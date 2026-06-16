Самолётларда юқори тезликдаги интернет: Starlink аллақачон 7000 дан ортиқ ҳаво кемасига ўрнатилди
Илон Маск бошқарувидаги Starlink компанияси авиация соҳасида инқилобий ўзгаришларни амалга оширишда давом этмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, дунё бўйлаб 41 та авиакомпания ўз самолётларини сунъий йўлдош орқали ишловчи юқори тезликдаги интернет билан жиҳозлаш бўйича шартномалар имзолаган. Ҳозирги кунда мазкур дастурга киритилган самолётларнинг умумий сони 7000 тадан ошиб кетди, бу эса ҳаво йўлларида рақамли алоқа сифатини янги босқичга олиб чиқмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, Starlink технологияси нафақат Шимолий Америка, балки Европа, Осиё ва Яқин Шарқ минтақаларини ҳам кенг қамраб олмоқда. Ҳамкорлар рўйхатидан United Airlines, Эмиратес, Қатар Аирвайс, Луфтанса, Ҳаваииан Аирлинес ва Air Канада каби дунёнинг энг йирик ва нуфузли авиаташувчилари жой олган. Бу тенденция парвоз вақтида интернетдан фойдаланиш эндиликда ҳашамат эмас, балки стандарт хизматга айланиб бораётганини кўрсатади.
Глобал авиация гигантларининг танловиАҚШ бозорида United Airlines, Соутвест Аирлинес, Аласка Аирлинес ва Американ Аирлинес каби етакчилар лойиҳада иштирок этишларини расман тасдиқлаган. Европада эса ИАГ ва Луфтанса Груп каби йирик операторлар Илон Маск билан ҳамкорликни йўлга қўйган. Ўзбекистонлик сайёҳлар кўп фойдаланадиган Эмиратес авиакомпанияси ҳам бу борада катта режаларни эълон қилди. Компания 2025-йил ноябрь ойидан бошлаб Boeing 777 самолётларига Starlink ўрнатишни бошлайди ва 2027-йил ўрталарига қадар бутун авиация паркини тўлиқ жиҳозлашни мақсад қилган.
Яқинда мазкур рўйхатга Исроилнинг ЭЛ АЛ авиакомпанияси ҳам қўшилди. Starlink билан ҳамкорлик эълон қилиниши ортидан, компания ўз йўловчиларига парвоз давомида узлуксиз ва паст кечикишли (лов латенкй) интернет тақдим этишни вада қилмоқда. Бу айниқса узоқ масофали рейсларда ишловчи ёки ижтимоий тармоқлардан фаол фойдаланувчи сайёҳлар учун жуда муҳим янгиликдир.
Рақобат ва келажак режалариБозордаги рақобат ҳам тўхтаб қолгани йўқ. Масалан, Финнаир авиакомпанияси ҳозирда бир нечта етказиб берувчилар, жумладан Starlink ва Amazon компаниясининг Прожект Куипер (Прожект Лео) лойиҳалари ўртасида танлов ўтказмоқда. Бу эса сунъий йўлдош интернети бозорида рақобат кучайиб, хизматлар нархи арзонлашиши ва сифати ошишига хизмат қилади.
Starlink тизимининг асосий афзаллиги шундаки, у паст орбитали сунъий йўлдошлар ёрдамида ишлайди. Бу эса анъанавий геостационар сунъий йўлдошларга қараганда анча тезкор алоқа ва барқарор сигнални таъминлайди. Қуйида лойиҳага қўшилган энг машҳур авиакомпаниялар рўйхати келтирилган:
- United Airlines
- Эмиратес
- Қатар Аирвайс
- Луфтанса Груп
- Air Канада
- ЭЛ АЛ
- Ҳаваииан Аирлинес
…