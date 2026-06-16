Марк Кукуреля нега «Челси»ни тарк этиб «Реал» билан шартнома имзолади?
Европа футболида ёзги трансфер мавсуми кутилмаган ва шов-шувли келишувлар билан мухлисларни ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Англия ва Испания грандлари ўртасидаги навбатдаги йирик битим расман амалга ошди. Лондоннинг «Челси» клуби чап қанот ҳимоячиси, маҳоратли футболчи Марк Кукуреля фаолиятида туб бурилиш ясаб, ўз ватани — Испанияга қайтишга қатъий қарор қилди. У ўзининг шахсий ҳамда оилавий шароитларидан келиб чиққан ҳолда, Мадриднинг «Реал» клуби таклифини қабул қилди ва фаолиятини «Қироллик клуби» сафида давом эттирадиган бўлди.
Трансфернинг парда ортидаги сабаблари: Лондон клуби нега рози бўлди?
Машҳур ва таниқли инсайдер Бен Жейкобс ўзининг «Х» (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида тарқатган қайноқ маълумотларга кўра, ушбу трансфер иккала томон учун ҳам манфаатли бўлган. Лондонликлар таркибида ёш иқтидор эгаси Йоррел Хатонинг ўйинида катта ўсиш кузатилгани сабабли, «аристократлар» раҳбарияти 27 ёшли испаниялик ҳимоячини Мадридга қўйиб юборишга осонликча розилик берган.
Ўз навбатида, Кукуреля жамоадан кетганидан сўнг, «Челси» мутасаддилари бўшаб қолган чизиқларни тўлдириш мақсадида Англия Премьер-лигасининг юқори даражасига тўлиқ мос келадиган ҳамда асосий таркиб учун кучли рақобат туғдира оладиган камида икки нафар янги футболчини шу ёзда сотиб олишни ўз олдиларига бош мақсад қилиб қўйишган.
Қуйидаги расмий спорт ва ташкилий таҳлил жадвали орқали Марк Кукурелянинг Лондон клубидаги умумий статистикаси ва Мадриднинг «Реал» жамоаси билан имзолаган тарихий шартномаси деталлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчининг исми ва ёши
Собиқ жамоаси ва келган йили
«Челси» таркибидаги умумий статистикаси
Шартнома имзолаган янги клуби
Янги битимнинг амал қилиш муддати
Лондонда унинг ўрнини эгаллаган ёш иқтидор
Марк Кукуреля
(27 ёшда)
«Челси» Лондон
(2022 йилдан буён)
163 та учрашув
(9 та гол, 13 та ассист)
«Реал Мадрид»
(Испания Ла Лигаси)
6 мавсум
(2032 йилнинг ёзигача)
Йоррел Хато
(Маҳоратли ёш ҳимоячи)
«Бернабеу»да 2032 йилгача давом этадиган янги давр
Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, испаниялик чарчоқ билмас ҳимоячи 2022 йилдан буён «Челси» клуби шарафини халқаро майдонларда муносиб ҳимоя қилиб келаётган эди. Ортда қолган вақт мобайнида Марк лондонликлар либосида жами 163 та расмий тўқнашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 9 маротаба аниқ нишонга олишга муваффақ бўлган. Шунингдек, у 13 та вазиятда ўз жамоадошларига голли узатма (ассист) етказиб бериб, жамоанинг муваффақиятларига катта ҳисса қўшган.
Мадриддаги узоқ муддатли лойиҳа ҳақида:
Мадриднинг «Реал» клуби раҳбарияти Марк Кукурелянинг трансферига ўта жиддий ёндашганини шартнома муддати ҳам исботлаб турибди. Томонлар ўртасида расман 6 мавсумга мўлжалланган, яъни 2032 йилгача амал қиладиган узоқ муддатли улкан битим имзоланди. Испаниялик мухлислар ўз ватандошларининг Мадрид мудофаасини янги босқичга олиб чиқишини катта умид билан кутишмоқда.
Испания Ла Лигасининг энг шов-шувли трансфер янгиликлари, «Реал Мадрид» ва «Челси» клубларининг ёзги янги лойиҳалари, Европа футболига оид энг ишончли инсайдлар ва тезкор эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…