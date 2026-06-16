Калугада янги Tenet T8 кроссоверини ишлаб чиқариш йўлга қўйилди

·19·Авто
Калугада янги Tenet T8 кроссоверини ишлаб чиқариш йўлга қўйилди

Россиянинг Калуга шаҳридаги “АГР” холдинги заводида Tenet T8 кроссоверининг янги, беш ўринли талқинини тўлиқ сиклда ишлаб чиқариш бошланди. Ушбу қадам корхонанинг модел қаторини кенгайтириш ва истеъмолчиларнинг ўсиб бораётган талабини қондириш стратегиясининг бир қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги моделни йиғиш жараёни кузовни пайвандлаш, бўяш ва якуний йиғув босқичларини ўз ичига олувчи тўлиқ технологик занжир асосида ташкил этилган. Калугадаги ушбу корхона юқори даражадаги автоматлаштирилган тизимлар ва сифатни рақамли назорат қилиш ускуналари билан жиҳозлангани билан ажралиб туради.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Янги Tenet T8 кроссовери кундалик фойдаланиш учун мўлжалланган бўлиб, у 1,6 литрли турбомотор ва 7 поғонали, икки “нам” илашмали роботлаштирилган узатмалар қутиси билан таъминланган. Автомобил олди узатмали (фронт-вҳеел дриве) платформада қурилган бўлиб, шаҳар шароити ва магистралларда ҳаракатланиш учун мақбул мувозанатни таъминлайди.

Кузов конструкцияси оғир иқлим ва йўл шароитларига мослаштирилган. Хусусан, автомобилнинг яширин бўшлиқлари махсус мум билан ишлов берилган, пастки қисми (днишче) эса коррозияга қарши, шағал зарбидан ҳимоя қилувчи ва шовқин изоляцияси қатламлари билан қопланган. Бу чидамлиликни ошириш билан бирга, салондаги акустик қулайликни ҳам яхшилайди.

Кенг сиғим ва қулайликлар

Беш ўринли Tenet T8 ўзининг кенг юкхонаси билан ажралиб туради. Юк бўлмасининг ҳажми ўриндиқлар ҳолатига қараб 889 литрдан 1930 литргача етиши мумкин. Бу кўрсаткич кроссоверни оилавий саёҳатлар ва йирик юкларни ташиш учун жуда қулай транспорт воситасига айлантиради.

Шунингдек, ишлаб чиқарувчи “қишки пакет” опсияларига алоҳида эътибор қаратган. Автомобил қуйидаги қулайликлар билан жиҳозланган:

  • Барча ўриндиқларни иситиш тизими;
  • Рул чамбарагини иситиш функцияси;
  • Олд ойна ва ойна ювиш форсункаларини электр ёрдамида иситиш.

Ҳозирда МДҲ бозорларида Хитой ва Россия ҳамкорлигида ишлаб чиқарилаётган автомобилларга қизиқиш юқори эканлигини инобатга олсак, Tenet T8 модели ўз сегментида Hyundai Tucson ёки КИА Sportage каби моделларга нисбатан ҳамёнбоп муқобил сифатида кўрилиши мумкин. Завод раҳбарияти сифат назорати барча участкаларда ягона тизимга бирлаштирилганини ва ҳар бир автомобил қатъий текширувдан ўтишини таъкидламоқда.

Tenet T8АвтомобилКалугаКроссоверАГР Холдинг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда янги Соллерс СФ5 сотуви бошланди: энди автомат узатмалар қутиси биланРоссияда янги Соллерс СФ5 сотуви бошланди: энди автомат узатмалар қутиси биланБугун, 11:55Беларусда Citroen автомобилларини ишлаб чиқариш бошланди: Нархлар ва моделлар маълумБеларусда Citroen автомобилларини ишлаб чиқариш бошланди: Нархлар ва моделлар маълумБугун, 11:27Audi A6 Аллроад қайтди: СУВ имкониятларига эга универсалнинг янги авлоди тақдим этилдиAudi A6 Аллроад қайтди: СУВ имкониятларига эга универсалнинг янги авлоди тақдим этилдиБугун, 10:21Renault 4 Плеин Суд: Электр кроссовернинг янги кабриолет версияси тақдим этилдиRenault 4 Плеин Суд: Электр кроссовернинг янги кабриолет версияси тақдим этилдиКеча, 17:55Belgee автомобиллари ўзининг электроника тизимларига эга бўлади: Горизонт билан ҳамкорликBelgee автомобиллари ўзининг электроника тизимларига эга бўлади: Горизонт билан ҳамкорликКеча, 13:51Янги авлод BMW X5 синовдан ўтди: Афсонавий кроссоверда қандай ўзгаришлар бор?Янги авлод BMW X5 синовдан ўтди: Афсонавий кроссоверда қандай ўзгаришлар бор?Кеча, 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди