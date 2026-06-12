Google фирибгарликда айбланаётган Хитой кибержиноий гуруҳини судга берди

·0·Техно
Google фирибгарликда айбланаётган Хитой кибержиноий гуруҳини судга берди

Google компанияси сунъий интеллект ёрдамида амалга оширилаётган йирик кибержиноят операцияси ортида турган инфратузилмани йўқ қилиш мақсадида судга мурожаат қилди. Жума куни технология гиганти Оуцидер Энтерприсе деб номланувчи Хитой кибержиноий тармоғига қарши даъво аризаси киритилганини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Google маълумотларига кўра, ушбу гуруҳ ўз кампанияларида Google ва бошқа таниқли брендлар номидан фойдаланиб, фойдаланувчиларнинг пароллари ва кредит карта рақамларини ўғирлаш учун AI ёрдамида фирибгар матнли хабарлар юборган. Оуцидер Энтерприсе ҳозиргача юз минглаб қурбонларни моддий жиҳатдан чув туширган бўлиб, етказилган зарар миллионлаб долларга баҳоланмоқда.

Гуруҳ фаолияти давомида 9 000 та сохта веб-сайт ва 1 миллионга яқин фирибгар доменлардан фойдаланган. Фақатгина жорий йилнинг май ойидаги икки ҳафта ичида Android фойдаланувчиларига 2,5 миллиондан ортиқ хабар юборилган. Google вакилларининг таъкидлашича, ушбу даврда фойдаланувчилар томонидан 55 000 та спам-хабар ҳақида шикоят келиб тушган, бу эса дақиқасига иккитадан ортиқ шикоят деганидир.

Компания бундай таҳдидларга қарши курашишда "AI ёрдамидаги фирибгарликларга қарши AI воситалари"дан фойдаланмоқда. Ушбу технология шубҳали қўнғироқ ва хабарларни аниқлаш ҳамда фойдаланувчиларни огоҳлантириш имконини беради. Натижада ҳар ойда 10 миллиарддан ортиқ фирибгар хабарлар тўсиб қолинмоқда.

Ҳозирда Google ушбу киберҳужумларни тўхтатиш учун АТ&Т, Т-Мобиле ва Веризон каби алоқа операторлари билан ҳамкорлик қилмоқда. Шунингдек, мазкур иш бўйича FBI билан координация ишлари олиб борилмоқда, бироқ ҳуқуқ-тартибот идоралари ҳозирча вазият юзасидан расмий изоҳ бермади.

GoogleКибержиноятСунъий IntelлектAndroidХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX акциялари дебютидан сўнг Robinhood платформасида рекорд трафик кузатилдиSpaceX акциялари дебютидан сўнг Robinhood платформасида рекорд трафик кузатилдиБугун, 17:22SpaceX Falcon 9 ракетасини 27-марта муваффақиятли учирдиSpaceX Falcon 9 ракетасини 27-марта муваффақиятли учирдиБугун, 17:22Россия бўйлаб юқори тезликдаги интернет: яна 16 та сунъий йўлдош учирилдиРоссия бўйлаб юқори тезликдаги интернет: яна 16 та сунъий йўлдош учирилдиБугун, 17:22Сунъий йўлдошлар ёқилғисиз ҳаракатланишни ўрганди: янги магнит технологиясиСунъий йўлдошлар ёқилғисиз ҳаракатланишни ўрганди: янги магнит технологиясиБугун, 16:50SpaceX, Anthropic ва OpenAI: IPO бозорида янги давр бошланмоқдаSpaceX, Anthropic ва OpenAI: IPO бозорида янги давр бошланмоқдаБугун, 16:22Asus РОГ Эқуализер: Эришдан ҳимоя қилиши керак бўлган кабелнинг ўзи эриб кетдиAsus РОГ Эқуализер: Эришдан ҳимоя қилиши керак бўлган кабелнинг ўзи эриб кетдиБугун, 15:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди