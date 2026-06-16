Янги Зеландия бош мураббийи Эрон билан дуранг ҳақида нималар деди?
Бутун дунё нигоҳи қадалган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси ўзининг илк кунлариданоқ кутилмаган натижалар ва ҳақиқий драмаларни тақдим этишда давом этмоқда. Гуруҳ босқичининг 1-туридан ўрин олган навбатдаги учрашув яшил майдонда ҳақиқий муросасиз кураш кечганини кўрсатди. Унда Океания қитъаси вакили Янги Зеландия ҳамда Осиёнинг гранд жамоаларидан бири ҳисобланган Эрон миллий терма жамоалари ўзаро тўқнаш келишди. Ҳар икки томоннинг ғалабага бўлган иштиёқи ва тинимсиз ҳужумлари эвазига мазкур қайноқ беллашув 2:2 ҳисобидаги жанговар ва драматик дуранг билан ўз ниҳоясига етди.
Океанияликларнинг икки карра устунлиги ва бой берилган тарихий зафар
Учрашув аввалидан инсайдерлар ва кўпчилик мутахассислар Эрон терма жамоасини яққол фаворит сифатида кўрсатаётган эди. Бироқ Даррен Базили қўл остидаги Янги Зеландия футболчилари октагон сингари шиддатли кечган яшил майдонда рақибга асло бўш келишмади. Улар ўйин давомида икки маротаба ҳисобда олдинга чиқиб, ғалабага жуда яқин келишганди. Аммо Эрон жамоасининг тажрибаси ва иродаси барибир ўз сўзини айтди — форслар ҳар сафар мувозанатни тиклашга муваффақ бўлишди ва океанияликлар тарихий ғалабани қўлдан чиқаришди.
Қуйидаги расмий спорт ва тактик таҳлил жадвали орқали ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи 1-туридан ўрин олган мазкур шиддатли учрашувнинг якуний натижалари ва мураббий фикри билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва тур номи
Тўқнаш келган терма жамоалар
Учрашувнинг якуний ҳисоби
Янги Зеландия жамоасининг бош мураббийи
Учрашув давомида кузатилган асосий драма
Бош мураббийнинг жамоавий ўйинга берган баҳоси
ЖЧ-2026
(Гуруҳ босқичи, 1-тур)
Янги Зеландия — Эрон
2:2
(Жанговар дуранг)
Даррен Базили
(Тажрибали мутахассис)
Океанияликлар икки бор ҳисобда олдинга чиқиб, устунликни сақлай олишмади.
“Футболчиларимнинг кўрсатган қаҳрамонлигидан фахрланаман”
“Тарихга кириш имконияти қўлдан чиққани аламли”
Ўйиндан сўнг ўтказилган расмий матбуот анжуманида Янги Зеландия терма жамоаси бош мураббийи Даррен Базили ўз шогирдларининг кўрсатган матонати ва ўйинидан кўнгли тўлганини яшириб ўтирмади. Шу билан бирга, у тарихий уч очкони бой беришганидан бироз маҳзун эканини ҳам баён қилди:
Бош мураббий Даррен Базилининг ўйиндан кейинги эксклюзив муносабати:
“Майдонда бор кучини бериб ўйнаган барча футболчиларим билан чин қалбдан фахрланаман. Бугун жамоам жуда сифатли ўйин намойиш этди: тўпни яхши назорат қилдик ва рақиб дарвозаси олдида кўплаб хавфли вазиятларни юзага келтирдик. Албатта, якунда зафар қуча олмаганимиз ва ғалабани қўлдан чиқарганимиз бизни бироз ранжитди. Тўқнашув давомида рақиб дарвозасига иккита ўта чиройли гол уришга муваффақ бўлдик, шу боисдан ҳам бу натижа бизга янада аламли туюлмоқда. Чунки бугун бизда катта футбол тарихига кириш учун жуда қулай имконият бор эди. Шунга қарамай, йигитларнинг шиддатли курашганидан ва кўрсатган характеридан тўлиқ мамнунман”.
Океания вакиллари учун ушбу дуранг катта мундиалдаги порлоқ юришнинг бошланиши бўлиши шубҳасиз. Эрон эса навбатдаги турларда ўз хатолари устида ишлашга мажбур.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, гуруҳлардаги шиддатли курашлар, мураббийларнинг парда ортидаги яширин режалари ва спорт оламига оид энг тезкор ҳамда ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…