Янги Зеландия бош мураббийи Эрон билан дуранг ҳақида нималар деди?

·53·Спорт
Янги Зеландия бош мураббийи Эрон билан дуранг ҳақида нималар деди?

Бутун дунё нигоҳи қадалган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси ўзининг илк кунлариданоқ кутилмаган натижалар ва ҳақиқий драмаларни тақдим этишда давом этмоқда. Гуруҳ босқичининг 1-туридан ўрин олган навбатдаги учрашув яшил майдонда ҳақиқий муросасиз кураш кечганини кўрсатди. Унда Океания қитъаси вакили Янги Зеландия ҳамда Осиёнинг гранд жамоаларидан бири ҳисобланган Эрон миллий терма жамоалари ўзаро тўқнаш келишди. Ҳар икки томоннинг ғалабага бўлган иштиёқи ва тинимсиз ҳужумлари эвазига мазкур қайноқ беллашув 2:2 ҳисобидаги жанговар ва драматик дуранг билан ўз ниҳоясига етди.

Океанияликларнинг икки карра устунлиги ва бой берилган тарихий зафар

Учрашув аввалидан инсайдерлар ва кўпчилик мутахассислар Эрон терма жамоасини яққол фаворит сифатида кўрсатаётган эди. Бироқ Даррен Базили қўл остидаги Янги Зеландия футболчилари октагон сингари шиддатли кечган яшил майдонда рақибга асло бўш келишмади. Улар ўйин давомида икки маротаба ҳисобда олдинга чиқиб, ғалабага жуда яқин келишганди. Аммо Эрон жамоасининг тажрибаси ва иродаси барибир ўз сўзини айтди — форслар ҳар сафар мувозанатни тиклашга муваффақ бўлишди ва океанияликлар тарихий ғалабани қўлдан чиқаришди.

Қуйидаги расмий спорт ва тактик таҳлил жадвали орқали ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи 1-туридан ўрин олган мазкур шиддатли учрашувнинг якуний натижалари ва мураббий фикри билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ва тур номи

Тўқнаш келган терма жамоалар

Учрашувнинг якуний ҳисоби

Янги Зеландия жамоасининг бош мураббийи

Учрашув давомида кузатилган асосий драма

Бош мураббийнинг жамоавий ўйинга берган баҳоси

ЖЧ-2026


(Гуруҳ босқичи, 1-тур)

Янги Зеландия — Эрон

2:2


(Жанговар дуранг)

Даррен Базили


(Тажрибали мутахассис)

Океанияликлар икки бор ҳисобда олдинга чиқиб, устунликни сақлай олишмади.

“Футболчиларимнинг кўрсатган қаҳрамонлигидан фахрланаман”

“Тарихга кириш имконияти қўлдан чиққани аламли”

Ўйиндан сўнг ўтказилган расмий матбуот анжуманида Янги Зеландия терма жамоаси бош мураббийи Даррен Базили ўз шогирдларининг кўрсатган матонати ва ўйинидан кўнгли тўлганини яшириб ўтирмади. Шу билан бирга, у тарихий уч очкони бой беришганидан бироз маҳзун эканини ҳам баён қилди:

Бош мураббий Даррен Базилининг ўйиндан кейинги эксклюзив муносабати:

“Майдонда бор кучини бериб ўйнаган барча футболчиларим билан чин қалбдан фахрланаман. Бугун жамоам жуда сифатли ўйин намойиш этди: тўпни яхши назорат қилдик ва рақиб дарвозаси олдида кўплаб хавфли вазиятларни юзага келтирдик. Албатта, якунда зафар қуча олмаганимиз ва ғалабани қўлдан чиқарганимиз бизни бироз ранжитди. Тўқнашув давомида рақиб дарвозасига иккита ўта чиройли гол уришга муваффақ бўлдик, шу боисдан ҳам бу натижа бизга янада аламли туюлмоқда. Чунки бугун бизда катта футбол тарихига кириш учун жуда қулай имконият бор эди. Шунга қарамай, йигитларнинг шиддатли курашганидан ва кўрсатган характеридан тўлиқ мамнунман”.

Океания вакиллари учун ушбу дуранг катта мундиалдаги порлоқ юришнинг бошланиши бўлиши шубҳасиз. Эрон эса навбатдаги турларда ўз хатолари устида ишлашга мажбур.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, гуруҳлардаги шиддатли курашлар, мураббийларнинг парда ортидаги яширин режалари ва спорт оламига оид энг тезкор ҳамда ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Янги ЗеландияЭронДаррен БэйзлиФИФА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?Бугун, 11:38Моуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиМоуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиБугун, 11:24Букайо Сака ЖЧ-2026 олдидан таваккал қилмоқда: Англия юлдузи жароҳат билан ўйнамоқчиБукайо Сака ЖЧ-2026 олдидан таваккал қилмоқда: Англия юлдузи жароҳат билан ўйнамоқчиБугун, 11:13Россиялик шарҳловчи Ўзбекистон терма жамоаси имкониятини юқори баҳоладиРоссиялик шарҳловчи Ўзбекистон терма жамоаси имкониятини юқори баҳоладиБугун, 11:04Ўзбекистон ва Иордания Жаҳон чемпионатида тарихий дебют арафасидаЎзбекистон ва Иордания Жаҳон чемпионатида тарихий дебют арафасидаБугун, 10:50Антонио Рюдигер ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар якунланди: Янги шартнома имзоландиАнтонио Рюдигер ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар якунланди: Янги шартнома имзоландиБугун, 10:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди