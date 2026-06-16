Россиялик шарҳловчи Ўзбекистон терма жамоаси имкониятини юқори баҳолади

·26·Спорт
Россиялик шарҳловчи Ўзбекистон терма жамоаси имкониятини юқори баҳолади

Шимолий Америка яшил майдонларини ўз домига олган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси айни кунларда дунёнинг энг таниқли спорт экспертлари ва шарҳловчилари диққат марказида турибди. Хусусан, айни пайтда мундиал воқеаларини бевосита воқеа жойидан ёритиш учун Мексикада бўлиб турган россиялик машҳур ва тажрибали спорт шарҳловчиси Александр Шмурнов ҳам ушбу глобал турнирдаги ўзининг ижодий юришини афсонавий “Ацтека” стадионидан бошламоқда. Эътиборлиси, эксперт ушбу маҳобатли аренада ўз тарихий дебютини ўтказадиган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва унинг Жаҳон чемпионатидаги имкониятлари ҳақида тўхталиб, ўз таҳлилларини ўртоқлашди.

Абдуқодир Ҳусанов — дунёнинг энг кучли ҳимоячиси!”

Таниқли шарҳловчи ўз чиқиши давомида “Манчестер Сити” клуби сафида инглиз ва дунё футболида ўз сўзини айтишга улгурган ўзбек футболи тарбияланувчиси Абдуқодир Ҳусановни алоҳида эътироф этди. Шмурнов уни нафақат Ўзбекистон терма жамоасининг етакчиси, балки бутун жаҳон футболидаги ўз позициясининг энг ёрқин ва тенгсиз вакилларидан бири эканини қатъий таъкидлади.

Александр Шмурновнинг Абдуқодир Ҳусанов ҳақидаги эксклюзив фикри:

“Абдуқодир Ҳусанов — шунчаки иқтидор эмас, у ҳақиқий суперюлдуз! Менинг шахсий фикримча, у айни дамда сайёрамизнинг энг кучли ва маҳоратли ҳимоячиси ҳисобланади. Ўзбекистон миллий терма жамоасининг мундиалдаги асосий умидлари ва ютуқлари кўп жиҳатдан айнан мана шу йигитнинг кўрсатадиган ўйинига боғлиқ. Унинг Европа Чемпионлар лигаси ва АПЛда орттирган юқори даражадаги тажрибаси, даҳшатли жисмоний қуввати ҳамда дунёнинг энг хавфли ҳужумчиларини зарарсизлантира олиш қобилияти уни жамоанинг энг ҳал қилувчи фигурасига айлантирмоқда”.

Қуйидаги расмий сиёсий-спорт ва тактик таҳлил жадвали орқали Ўзбекистон терма жамоасининг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги ҳолати, Александр Шмурнов тилга олган устунлик ва муаммолар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Терма жамоа дебют қиладиган стадион

Гуруҳдаги энг хавфли ва асосий рақиблар

Жамоанинг бош юлдузи ва унинг клуби

Эксперт томонидан берилган олий баҳо

Тркибдаги асосий муаммо ва камчиликлар

Муваффақият қозонишнинг бош тактик омили

“Ацтека” стадиони


(Мексика пойтахти)

Португалия


Колумбия

Абдуқодир Ҳусанов


(“Манчестер Сити”)

“Дунёнинг энг яхши ҳимоячиси”

Ҳусанов фонида қолган таркибнинг оддийроқ кўриниши

Темирдек жамоавий интизом ва тўғри ҳимояланиш

Каннаваро шогирдлари учун муваффақият калити

Шу билан бирга, россиялик мутахассис реалликка ҳам тик боқиш кераклигини эслатиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, вакилларимиз ўта мураккаб ва “ўлим гуруҳи”дан жой олишган. Португалия ва Колумбия каби грандларга қарши баҳсларда таркиб чуқурлиги ва футболчиларнинг индивидуал маҳорати бўйича тенгма-тенг курашиш осон бўлмайди.

Шмурнов, шунингдек, қолган таркиб аъзолари рақиб юлдузлари фонида бироз оддийроқ кўринишини яшириб ўтирмади. Шу сабабли, майдондаги барча муаммоларни фақатгина биргина Ҳусановнинг елкасига ташлаб қўйиш тўғри эмас. Эндиликда бош мураббий Фабио Каннаваро шогирдлари учун энг муҳим омил — темирдек жамоавий интизомдир. Агар “Оқ бўрилар” майдонда тўғри ва тартибли ҳимояланиб, зоналар ўртасидаги масофани қатъий сақлай олишса ҳамда ҳужумдаги кам сонли имкониятлардан максимал даражада унумли фойдаланишса, ҳар қандай кучли рақибга қарши сенсация қайд этишлари мумкин. Мухлислар эса вакилларимиздан фақат ғалаба кутиб қолишади.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, “Ацтека” атрофидаги қизиқарли воқеалар, Каннаваро ва Ҳусанов иштирокидаги парда ортидаги янгиликлар ҳамда спорт оламига оид энг ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Александр ШмурновАбдуқодир ҲусановМанчестер СитиАцтека
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиМоуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиБугун, 11:24Янги Зеландия бош мураббийи Эрон билан дуранг ҳақида нималар деди?Янги Зеландия бош мураббийи Эрон билан дуранг ҳақида нималар деди?Бугун, 11:18Букайо Сака ЖЧ-2026 олдидан таваккал қилмоқда: Англия юлдузи жароҳат билан ўйнамоқчиБукайо Сака ЖЧ-2026 олдидан таваккал қилмоқда: Англия юлдузи жароҳат билан ўйнамоқчиБугун, 11:13Ўзбекистон ва Иордания Жаҳон чемпионатида тарихий дебют арафасидаЎзбекистон ва Иордания Жаҳон чемпионатида тарихий дебют арафасидаБугун, 10:50Антонио Рюдигер ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар якунланди: Янги шартнома имзоландиАнтонио Рюдигер ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар якунланди: Янги шартнома имзоландиБугун, 10:37Касемиро ва Лионель Месси ҳамкорлигига MLS қоидалари тўсқинлик қилмоқдаКасемиро ва Лионель Месси ҳамкорлигига MLS қоидалари тўсқинлик қилмоқдаБугун, 10:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди