Беларусда Citroen автомобилларини ишлаб чиқариш бошланди: Нархлар ва моделлар маълум

·14·Авто
Беларусда Citroen автомобилларини ишлаб чиқариш бошланди: Нархлар ва моделлар маълум

Беларуснинг Минск яқинидаги “Юнисон” заводида Франциянинг машҳур Citroen бренди автомобилларини йирик узелли йиғиш (СКД) жараёни расман йўлга қўйилди. 1990-йилларда Ford моделлари билан ўз фаолиятини бошлаган ушбу корхона эндиликда Европа брендининг Хитой бозори учун мўлжалланган моделларини МДҲ ҳудудида оммалаштиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

“За рулем” нашри бош муҳаррири Максим Кадаковнинг ма“лумотига кўра, ишлаб чиқариш линиясидан бир йўла учта модел ўрин олган. Ушбу қадам Беларус автомобил бозорида хилма-хилликни ошириш билан бирга, Citroen брендининг минтақадаги позициясини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Шуниси э“тиборлики, барча моделлар Донгфенг Peugeot-Citroen қўшма корхонаси томонидан ишлаб чиқилган техник базага асосланган.

Моделлар қатори ва техник хусусиятлар

Ишлаб чиқариш қувватларида биринчи бўлиб Citroen К3-ХР ихчам кроссовери йиғилмоқда. Узунлиги 4,3 метрни ташкил этувчи ушбу автомобил 116 от кучига эга двигател ва 6 поғонали роботлаштирилган узатмалар қутиси билан жиҳозланган. Ушбу модел Европадаги стандарт К3 дан фарқ қилиб, асосан Осиё бозорлари учун махсус лойиҳалаштирилган. Беларусда унинг нархи тахминан 75 минг беларус рубли (қарийб 23 минг доллар) этиб белгиланган.

Кроссоверлар сафини Citroen К5 Аиркросс модели давом эттиради. Узунлиги 4,5 метр бўлган ушбу автомобил капоти остида 175 от кучига эга кучлироқ двигател ва 8 поғонали “автомат” коробка жойлашган. Та“кидлаш жоизки, заводда ушбу моделнинг ҳозирги Европа авлодидан бироз фарқ қилувчи, аммо синовдан ўтган аввалги итерацияси йиғилмоқда. Унинг нархи 95 минг беларус рубли (тахминан 29 минг доллар) атрофида баҳоланмоқда.

Флагман модел ва бозор истиқболлари

Линиядаги энг йирик ва қиммат модел бу — Citroen К5 Х лифтбек-кроссоверидир. Узунлиги деярли 4,8 метрга етадиган ушбу автомобил ҳам 175 от кучига эга агрегат ва 8 поғонали трансмиссия билан та“минланган. Ҳашамат ва қулайликни ўзида мужассам этган ушбу флагманнинг нархи 96 минг беларус рублидан бошланади.

Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли бўлиши мумкин. Ҳозирда мамлакатимизда BYD ва Chevrolet каби брендлар устунлик қилаётган бўлса-да, қўшни МДҲ давлатларида Citroen каби Европа брендларининг маҳаллийлаштирилиши параллел импорт ёки расмий дилерлик тармоқлари орқали нархларнинг нисбатан барқарорлашувига билвосита та“сир кўрсатиши мумкин. Беларусда йиғилган ушбу моделлар келажакда минтақавий экспорт салоҳиятига ҳам эга бўлиши кутилмоқда.

CitroenБеларусАвтомобилКроссоверЮнисон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда янги Соллерс СФ5 сотуви бошланди: энди автомат узатмалар қутиси биланРоссияда янги Соллерс СФ5 сотуви бошланди: энди автомат узатмалар қутиси биланБугун, 11:55Калугада янги Tenet T8 кроссоверини ишлаб чиқариш йўлга қўйилдиКалугада янги Tenet T8 кроссоверини ишлаб чиқариш йўлга қўйилдиБугун, 11:20Audi A6 Аллроад қайтди: СУВ имкониятларига эга универсалнинг янги авлоди тақдим этилдиAudi A6 Аллроад қайтди: СУВ имкониятларига эга универсалнинг янги авлоди тақдим этилдиБугун, 10:21Renault 4 Плеин Суд: Электр кроссовернинг янги кабриолет версияси тақдим этилдиRenault 4 Плеин Суд: Электр кроссовернинг янги кабриолет версияси тақдим этилдиКеча, 17:55Belgee автомобиллари ўзининг электроника тизимларига эга бўлади: Горизонт билан ҳамкорликBelgee автомобиллари ўзининг электроника тизимларига эга бўлади: Горизонт билан ҳамкорликКеча, 13:51Янги авлод BMW X5 синовдан ўтди: Афсонавий кроссоверда қандай ўзгаришлар бор?Янги авлод BMW X5 синовдан ўтди: Афсонавий кроссоверда қандай ўзгаришлар бор?Кеча, 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди