Моуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчи

·62·Спорт
Моуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчи

Европа футболи оламида ёзги трансфер ойнаси яқинлашгани сайин гранд клублар ўртасидаги яширин курашлар ва шов-шувли режалар суръати тобора юқорилаб бормоқда. Айниқса, Мадриднинг «Реал» клуби бошқарувига иккинчи маротаба қайтган афсонавий португалиялик мутахассис Жозе Моуриньо жамоа таркибини тубдан ислоҳ қилиш ва мудофаа чизиғини мустаҳкамлашга қатъий киришди. Машҳур «Махсус» мураббийнинг ёзги трансфер режаларидаги бош мақсадларидан бири — айни дамда «Манчестер Сити» сафида тўп сураётган дунёнинг энг кучли марказий ҳимоячиларидан бири Рубен Диаш бўлиб турибди.

Жозе Моуриньонинг Мадриддаги янги мудофаа қўрғони

Буюк Британиянинг нуфузли ва ишончли спорт нашрларидан бири ҳисобланган «The Athletic» тарқатган энг қайноқ хабарга кўра, 29 ёшли португалиялик маҳоратли ҳимоячи «Қироллик клуби» раҳбариятининг трансфер рўйхатига расман киритилган. Мадридликлар устози Жозе Моуриньо ўз ватандошини жамоага олиб келиш ташаббусини шахсан илгари сурган. Тажрибали мутахассиснинг стратегик режасига кўра, «Реал Мадрид» янги мавсумда Европада яна гегемонлик қилиши учун айнан Диаш сингари жисмонан бақувват ва етакчилик қобилиятига эга ҳимоячи билан орқа чизиқни тўлдириши шарт.

Инсайдерлар тақдим этган маълумотларга қараганда, АПЛ гранди «Манчестер Сити» раҳбарияти ҳам португалиялик юлдузни жамоада мажбуран ушлаб қолмоқчи эмас. Агар Мадрид томонидан молиявий жиҳатдан муносиб ва манфаатли таклиф келиб тушса, «шаҳарликлар» Диашнинг трансферига тўсқинлик қилмасликка тайёр. Айни пайтда трансфер бозори экспертлари мазкур марказий ҳимоячининг эҳтимолий баҳосини тахминан 55 миллион евро атрофида баҳолашмоқда.

Қуйидаги махсус спорт таҳлили жадвали орқали Рубен Диашнинг ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари ва Мадридга эҳтимолий ўтиш деталлари билан яқинроқ танишиб чиқишингиз мумкин:

Футболчининг исми ва ёши

Ҳозирги расмий клуби ва ватани

Уни Мадридга чорлаётган бош мураббий

Трансфер бозоридаги тахминий қиймати

Ўтган мавсум Англия чемпионатидаги статистикаси

Клуб раҳбариятининг трансферга бўлган муносабати

Рубен Диаш


(29 ёшда)

«Манчестер Сити»


(Англия АПЛ)

Жозе Моуриньо


(«Реал Мадрид» устози)

55 миллион евро


(Экспертлар баҳоси)

26 та учрашув


(2 та гол муаллифи)

Муносиб таклиф тушса, сотишга қаршилик қилинмайди

АПЛдаги мустаҳкам пойдевор ва янги чақирув

Эслатиб ўтамиз, португалиялик девор ўтган мавсум давомида Англия Премьер-лигасида «Манчестер Сити» либосида жами 26 та расмий баҳсда майдонга тушишга муваффақ бўлган эди. Мудофаадаги бехато ўйинларидан ташқари, у рақиблар дарвозасини 2 маротаба аниқ нишонга олиб, жамоасининг муҳим очколарига ўз ҳиссасини қўшган.

Трансфернинг парда ортидаги таҳлили:

Рубен Диашнинг «Сантьяго Бернабеу»га кўчиб ўтиши ёзнинг энг йирик воқеаларидан бири бўлиши мумкин. Жозе Моуриньонинг тактик услубида ҳимоя чизиғи мустаҳкамлиги биринчи ўринда туришини инобатга олсак, Диаш Мадрид грандининг янги етакчисига айланиши ҳеч гап эмас. «Қироллик клуби» мухлислари ушбу португал тандемининг ҳамкорлигини катта ҳаяжон билан кутишмоқда.

Испания Ла Лигаси ва Англия Премьер-лигасининг энг сўнгги қайноқ трансфер интригалари, Жозе Моуриньонинг «Реал»даги янги лойиҳалари ва Европа футболига оид энг ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Жозе МоуриньоРубен ДиашРеал МадридМанчестер СитиЗе Атлетик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?Бугун, 11:38Янги Зеландия бош мураббийи Эрон билан дуранг ҳақида нималар деди?Янги Зеландия бош мураббийи Эрон билан дуранг ҳақида нималар деди?Бугун, 11:18Букайо Сака ЖЧ-2026 олдидан таваккал қилмоқда: Англия юлдузи жароҳат билан ўйнамоқчиБукайо Сака ЖЧ-2026 олдидан таваккал қилмоқда: Англия юлдузи жароҳат билан ўйнамоқчиБугун, 11:13Россиялик шарҳловчи Ўзбекистон терма жамоаси имкониятини юқори баҳоладиРоссиялик шарҳловчи Ўзбекистон терма жамоаси имкониятини юқори баҳоладиБугун, 11:04Ўзбекистон ва Иордания Жаҳон чемпионатида тарихий дебют арафасидаЎзбекистон ва Иордания Жаҳон чемпионатида тарихий дебют арафасидаБугун, 10:50Антонио Рюдигер ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар якунланди: Янги шартнома имзоландиАнтонио Рюдигер ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар якунланди: Янги шартнома имзоландиБугун, 10:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди