Моуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчи
Европа футболи оламида ёзги трансфер ойнаси яқинлашгани сайин гранд клублар ўртасидаги яширин курашлар ва шов-шувли режалар суръати тобора юқорилаб бормоқда. Айниқса, Мадриднинг «Реал» клуби бошқарувига иккинчи маротаба қайтган афсонавий португалиялик мутахассис Жозе Моуриньо жамоа таркибини тубдан ислоҳ қилиш ва мудофаа чизиғини мустаҳкамлашга қатъий киришди. Машҳур «Махсус» мураббийнинг ёзги трансфер режаларидаги бош мақсадларидан бири — айни дамда «Манчестер Сити» сафида тўп сураётган дунёнинг энг кучли марказий ҳимоячиларидан бири Рубен Диаш бўлиб турибди.
Жозе Моуриньонинг Мадриддаги янги мудофаа қўрғони
Буюк Британиянинг нуфузли ва ишончли спорт нашрларидан бири ҳисобланган «The Athletic» тарқатган энг қайноқ хабарга кўра, 29 ёшли португалиялик маҳоратли ҳимоячи «Қироллик клуби» раҳбариятининг трансфер рўйхатига расман киритилган. Мадридликлар устози Жозе Моуриньо ўз ватандошини жамоага олиб келиш ташаббусини шахсан илгари сурган. Тажрибали мутахассиснинг стратегик режасига кўра, «Реал Мадрид» янги мавсумда Европада яна гегемонлик қилиши учун айнан Диаш сингари жисмонан бақувват ва етакчилик қобилиятига эга ҳимоячи билан орқа чизиқни тўлдириши шарт.
Инсайдерлар тақдим этган маълумотларга қараганда, АПЛ гранди «Манчестер Сити» раҳбарияти ҳам португалиялик юлдузни жамоада мажбуран ушлаб қолмоқчи эмас. Агар Мадрид томонидан молиявий жиҳатдан муносиб ва манфаатли таклиф келиб тушса, «шаҳарликлар» Диашнинг трансферига тўсқинлик қилмасликка тайёр. Айни пайтда трансфер бозори экспертлари мазкур марказий ҳимоячининг эҳтимолий баҳосини тахминан 55 миллион евро атрофида баҳолашмоқда.
Қуйидаги махсус спорт таҳлили жадвали орқали Рубен Диашнинг ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари ва Мадридга эҳтимолий ўтиш деталлари билан яқинроқ танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчининг исми ва ёши
Ҳозирги расмий клуби ва ватани
Уни Мадридга чорлаётган бош мураббий
Трансфер бозоридаги тахминий қиймати
Ўтган мавсум Англия чемпионатидаги статистикаси
Клуб раҳбариятининг трансферга бўлган муносабати
Рубен Диаш
(29 ёшда)
«Манчестер Сити»
(Англия АПЛ)
Жозе Моуриньо
(«Реал Мадрид» устози)
55 миллион евро
(Экспертлар баҳоси)
26 та учрашув
(2 та гол муаллифи)
Муносиб таклиф тушса, сотишга қаршилик қилинмайди
АПЛдаги мустаҳкам пойдевор ва янги чақирув
Эслатиб ўтамиз, португалиялик девор ўтган мавсум давомида Англия Премьер-лигасида «Манчестер Сити» либосида жами 26 та расмий баҳсда майдонга тушишга муваффақ бўлган эди. Мудофаадаги бехато ўйинларидан ташқари, у рақиблар дарвозасини 2 маротаба аниқ нишонга олиб, жамоасининг муҳим очколарига ўз ҳиссасини қўшган.
Трансфернинг парда ортидаги таҳлили:
Рубен Диашнинг «Сантьяго Бернабеу»га кўчиб ўтиши ёзнинг энг йирик воқеаларидан бири бўлиши мумкин. Жозе Моуриньонинг тактик услубида ҳимоя чизиғи мустаҳкамлиги биринчи ўринда туришини инобатга олсак, Диаш Мадрид грандининг янги етакчисига айланиши ҳеч гап эмас. «Қироллик клуби» мухлислари ушбу португал тандемининг ҳамкорлигини катта ҳаяжон билан кутишмоқда.
Испания Ла Лигаси ва Англия Премьер-лигасининг энг сўнгги қайноқ трансфер интригалари, Жозе Моуриньонинг «Реал»даги янги лойиҳалари ва Европа футболига оид энг ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…