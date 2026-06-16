Россиялик шарҳловчи Ўзбекистон терма жамоаси имкониятини юқори баҳолади
Шимолий Америка яшил майдонларини ўз домига олган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси айни кунларда дунёнинг энг таниқли спорт экспертлари ва шарҳловчилари диққат марказида турибди. Хусусан, айни пайтда мундиал воқеаларини бевосита воқеа жойидан ёритиш учун Мексикада бўлиб турган россиялик машҳур ва тажрибали спорт шарҳловчиси Александр Шмурнов ҳам ушбу глобал турнирдаги ўзининг ижодий юришини афсонавий “Ацтека” стадионидан бошламоқда. Эътиборлиси, эксперт ушбу маҳобатли аренада ўз тарихий дебютини ўтказадиган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва унинг Жаҳон чемпионатидаги имкониятлари ҳақида тўхталиб, ўз таҳлилларини ўртоқлашди.
“Абдуқодир Ҳусанов — дунёнинг энг кучли ҳимоячиси!”
Таниқли шарҳловчи ўз чиқиши давомида “Манчестер Сити” клуби сафида инглиз ва дунё футболида ўз сўзини айтишга улгурган ўзбек футболи тарбияланувчиси Абдуқодир Ҳусановни алоҳида эътироф этди. Шмурнов уни нафақат Ўзбекистон терма жамоасининг етакчиси, балки бутун жаҳон футболидаги ўз позициясининг энг ёрқин ва тенгсиз вакилларидан бири эканини қатъий таъкидлади.
Александр Шмурновнинг Абдуқодир Ҳусанов ҳақидаги эксклюзив фикри:
“Абдуқодир Ҳусанов — шунчаки иқтидор эмас, у ҳақиқий суперюлдуз! Менинг шахсий фикримча, у айни дамда сайёрамизнинг энг кучли ва маҳоратли ҳимоячиси ҳисобланади. Ўзбекистон миллий терма жамоасининг мундиалдаги асосий умидлари ва ютуқлари кўп жиҳатдан айнан мана шу йигитнинг кўрсатадиган ўйинига боғлиқ. Унинг Европа Чемпионлар лигаси ва АПЛда орттирган юқори даражадаги тажрибаси, даҳшатли жисмоний қуввати ҳамда дунёнинг энг хавфли ҳужумчиларини зарарсизлантира олиш қобилияти уни жамоанинг энг ҳал қилувчи фигурасига айлантирмоқда”.
Қуйидаги расмий сиёсий-спорт ва тактик таҳлил жадвали орқали Ўзбекистон терма жамоасининг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги ҳолати, Александр Шмурнов тилга олган устунлик ва муаммолар билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Терма жамоа дебют қиладиган стадион
Гуруҳдаги энг хавфли ва асосий рақиблар
Жамоанинг бош юлдузи ва унинг клуби
Эксперт томонидан берилган олий баҳо
Тркибдаги асосий муаммо ва камчиликлар
Муваффақият қозонишнинг бош тактик омили
“Ацтека” стадиони
(Мексика пойтахти)
• Португалия
• Колумбия
Абдуқодир Ҳусанов
(“Манчестер Сити”)
“Дунёнинг энг яхши ҳимоячиси”
Ҳусанов фонида қолган таркибнинг оддийроқ кўриниши
Темирдек жамоавий интизом ва тўғри ҳимояланиш
Каннаваро шогирдлари учун муваффақият калити
Шу билан бирга, россиялик мутахассис реалликка ҳам тик боқиш кераклигини эслатиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, вакилларимиз ўта мураккаб ва “ўлим гуруҳи”дан жой олишган. Португалия ва Колумбия каби грандларга қарши баҳсларда таркиб чуқурлиги ва футболчиларнинг индивидуал маҳорати бўйича тенгма-тенг курашиш осон бўлмайди.
Шмурнов, шунингдек, қолган таркиб аъзолари рақиб юлдузлари фонида бироз оддийроқ кўринишини яшириб ўтирмади. Шу сабабли, майдондаги барча муаммоларни фақатгина биргина Ҳусановнинг елкасига ташлаб қўйиш тўғри эмас. Эндиликда бош мураббий Фабио Каннаваро шогирдлари учун энг муҳим омил — темирдек жамоавий интизомдир. Агар “Оқ бўрилар” майдонда тўғри ва тартибли ҳимояланиб, зоналар ўртасидаги масофани қатъий сақлай олишса ҳамда ҳужумдаги кам сонли имкониятлардан максимал даражада унумли фойдаланишса, ҳар қандай кучли рақибга қарши сенсация қайд этишлари мумкин. Мухлислар эса вакилларимиздан фақат ғалаба кутиб қолишади.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, “Ацтека” атрофидаги қизиқарли воқеалар, Каннаваро ва Ҳусанов иштирокидаги парда ортидаги янгиликлар ҳамда спорт оламига оид энг ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…