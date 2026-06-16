Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?

·0·Спорт
Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?

Европа футболида ёзги трансфер мавсуми кутилмаган ва шов-шувли келишувлар билан мухлисларни ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Англия ва Испания грандлари ўртасидаги навбатдаги йирик битим расман амалга ошди. Лондоннинг «Челси» клуби чап қанот ҳимоячиси, маҳоратли футболчи Марк Кукуреля фаолиятида туб бурилиш ясаб, ўз ватани — Испанияга қайтишга қатъий қарор қилди. У ўзининг шахсий ҳамда оилавий шароитларидан келиб чиққан ҳолда, Мадриднинг «Реал» клуби таклифини қабул қилди ва фаолиятини «Қироллик клуби» сафида давом эттирадиган бўлди.

Трансфернинг парда ортидаги сабаблари: Лондон клуби нега рози бўлди?

Машҳур ва таниқли инсайдер Бен Жейкобс ўзининг «Х» (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида тарқатган қайноқ маълумотларга кўра, ушбу трансфер иккала томон учун ҳам манфаатли бўлган. Лондонликлар таркибида ёш иқтидор эгаси Йоррел Хатонинг ўйинида катта ўсиш кузатилгани сабабли, «аристократлар» раҳбарияти 27 ёшли испаниялик ҳимоячини Мадридга қўйиб юборишга осонликча розилик берган.

Ўз навбатида, Кукуреля жамоадан кетганидан сўнг, «Челси» мутасаддилари бўшаб қолган чизиқларни тўлдириш мақсадида Англия Премьер-лигасининг юқори даражасига тўлиқ мос келадиган ҳамда асосий таркиб учун кучли рақобат туғдира оладиган камида икки нафар янги футболчини шу ёзда сотиб олишни ўз олдиларига бош мақсад қилиб қўйишган.

Қуйидаги расмий спорт ва ташкилий таҳлил жадвали орқали Марк Кукурелянинг Лондон клубидаги умумий статистикаси ва Мадриднинг «Реал» жамоаси билан имзолаган тарихий шартномаси деталлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Футболчининг исми ва ёши

Собиқ жамоаси ва келган йили

«Челси» таркибидаги умумий статистикаси

Шартнома имзолаган янги клуби

Янги битимнинг амал қилиш муддати

Лондонда унинг ўрнини эгаллаган ёш иқтидор

Марк Кукуреля


(27 ёшда)

«Челси» Лондон


(2022 йилдан буён)

163 та учрашув


(9 та гол, 13 та ассист)

«Реал Мадрид»


(Испания Ла Лигаси)

6 мавсум


(2032 йилнинг ёзигача)

Йоррел Хато


(Маҳоратли ёш ҳимоячи)

«Бернабеу»да 2032 йилгача давом этадиган янги давр

Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, испаниялик чарчоқ билмас ҳимоячи 2022 йилдан буён «Челси» клуби шарафини халқаро майдонларда муносиб ҳимоя қилиб келаётган эди. Ортда қолган вақт мобайнида Марк лондонликлар либосида жами 163 та расмий тўқнашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 9 маротаба аниқ нишонга олишга муваффақ бўлган. Шунингдек, у 13 та вазиятда ўз жамоадошларига голли узатма (ассист) етказиб бериб, жамоанинг муваффақиятларига катта ҳисса қўшган.

Мадриддаги узоқ муддатли лойиҳа ҳақида:

Мадриднинг «Реал» клуби раҳбарияти Марк Кукурелянинг трансферига ўта жиддий ёндашганини шартнома муддати ҳам исботлаб турибди. Томонлар ўртасида расман 6 мавсумга мўлжалланган, яъни 2032 йилгача амал қиладиган узоқ муддатли улкан битим имзоланди. Испаниялик мухлислар ўз ватандошларининг Мадрид мудофаасини янги босқичга олиб чиқишини катта умид билан кутишмоқда.

Испания Ла Лигасининг энг шов-шувли трансфер янгиликлари, «Реал Мадрид» ва «Челси» клубларининг ёзги янги лойиҳалари, Европа футболига оид энг ишончли инсайдлар ва тезкор эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиМоуриньо Рубен Диашни «Реал Мадрид» мудофаа чизиғига таклиф этмоқчиБугун, 11:24Янги Зеландия бош мураббийи Эрон билан дуранг ҳақида нималар деди?Янги Зеландия бош мураббийи Эрон билан дуранг ҳақида нималар деди?Бугун, 11:18Букайо Сака ЖЧ-2026 олдидан таваккал қилмоқда: Англия юлдузи жароҳат билан ўйнамоқчиБукайо Сака ЖЧ-2026 олдидан таваккал қилмоқда: Англия юлдузи жароҳат билан ўйнамоқчиБугун, 11:13Россиялик шарҳловчи Ўзбекистон терма жамоаси имкониятини юқори баҳоладиРоссиялик шарҳловчи Ўзбекистон терма жамоаси имкониятини юқори баҳоладиБугун, 11:04Ўзбекистон ва Иордания Жаҳон чемпионатида тарихий дебют арафасидаЎзбекистон ва Иордания Жаҳон чемпионатида тарихий дебют арафасидаБугун, 10:50Антонио Рюдигер ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар якунланди: Янги шартнома имзоландиАнтонио Рюдигер ва Реал Мадрид ўртасидаги музокаралар якунланди: Янги шартнома имзоландиБугун, 10:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди