Беларусда Citroen автомобилларини ишлаб чиқариш бошланди: Нархлар ва моделлар маълум
Беларуснинг Минск яқинидаги “Юнисон” заводида Франциянинг машҳур Citroen бренди автомобилларини йирик узелли йиғиш (СКД) жараёни расман йўлга қўйилди. 1990-йилларда Ford моделлари билан ўз фаолиятини бошлаган ушбу корхона эндиликда Европа брендининг Хитой бозори учун мўлжалланган моделларини МДҲ ҳудудида оммалаштиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
“За рулем” нашри бош муҳаррири Максим Кадаковнинг ма“лумотига кўра, ишлаб чиқариш линиясидан бир йўла учта модел ўрин олган. Ушбу қадам Беларус автомобил бозорида хилма-хилликни ошириш билан бирга, Citroen брендининг минтақадаги позициясини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Шуниси э“тиборлики, барча моделлар Донгфенг Peugeot-Citroen қўшма корхонаси томонидан ишлаб чиқилган техник базага асосланган.
Моделлар қатори ва техник хусусиятларИшлаб чиқариш қувватларида биринчи бўлиб Citroen К3-ХР ихчам кроссовери йиғилмоқда. Узунлиги 4,3 метрни ташкил этувчи ушбу автомобил 116 от кучига эга двигател ва 6 поғонали роботлаштирилган узатмалар қутиси билан жиҳозланган. Ушбу модел Европадаги стандарт К3 дан фарқ қилиб, асосан Осиё бозорлари учун махсус лойиҳалаштирилган. Беларусда унинг нархи тахминан 75 минг беларус рубли (қарийб 23 минг доллар) этиб белгиланган.
Кроссоверлар сафини Citroen К5 Аиркросс модели давом эттиради. Узунлиги 4,5 метр бўлган ушбу автомобил капоти остида 175 от кучига эга кучлироқ двигател ва 8 поғонали “автомат” коробка жойлашган. Та“кидлаш жоизки, заводда ушбу моделнинг ҳозирги Европа авлодидан бироз фарқ қилувчи, аммо синовдан ўтган аввалги итерацияси йиғилмоқда. Унинг нархи 95 минг беларус рубли (тахминан 29 минг доллар) атрофида баҳоланмоқда.
Флагман модел ва бозор истиқболлариЛиниядаги энг йирик ва қиммат модел бу — Citroen К5 Х лифтбек-кроссоверидир. Узунлиги деярли 4,8 метрга етадиган ушбу автомобил ҳам 175 от кучига эга агрегат ва 8 поғонали трансмиссия билан та“минланган. Ҳашамат ва қулайликни ўзида мужассам этган ушбу флагманнинг нархи 96 минг беларус рублидан бошланади.
Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли бўлиши мумкин. Ҳозирда мамлакатимизда BYD ва Chevrolet каби брендлар устунлик қилаётган бўлса-да, қўшни МДҲ давлатларида Citroen каби Европа брендларининг маҳаллийлаштирилиши параллел импорт ёки расмий дилерлик тармоқлари орқали нархларнинг нисбатан барқарорлашувига билвосита та“сир кўрсатиши мумкин. Беларусда йиғилган ушбу моделлар келажакда минтақавий экспорт салоҳиятига ҳам эга бўлиши кутилмоқда.
…