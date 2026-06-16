Фоундатион Аллой металлургия соҳасида инқилоб қилмоқда: Metaллар энди эритилмайди
Инсоният металл қотишмаларини тайёрлашда бронза давридан бери деярли бир хил усулдан фойдаланиб келади: турли металлар бир идишда эритилади ва янги, мустаҳкамроқ материал ҳосил бўлгунча аралаштирилади. Бироқ Фоундатион Аллой стартапи бу анъанавий ёндашувни бутунлай ўзгартирувчи янги технологияни тақдим этди. Компания металларни эритиш ўрнига, уларни махсус усулда "уриб" бирлаштириш технологиясини ишлаб чиқди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрига берган интервюсида Фоундатион Аллой асосчиси ва бош директори Жаке Гуглиннинг таъкидлашича, уларнинг усули металл кукунлари зарраларини бир-бирига уриш орқали янги хусусиятларга эга материаллар яратишга асосланган. Бу жараён бошқа ҳеч бир ишлаб чиқарувчи эриша олмайдиган ноёб физик хусусиятларни шакллантириш имконини беради. Ҳозирда стартап ўзининг махсус металларини кичик партияларда сотмоқда, аммо талаб таклифдан анча юқори экани айтилмоқда.
Саноатдаги янги давр ва энергия тежамкорлигиФоундатион Аллой технологияси автомобилсозлик, аэрокосмик саноат, ярим ўтказгичлар ишлаб чиқариш ва мудофаа соҳаларида кенг қўлланилиши кутилмоқда. Шунингдек, стартап ҳашаматли соатлар ва ошпазлик пичоқлари ишлаб чиқарувчи компаниялар билан ҳам синов лойиҳаларини амалга оширмоқда. Гуглиннинг сўзларига кўра, янги усул нафақат сифатни оширади, балки ишлаб чиқаришдаги чиқиндиларни ва харажатларни кескин камайтиради.
Анъанавий эритиш жараёнидан воз кечиш экологик жиҳатдан ҳам жуда фойдали. Фоундатион Аллой қўллаётган қаттиқ ҳолатдаги технология одатдаги усулларга қараганда тахминан ўн баравар кам энергия сарфлайди. Бу эса глобал миқёсда углерод чиқиндиларини камайтиришга интилаётган саноат гигантлари учун жуда муҳим омил ҳисобланади.
Илмий асослар ва инвестицияУшбу технология сўнгги 20 йил давомида олиб борилган илмий тадқиқотлар натижасидир. Тим Руперт ва Чрис Счуҳ бошчилигидаги олимлар металларнинг нанометр даражасидаги ўзгаришларини ўрганиб, ушбу инновацияга асос солишган. Чрис Счуҳ аввал ҳам Десктоп Metaл ва Хталик каби муваффақиятли стартапларга асос солган тажрибали мутахассис ҳисобланади.
Компания 2027-йилга бориб ишлаб чиқариш ҳажмини ҳафтасига бир неча тоннага етказишни мақсад қилган. Бунинг учун Воягер Вентурес бошчилигидаги А серияли инвестиция раундида 22 миллион доллар маблағ жалб қилинди. Инвестиция киритганлар орасида қуйидаги нуфузли компаниялар бор:
- Ямаҳа Моторс
- Америка' Фронтиер Фунд
- Труст Вентурес
- Энгине Вентурес
- Кейнматсу Корпоратион
Ҳар қандай қотишма яратишдан мақсад — икки ёки ундан ортиқ металл элементларни молекуляр даражада мукаммал бирлаштиришдир. Фоундатион Аллой усули орқали бутун материал бўйлаб кристалл панжараларнинг бир хил такрорланишига эришилади, бу эса металлнинг чидамлилиги ва бошқа хусусиятларини сезиларли даражада яхшилайди.
…