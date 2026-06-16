Сунъий интеллект бозорида бурилиш: ChatGPT улуши илк бор 50 фоиздан пастга тушди

·20·Техно
Сунъий интеллект бозорида бурилиш: ChatGPT улуши илк бор 50 фоиздан пастга тушди

Сунъий интеллект технологиялари оламида OpenAI компаниясининг ChatGPT боти узоқ вақт давомида мутлақ етакчи бўлиб келаётган эди. Бироқ, Сенсор Товер таҳлилий компаниясининг 2026-йил учун эълон қилган янги ҳисоботига кўра, ушбу чатботнинг жаҳон бозоридаги улуши илк бор 50 фоиздан пастга тушди. Бу ҳолат фойдаланувчиларнинг муқобил сервислар, хусусан, Google ва Anthropic маҳсулотларига фаол ўтаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ChatGPT ҳали ҳам дунёдаги энг оммабоп сунъий интеллект ёрдамчиси бўлиб қолмоқда ва унинг ойлик фойдаланувчилари сони 1,1 миллиарддан ошади. Шунга қарамай, жорий йилнинг январ ойида бозордаги улуши ярмидан кўпини ташкил этган бот, май ойи охирига келиб 46,4 фоиз кўрсаткичга тушиб қолган. Бу пасайиш рақобатчиларнинг шиддатли ўсиши билан изоҳланмоқда.

Рақобатчиларнинг юксалиши ва бозор динамикаси

Google томонидан тақдим этилган Gemini ва Anthropic компаниясининг Claude ботлари асосий ўсиш драйверларига айланди. Ҳозирда Gemini 27,7 фоиз улуш билан иккинчи ўринни эгаллаб турган бўлса, Claude 10,3 фоиз кўрсаткич билан кучли учликни якунлаб бермоқда. Шунингдек, xAI компаниясининг Grok, Perplexity, DeepSeek ва Meta AI каби лойиҳалари ҳам бозорда ўз ўрнига эга бўлишга ҳаракат қилмоқда, аммо уларнинг ҳар бирининг улуши ҳозирча 5 фоиздан кам.

Сенсор Товер маълумотига кўра, фойдаланувчилар эндиликда битта платформага боғланиб қолмай, турли вазифалар учун турли ёрдамчиларни синаб кўришмоқда. Масалан, Claude иш унумдорлиги ва мураккаб матнлар билан ишлашда юқори обрў қозонган бўлса, Gemini Google экотизими билан интеграциялашгани сабабли оммалашмоқда. Қизиғи шундаки, OpenAI компаниясининг АҚШ Мудофаа вазирлиги билан ҳамкорлик қилиши ҳақидаги хабарлар феврал ойида ChatGPT иловасининг ўчирилиш кўрсаткичини кескин оширган, бу эса фойдаланувчилар учун бренд ишончлилиги муҳимлигини кўрсатади.

Даромад ва монетизация стратегиялари

Сунъий интеллект иловалари бозори тез суръатлар билан тижорийлашмоқда. 2026-йилнинг биринчи ярмида фойдаланувчилар ушбу иловаларга 4,2 миллиард доллар сарфлаши кутилмоқда, бу ўтган йилнинг мос давридаги 1,83 миллиард долларга нисбатан икки баравардан кўпроқ ўсишдир. Бу борада Claude боти алоҳида ажралиб турибди: унинг фойдаланувчиларининг 13 фоизи пуллик обунага эга бўлиб, бу соҳадаги энг юқори конверсия кўрсаткичидир.

OpenAI ҳам ўз навбатида даромад олишнинг янги усулларини синаб кўрмоқда. Феврал ойидан бошлаб ChatGPT интерфейсида рекламалар пайдо бўла бошлади. Май ойига келиб, кундалик фойдаланувчиларнинг ўртача 17 фоизига реклама кўрсатилмоқда. Реклама берувчилар орасида асосан қуйидаги соҳалар етакчилик қилмоқда:

  • Дастурий таъминот ва технологиялар;
  • Онлайн харидлар (Шоппинг);
  • Медиа ва кўнгилочар соҳалар;
  • Озиқ-овқат ва умумий овқатланиш хизматлари.
Минтақавий нуқтаи назардан, Осиё бозори юклаб олишлар сони бўйича етакчи бўлса-да, фойдаланувчиларнинг илова ичидаги харидлари бўйича Шимолий Америка ва Европадан ортда қолмоқда. Бу эса сунъий интеллект ишлаб чиқувчиларини премиум функцияларни асосан Ғарб бозорларига йўналтиришга ундамоқда. Умуман олганда, бозор ўсиш босқичидан етуклик ва барқарор даромад келтириш босқичига ўтмоқда.

ChatGPTOpenAIGeminiClaudeСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX сунъий интеллект соҳасидаги йирик битимни эълон қилди: Cursor 60 миллиард долларга сотиб олинмоқдаSpaceX сунъий интеллект соҳасидаги йирик битимни эълон қилди: Cursor 60 миллиард долларга сотиб олинмоқдаБугун, 11:22Фоундатион Аллой металлургия соҳасида инқилоб қилмоқда: Metaллар энди эритилмайдиФоундатион Аллой металлургия соҳасида инқилоб қилмоқда: Metaллар энди эритилмайдиБугун, 11:20Самолётларда юқори тезликдаги интернет: Starlink аллақачон 7000 дан ортиқ ҳаво кемасига ўрнатилдиСамолётларда юқори тезликдаги интернет: Starlink аллақачон 7000 дан ортиқ ҳаво кемасига ўрнатилдиБугун, 10:59Швеция 40 йиллик танаффусдан сўнг атом энергетикасига қайтмоқда: Rolls-Royce билан келишувШвеция 40 йиллик танаффусдан сўнг атом энергетикасига қайтмоқда: Rolls-Royce билан келишувБугун, 10:52SpaceX компаниясининг Dragon кемаси олтинчи парвозидан сўнг Ерга қайтмоқдаSpaceX компаниясининг Dragon кемаси олтинчи парвозидан сўнг Ерга қайтмоқдаБугун, 10:29Москва метросида янги авлод турникетлари ишга туширилди: Технологик янгиланиш бошландиМосква метросида янги авлод турникетлари ишга туширилди: Технологик янгиланиш бошландиБугун, 10:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди