деэпфаке тасвирлар яратиш имконияти пайдо бўлгани жамоатчиликда кескин эътирозлар уйғотди. Ҳозирда ушбу бўлинма таркибий жиҳатдан қайта ташкил этилмоқда ва Cursor технологиялари ушбу жараёнда муҳим пойдевор бўлиши кутилмоқда.
Келишувнинг молиявий шартлариАпрел ойида эълон қилинган дастлабки шартларга кўра, SpaceX олдида икки хил танлов бор эди: ёки Cursor'ни 60 миллиард долларлик акциялар эвазига сотиб олиш, ёки келишув бекор қилинган тақдирда 10 миллиард доллар миқдорида жарима (бреак-уп фее) тўлаш. Компания биринчи вариантни танлаб, ўзининг келажагини сунъий интеллект билан чамбарчас боғлашга қарор қилди.
Ўзбекистонлик технология ишқибозлари ва дастурчилар учун ҳам Cursor номи бегона эмас. Ушбу платформа код ёзиш жараёнини автоматлаштириш ва хатоларни тузатишда дунёдаги энг илғор воситалардан бири ҳисобланади. SpaceX каби космик технологиялар билан шуғулланувчи компаниянинг ушбу стартапни ўз таркибига қўшиб олиши, келажакда мураккаб муҳандислик дастурлари ҳам сунъий интеллект ёрдамида яратилишини англатади.
Экспертларнинг фикрича, ушбу харид Elon Muskнинг барча лойиҳаларини — Tesla, SpaceX ва xAI'ни ягона технологик экотизимга бирлаштириш стратегиясининг бир қисмидир. Эндиликда SpaceX нафақат коинотни забт этиш, балки дастурий таъминот бозорида ҳам етакчи кучга айланишни мақсад қилган.
…