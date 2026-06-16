Фоундатион Аллой металлургия соҳасида инқилоб қилмоқда: Metaллар энди эритилмайди

·22·Техно
Фоундатион Аллой металлургия соҳасида инқилоб қилмоқда: Metaллар энди эритилмайди

Инсоният металл қотишмаларини тайёрлашда бронза давридан бери деярли бир хил усулдан фойдаланиб келади: турли металлар бир идишда эритилади ва янги, мустаҳкамроқ материал ҳосил бўлгунча аралаштирилади. Бироқ Фоундатион Аллой стартапи бу анъанавий ёндашувни бутунлай ўзгартирувчи янги технологияни тақдим этди. Компания металларни эритиш ўрнига, уларни махсус усулда "уриб" бирлаштириш технологиясини ишлаб чиқди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрига берган интервюсида Фоундатион Аллой асосчиси ва бош директори Жаке Гуглиннинг таъкидлашича, уларнинг усули металл кукунлари зарраларини бир-бирига уриш орқали янги хусусиятларга эга материаллар яратишга асосланган. Бу жараён бошқа ҳеч бир ишлаб чиқарувчи эриша олмайдиган ноёб физик хусусиятларни шакллантириш имконини беради. Ҳозирда стартап ўзининг махсус металларини кичик партияларда сотмоқда, аммо талаб таклифдан анча юқори экани айтилмоқда.

Саноатдаги янги давр ва энергия тежамкорлиги

Фоундатион Аллой технологияси автомобилсозлик, аэрокосмик саноат, ярим ўтказгичлар ишлаб чиқариш ва мудофаа соҳаларида кенг қўлланилиши кутилмоқда. Шунингдек, стартап ҳашаматли соатлар ва ошпазлик пичоқлари ишлаб чиқарувчи компаниялар билан ҳам синов лойиҳаларини амалга оширмоқда. Гуглиннинг сўзларига кўра, янги усул нафақат сифатни оширади, балки ишлаб чиқаришдаги чиқиндиларни ва харажатларни кескин камайтиради.

Анъанавий эритиш жараёнидан воз кечиш экологик жиҳатдан ҳам жуда фойдали. Фоундатион Аллой қўллаётган қаттиқ ҳолатдаги технология одатдаги усулларга қараганда тахминан ўн баравар кам энергия сарфлайди. Бу эса глобал миқёсда углерод чиқиндиларини камайтиришга интилаётган саноат гигантлари учун жуда муҳим омил ҳисобланади.

Илмий асослар ва инвестиция

Ушбу технология сўнгги 20 йил давомида олиб борилган илмий тадқиқотлар натижасидир. Тим Руперт ва Чрис Счуҳ бошчилигидаги олимлар металларнинг нанометр даражасидаги ўзгаришларини ўрганиб, ушбу инновацияга асос солишган. Чрис Счуҳ аввал ҳам Десктоп Metaл ва Хталик каби муваффақиятли стартапларга асос солган тажрибали мутахассис ҳисобланади.

Компания 2027-йилга бориб ишлаб чиқариш ҳажмини ҳафтасига бир неча тоннага етказишни мақсад қилган. Бунинг учун Воягер Вентурес бошчилигидаги А серияли инвестиция раундида 22 миллион доллар маблағ жалб қилинди. Инвестиция киритганлар орасида қуйидаги нуфузли компаниялар бор:

  • Ямаҳа Моторс
  • Америка' Фронтиер Фунд
  • Труст Вентурес
  • Энгине Вентурес
  • Кейнматсу Корпоратион
Маълум қилинишича, Кейнматсу Корпоратион стартапнинг металларини Япония ва Жануби-шарқий Осиё бозорларида тарқатиш билан ҳам шуғулланади. Бу эса Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам келажакда юқори технологияли металл материалларнинг осонроқ кириб келишига замин яратиши мумкин.

Ҳар қандай қотишма яратишдан мақсад — икки ёки ундан ортиқ металл элементларни молекуляр даражада мукаммал бирлаштиришдир. Фоундатион Аллой усули орқали бутун материал бўйлаб кристалл панжараларнинг бир хил такрорланишига эришилади, бу эса металлнинг чидамлилиги ва бошқа хусусиятларини сезиларли даражада яхшилайди.

ТехнологияФоундатион АллойMetaллургияИнновацияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Threads фойдаланувчилари сони 500 миллионга етди: Янги функциялар тақдим этилдиThreads фойдаланувчилари сони 500 миллионга етди: Янги функциялар тақдим этилдиБугун, 11:57Vivo ҳамёнбоп Т5 Lite 5G смартфонини тайёрламоқда: 6500 мАс батарея ва 120 Hz экранVivo ҳамёнбоп Т5 Lite 5G смартфонини тайёрламоқда: 6500 мАс батарея ва 120 Hz экранБугун, 11:52Ҳиндистонда Telegram блокланмоқда: Миллий имтиҳонлардаги фирибгарлик сабаб бўлдиҲиндистонда Telegram блокланмоқда: Миллий имтиҳонлардаги фирибгарлик сабаб бўлдиБугун, 11:50SpaceX сунъий интеллект соҳасидаги йирик битимни эълон қилди: Cursor 60 миллиард долларга сотиб олинмоқдаSpaceX сунъий интеллект соҳасидаги йирик битимни эълон қилди: Cursor 60 миллиард долларга сотиб олинмоқдаБугун, 11:22Сунъий интеллект бозорида бурилиш: ChatGPT улуши илк бор 50 фоиздан пастга тушдиСунъий интеллект бозорида бурилиш: ChatGPT улуши илк бор 50 фоиздан пастга тушдиБугун, 10:59Самолётларда юқори тезликдаги интернет: Starlink аллақачон 7000 дан ортиқ ҳаво кемасига ўрнатилдиСамолётларда юқори тезликдаги интернет: Starlink аллақачон 7000 дан ортиқ ҳаво кемасига ўрнатилдиБугун, 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди