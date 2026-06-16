Самолётларда юқори тезликдаги интернет: Starlink аллақачон 7000 дан ортиқ ҳаво кемасига ўрнатилди

·23·Техно
Самолётларда юқори тезликдаги интернет: Starlink аллақачон 7000 дан ортиқ ҳаво кемасига ўрнатилди

Илон Маск бошқарувидаги Starlink компанияси авиация соҳасида инқилобий ўзгаришларни амалга оширишда давом этмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, дунё бўйлаб 41 та авиакомпания ўз самолётларини сунъий йўлдош орқали ишловчи юқори тезликдаги интернет билан жиҳозлаш бўйича шартномалар имзолаган. Ҳозирги кунда мазкур дастурга киритилган самолётларнинг умумий сони 7000 тадан ошиб кетди, бу эса ҳаво йўлларида рақамли алоқа сифатини янги босқичга олиб чиқмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Starlink технологияси нафақат Шимолий Америка, балки Европа, Осиё ва Яқин Шарқ минтақаларини ҳам кенг қамраб олмоқда. Ҳамкорлар рўйхатидан United Airlines, Эмиратес, Қатар Аирвайс, Луфтанса, Ҳаваииан Аирлинес ва Air Канада каби дунёнинг энг йирик ва нуфузли авиаташувчилари жой олган. Бу тенденция парвоз вақтида интернетдан фойдаланиш эндиликда ҳашамат эмас, балки стандарт хизматга айланиб бораётганини кўрсатади.

Глобал авиация гигантларининг танлови

АҚШ бозорида United Airlines, Соутвест Аирлинес, Аласка Аирлинес ва Американ Аирлинес каби етакчилар лойиҳада иштирок этишларини расман тасдиқлаган. Европада эса ИАГ ва Луфтанса Груп каби йирик операторлар Илон Маск билан ҳамкорликни йўлга қўйган. Ўзбекистонлик сайёҳлар кўп фойдаланадиган Эмиратес авиакомпанияси ҳам бу борада катта режаларни эълон қилди. Компания 2025-йил ноябрь ойидан бошлаб Boeing 777 самолётларига Starlink ўрнатишни бошлайди ва 2027-йил ўрталарига қадар бутун авиация паркини тўлиқ жиҳозлашни мақсад қилган.

Яқинда мазкур рўйхатга Исроилнинг ЭЛ АЛ авиакомпанияси ҳам қўшилди. Starlink билан ҳамкорлик эълон қилиниши ортидан, компания ўз йўловчиларига парвоз давомида узлуксиз ва паст кечикишли (лов латенкй) интернет тақдим этишни вада қилмоқда. Бу айниқса узоқ масофали рейсларда ишловчи ёки ижтимоий тармоқлардан фаол фойдаланувчи сайёҳлар учун жуда муҳим янгиликдир.

Рақобат ва келажак режалари

Бозордаги рақобат ҳам тўхтаб қолгани йўқ. Масалан, Финнаир авиакомпанияси ҳозирда бир нечта етказиб берувчилар, жумладан Starlink ва Amazon компаниясининг Прожект Куипер (Прожект Лео) лойиҳалари ўртасида танлов ўтказмоқда. Бу эса сунъий йўлдош интернети бозорида рақобат кучайиб, хизматлар нархи арзонлашиши ва сифати ошишига хизмат қилади.

Starlink тизимининг асосий афзаллиги шундаки, у паст орбитали сунъий йўлдошлар ёрдамида ишлайди. Бу эса анъанавий геостационар сунъий йўлдошларга қараганда анча тезкор алоқа ва барқарор сигнални таъминлайди. Қуйида лойиҳага қўшилган энг машҳур авиакомпаниялар рўйхати келтирилган:

  • United Airlines
  • Эмиратес
  • Қатар Аирвайс
  • Луфтанса Груп
  • Air Канада
  • ЭЛ АЛ
  • Ҳаваииан Аирлинес
Авиация таҳлилчиларининг фикрича, яқин йилларда Марказий Осиё, жумладан Ўзбекистон ҳаво йўлларида ҳам шундай технологияларнинг жорий этилиши эҳтимоли юқори. Ҳозирча Starlink глобал миқёсда ўз қамровини кенгайтириб, авиакомпаниялар учун энг ишончли ҳамкорга айланиб бормоқда.

StarlinkElon MuskАвиацияИнтернетТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX сунъий интеллект соҳасидаги йирик битимни эълон қилди: Cursor 60 миллиард долларга сотиб олинмоқдаSpaceX сунъий интеллект соҳасидаги йирик битимни эълон қилди: Cursor 60 миллиард долларга сотиб олинмоқдаБугун, 11:22Фоундатион Аллой металлургия соҳасида инқилоб қилмоқда: Metaллар энди эритилмайдиФоундатион Аллой металлургия соҳасида инқилоб қилмоқда: Metaллар энди эритилмайдиБугун, 11:20Сунъий интеллект бозорида бурилиш: ChatGPT улуши илк бор 50 фоиздан пастга тушдиСунъий интеллект бозорида бурилиш: ChatGPT улуши илк бор 50 фоиздан пастга тушдиБугун, 10:59Швеция 40 йиллик танаффусдан сўнг атом энергетикасига қайтмоқда: Rolls-Royce билан келишувШвеция 40 йиллик танаффусдан сўнг атом энергетикасига қайтмоқда: Rolls-Royce билан келишувБугун, 10:52SpaceX компаниясининг Dragon кемаси олтинчи парвозидан сўнг Ерга қайтмоқдаSpaceX компаниясининг Dragon кемаси олтинчи парвозидан сўнг Ерга қайтмоқдаБугун, 10:29Москва метросида янги авлод турникетлари ишга туширилди: Технологик янгиланиш бошландиМосква метросида янги авлод турникетлари ишга туширилди: Технологик янгиланиш бошландиБугун, 10:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди