Калугада янги Tenet T8 кроссоверини ишлаб чиқариш йўлга қўйилди
Россиянинг Калуга шаҳридаги “АГР” холдинги заводида Tenet T8 кроссоверининг янги, беш ўринли талқинини тўлиқ сиклда ишлаб чиқариш бошланди. Ушбу қадам корхонанинг модел қаторини кенгайтириш ва истеъмолчиларнинг ўсиб бораётган талабини қондириш стратегиясининг бир қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги моделни йиғиш жараёни кузовни пайвандлаш, бўяш ва якуний йиғув босқичларини ўз ичига олувчи тўлиқ технологик занжир асосида ташкил этилган. Калугадаги ушбу корхона юқори даражадаги автоматлаштирилган тизимлар ва сифатни рақамли назорат қилиш ускуналари билан жиҳозлангани билан ажралиб туради.
Техник хусусиятлар ва имкониятларЯнги Tenet T8 кроссовери кундалик фойдаланиш учун мўлжалланган бўлиб, у 1,6 литрли турбомотор ва 7 поғонали, икки “нам” илашмали роботлаштирилган узатмалар қутиси билан таъминланган. Автомобил олди узатмали (фронт-вҳеел дриве) платформада қурилган бўлиб, шаҳар шароити ва магистралларда ҳаракатланиш учун мақбул мувозанатни таъминлайди.
Кузов конструкцияси оғир иқлим ва йўл шароитларига мослаштирилган. Хусусан, автомобилнинг яширин бўшлиқлари махсус мум билан ишлов берилган, пастки қисми (днишче) эса коррозияга қарши, шағал зарбидан ҳимоя қилувчи ва шовқин изоляцияси қатламлари билан қопланган. Бу чидамлиликни ошириш билан бирга, салондаги акустик қулайликни ҳам яхшилайди.
Кенг сиғим ва қулайликларБеш ўринли Tenet T8 ўзининг кенг юкхонаси билан ажралиб туради. Юк бўлмасининг ҳажми ўриндиқлар ҳолатига қараб 889 литрдан 1930 литргача етиши мумкин. Бу кўрсаткич кроссоверни оилавий саёҳатлар ва йирик юкларни ташиш учун жуда қулай транспорт воситасига айлантиради.
Шунингдек, ишлаб чиқарувчи “қишки пакет” опсияларига алоҳида эътибор қаратган. Автомобил қуйидаги қулайликлар билан жиҳозланган:
- Барча ўриндиқларни иситиш тизими;
- Рул чамбарагини иситиш функцияси;
- Олд ойна ва ойна ювиш форсункаларини электр ёрдамида иситиш.
Ҳозирда МДҲ бозорларида Хитой ва Россия ҳамкорлигида ишлаб чиқарилаётган автомобилларга қизиқиш юқори эканлигини инобатга олсак, Tenet T8 модели ўз сегментида Hyundai Tucson ёки КИА Sportage каби моделларга нисбатан ҳамёнбоп муқобил сифатида кўрилиши мумкин. Завод раҳбарияти сифат назорати барча участкаларда ягона тизимга бирлаштирилганини ва ҳар бир автомобил қатъий текширувдан ўтишини таъкидламоқда.
…