Швеция 40 йиллик танаффусдан сўнг атом энергетикасига қайтмоқда: Rolls-Royce билан келишув

·21·Техно
Швеция 40 йиллик танаффусдан сўнг атом энергетикасига қайтмоқда: Rolls-Royce билан келишув

Швеция ҳукумати мамлакат энергетика хавфсизлигини таъминлаш ва ортиб бораётган талабни қондириш мақсадида йирик қадам ташлади. Мамлакатнинг Ваттенфалл энергетика компанияси янги атом дастури доирасида кичик модулли реакторлар (SMR) етказиб берувчи ҳамкор сифатида Британиянинг Rolls-Royce SMR корхонасини танлади. Бу қарор Швециянинг қарийб 40 йилдан ортиқ вақт давомида янги ядровий қувватлар қурмаслик анъанасига чек қўяди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу стратегик лойиҳа учун ўтказилган танловда Rolls-Royce Американинг ГE Вернова компаниясини ортда қолдирди. Дастлабки режаларга кўра, ГE Вернова томонидан ишлаб чиқилган бешта БВRX-300 реактори ёки Rolls-Royce SMR моделидаги учта реактор ўртасида танлов ўтказилиши керак эди. Якунда британиялик муҳандисларнинг технологияси маъқул деб топилди ва шартнома қиймати бир неча миллиард фунт стерлингни ташкил этиши кутилмоқда.

Швеция энергетика вазири Эбба Бушнинг таъкидлашича, Rolls-Royce билан эришилган келишув мамлакатда янги авлод атом генерациясини ривожлантиришда муҳим босқич бўлади. Вазирлик ушбу лойиҳа узоқ муддатда истеъмолчилар учун электр энергияси нархини пасайтиришга хизмат қилишига ишонч билдирди. Ўтган йили мамлакат парламенти янги реакторларни молиялаштириш учун зарур бўлган қонунчилик базасини тасдиқлаган эди.

Энергетик мустақиллик ва иқтисодий самарадорлик

Ваттенфалл маълумотларига кўра, Rolls-Royce томонидан етказиб бериладиган учта реакторнинг ҳар бири 470 МВ қувватга эга бўлади. Улар йилига жами 12 ТВт·соат электр энергияси ишлаб чиқариш имкониятига эга. Rolls-Royce мутахассисларининг ҳисоб-китобларига кўра, бу қувват Швециянинг йиллик электр энергияси истеъмолининг тахминан 6 фоизини қоплаш учун етарли ҳисобланади.

Янги ядровий иншоотлар мамлакат жануби-ғарбидаги амалдаги Рингҳалс атом электр станцияси ҳудудида жойлаштирилиши режалаштирилган. Лойиҳани амалга ошириш билан Видеберг Крафт компанияси шуғулланади. Мазкур корхонанинг 80 фоиз улуши Ваттенфалл давлат компаниясига тегишли бўлса, қолган 20 фоизи Швециянинг энг йирик саноат гигантлари консорциуми томонидан назорат қилинади.

Ҳукумат прогнозларига кўра, 2045-йилга бориб Швецияда электр энергиясига бўлган эҳтиёж икки баравар кўпайиши мумкин. Шу сабабли, давлат атом соҳасини ривожлантириш учун юзлаб миллиард швеция кронасини ажратишга тайёр. Биринчи модулли реактор барча лицензиялаш ва рухсат олиш жараёнларидан ўтгач, 2030-йилларнинг ўрталарида ишга туширилиши кутилмоқда.

ixbt.com нашрининг ёзишича, ушбу шартнома Rolls-Royce учун кичик модулли реакторлар сегментидаги энг йирик халқаро лойиҳалардан бирига айланди. Бу каби технологиялар анъанавий йирик AESларга қараганда тезроқ қурилиши ва хавфсизлик даражаси юқорилиги билан ажралиб туради, бу эса Швеция каби экологик стандартларга қатъий риоя қилувчи давлатлар учун жуда муҳимдир.

ШвецияRolls-RoyceАтом ЭнергетикасиТехнологияВаттенфалл
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX сунъий интеллект соҳасидаги йирик битимни эълон қилди: Cursor 60 миллиард долларга сотиб олинмоқдаSpaceX сунъий интеллект соҳасидаги йирик битимни эълон қилди: Cursor 60 миллиард долларга сотиб олинмоқдаБугун, 11:22Фоундатион Аллой металлургия соҳасида инқилоб қилмоқда: Metaллар энди эритилмайдиФоундатион Аллой металлургия соҳасида инқилоб қилмоқда: Metaллар энди эритилмайдиБугун, 11:20Сунъий интеллект бозорида бурилиш: ChatGPT улуши илк бор 50 фоиздан пастга тушдиСунъий интеллект бозорида бурилиш: ChatGPT улуши илк бор 50 фоиздан пастга тушдиБугун, 10:59Самолётларда юқори тезликдаги интернет: Starlink аллақачон 7000 дан ортиқ ҳаво кемасига ўрнатилдиСамолётларда юқори тезликдаги интернет: Starlink аллақачон 7000 дан ортиқ ҳаво кемасига ўрнатилдиБугун, 10:59SpaceX компаниясининг Dragon кемаси олтинчи парвозидан сўнг Ерга қайтмоқдаSpaceX компаниясининг Dragon кемаси олтинчи парвозидан сўнг Ерга қайтмоқдаБугун, 10:29Москва метросида янги авлод турникетлари ишга туширилди: Технологик янгиланиш бошландиМосква метросида янги авлод турникетлари ишга туширилди: Технологик янгиланиш бошландиБугун, 10:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди