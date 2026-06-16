Швеция 40 йиллик танаффусдан сўнг атом энергетикасига қайтмоқда: Rolls-Royce билан келишув
Швеция ҳукумати мамлакат энергетика хавфсизлигини таъминлаш ва ортиб бораётган талабни қондириш мақсадида йирик қадам ташлади. Мамлакатнинг Ваттенфалл энергетика компанияси янги атом дастури доирасида кичик модулли реакторлар (SMR) етказиб берувчи ҳамкор сифатида Британиянинг Rolls-Royce SMR корхонасини танлади. Бу қарор Швециянинг қарийб 40 йилдан ортиқ вақт давомида янги ядровий қувватлар қурмаслик анъанасига чек қўяди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу стратегик лойиҳа учун ўтказилган танловда Rolls-Royce Американинг ГE Вернова компаниясини ортда қолдирди. Дастлабки режаларга кўра, ГE Вернова томонидан ишлаб чиқилган бешта БВRX-300 реактори ёки Rolls-Royce SMR моделидаги учта реактор ўртасида танлов ўтказилиши керак эди. Якунда британиялик муҳандисларнинг технологияси маъқул деб топилди ва шартнома қиймати бир неча миллиард фунт стерлингни ташкил этиши кутилмоқда.
Швеция энергетика вазири Эбба Бушнинг таъкидлашича, Rolls-Royce билан эришилган келишув мамлакатда янги авлод атом генерациясини ривожлантиришда муҳим босқич бўлади. Вазирлик ушбу лойиҳа узоқ муддатда истеъмолчилар учун электр энергияси нархини пасайтиришга хизмат қилишига ишонч билдирди. Ўтган йили мамлакат парламенти янги реакторларни молиялаштириш учун зарур бўлган қонунчилик базасини тасдиқлаган эди.
Энергетик мустақиллик ва иқтисодий самарадорликВаттенфалл маълумотларига кўра, Rolls-Royce томонидан етказиб бериладиган учта реакторнинг ҳар бири 470 МВ қувватга эга бўлади. Улар йилига жами 12 ТВт·соат электр энергияси ишлаб чиқариш имкониятига эга. Rolls-Royce мутахассисларининг ҳисоб-китобларига кўра, бу қувват Швециянинг йиллик электр энергияси истеъмолининг тахминан 6 фоизини қоплаш учун етарли ҳисобланади.
Янги ядровий иншоотлар мамлакат жануби-ғарбидаги амалдаги Рингҳалс атом электр станцияси ҳудудида жойлаштирилиши режалаштирилган. Лойиҳани амалга ошириш билан Видеберг Крафт компанияси шуғулланади. Мазкур корхонанинг 80 фоиз улуши Ваттенфалл давлат компаниясига тегишли бўлса, қолган 20 фоизи Швециянинг энг йирик саноат гигантлари консорциуми томонидан назорат қилинади.
Ҳукумат прогнозларига кўра, 2045-йилга бориб Швецияда электр энергиясига бўлган эҳтиёж икки баравар кўпайиши мумкин. Шу сабабли, давлат атом соҳасини ривожлантириш учун юзлаб миллиард швеция кронасини ажратишга тайёр. Биринчи модулли реактор барча лицензиялаш ва рухсат олиш жараёнларидан ўтгач, 2030-йилларнинг ўрталарида ишга туширилиши кутилмоқда.
ixbt.com нашрининг ёзишича, ушбу шартнома Rolls-Royce учун кичик модулли реакторлар сегментидаги энг йирик халқаро лойиҳалардан бирига айланди. Бу каби технологиялар анъанавий йирик AESларга қараганда тезроқ қурилиши ва хавфсизлик даражаси юқорилиги билан ажралиб туради, бу эса Швеция каби экологик стандартларга қатъий риоя қилувчи давлатлар учун жуда муҳимдир.
…