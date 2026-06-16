SpaceX компаниясининг Dragon кемаси олтинчи парвозидан сўнг Ерга қайтмоқда

·0·Техно
SpaceX компаниясининг Dragon кемаси олтинчи парвозидан сўнг Ерга қайтмоқда

Коинотни ўзлаштириш соҳасида кўп марта фойдаланиладиган технологиялар даври янги босқичга чиқмоқда. SpaceX компаниясининг Dragon юк кемаси Халқаро космик станция (ХКС) билан 30 кунлик муваффақиятли ҳамкорликдан сўнг, ўзининг навбатдаги миссиясини якунлаб Ерга қайтишга ҳозирлик кўрмоқда. Бу кема нафақат навбатдаги юкни етказиб берди, балки коинотга олтинчи марта чиқиб қайтиши билан ўзининг ишончлилигини яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотларига кўра, КRS-34 тижорий таъминот миссияси доирасида парвоз қилган Dragon кемаси сешанба куни станциядан ажралиши режалаштирилган. Агар барча техник жараёнлар кўнгилдагидек кечса, кема чоршанба куни Калифорния қирғоқлари яқинида Тинч океанига қўнади. Ушбу кема аввалроқ КRS-22, КRS-24, КRS-27, КRS-30 ва КRS-32 миссияларида ҳам иштирок этиб, коинот ва Ер ўртасида ўзига хос "юк таксиси" вазифасини ўтаб келмоқда.

Кўп марта фойдаланишнинг афзалликлари

Мазкур миссия учун Dragon кемаси жорий йилнинг 15-май куни Флорида штатидаги Канаверал бурнидан Falcon 9 ракетаси ёрдамида учирилган эди. SpaceX муҳандислари томонидан ишлаб чиқилган ушбу технология коинотга юк ташиш харажатларини сезиларли даражада камайтириш имконини беради. Ҳар бир муваффақиятли қайтиш кема корпуси ва унинг ички тизимлари ўта чидамли материаллардан тайёрланганидан далолат беради.

Таъкидлаш жоизки, Dragon кемасининг қайтиши илмий ҳамжамият учун жуда муҳим. Россиянинг "Прогресс" каби юк кемаларидан фарқли ўлароқ, Dragon атмосферанинг зич қатламларида ёниб кетмайди. "Прогресс" кемалари ўз вазифасини бажариб бўлгач, атмосферада йўқ қилинади ва унинг ёнмай қолган қисмлари океаннинг киmsасиз ҳудудларига тушади. Dragon эса ХКСда ўтказилган илмий тажрибалар натижаларини ва носоз ускуналарни Ерга бутун ҳолатда қайтариш имкониятига эга ягона юк кемасидир.

Ҳозирда мутахассислар кеманинг станциядан ажралиши ва атмосферага кириш жараёнини диққат билан кузатиб бормоқда. Кема бортида Ерга етказилиши керак бўлган бир неча юз килограмм оғирликдаги илмий намуналар ва тадқиқот материаллари мавжуд. Уларнинг хавфсизлиги бевосита кеманинг иссиқлик ҳимоя қатлами ва парашют тизимининг аниқ ишлашига боғлиқ.

Ушбу миссиянинг муваффақияти SpaceX ва NASA ўртасидаги узоқ муддатли ҳамкорликнинг самараси бўлиб, келажакда Марс ва Ойга амалга ошириладиган узоқ масофали парвозлар учун пойдевор вазифасини ўтайди. Кўп марта фойдаланиладиган кемалар нафақат иқтисодий, балки экологик жиҳатдан ҳам коинот чиқиндиларини камайтиришга хизмат қилади.

SpaceXDragonХКСКоинотElon Musk
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва метросида янги авлод турникетлари ишга туширилди: Технологик янгиланиш бошландиМосква метросида янги авлод турникетлари ишга туширилди: Технологик янгиланиш бошландиБугун, 10:28Ugreen ва Ҳонкаи: Стар Раил ҳамкорлигида 45 ваттли янги қувватлагич тақдим этилдиUgreen ва Ҳонкаи: Стар Раил ҳамкорлигида 45 ваттли янги қувватлагич тақдим этилдиБугун, 09:59Т-Банк iOS фойдаланувчилари учун янги иловасини ЭатсРате номи остида чиқардиТ-Банк iOS фойдаланувчилари учун янги иловасини ЭатсРате номи остида чиқардиБугун, 09:53Ретро услубдаги замонавий технология: ФииО компанияси РР13 чўнтак радиосини тақдим этдиРетро услубдаги замонавий технология: ФииО компанияси РР13 чўнтак радиосини тақдим этдиБугун, 09:24Honor Х80 Pro Max: 10 000 нит ёрқинлик ва 11 000 мАс сиғимли аккумуляторHonor Х80 Pro Max: 10 000 нит ёрқинлик ва 11 000 мАс сиғимли аккумуляторБугун, 09:232ГИС харитадан ижтимоий тармоққа айланмоқда: Янги «Дўстлар лентаси» ишга тушди2ГИС харитадан ижтимоий тармоққа айланмоқда: Янги «Дўстлар лентаси» ишга тушдиБугун, 08:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди