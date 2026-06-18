Криптовалюта оламига янги дарвоза: ChatGPT соҳадаги мураккабликларга барҳам берадими

·11·Иқтисодиёт
Криптовалюта оламига янги дарвоза: ChatGPT соҳадаги мураккабликларга барҳам берадими

Криптовалюталар дунёси узоқ вақт давомида янги фойдаланувчилар учун тушунарсиз терминлар, мураккаб ҳамён манзиллари ва хавфсизлик протоколлари билан тўла "ёпиқ ҳудуд" бўлиб келди. Бироқ, сунъий интеллект технологияларининг ривожланиши, хусусан, ChatGPT каби ботларнинг молиявий тизимларга интеграциялашуви ушбу соҳадаги кириш тўсиқларини бутунлай олиб ташлаши кутилмоқда. Эндиликда рақамли активлар билан ишлаш биржа интерфейсларини ўрганишдан эмас, балки оддий суҳбатдан бошланиши мумкин. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Яқингача янги фойдаланувчилар стандарт ва анча мураккаб йўлни босиб ўтишга мажбур эди: биржада рўйхатдан ўтиш, шахсни тасдиқлаш (KYC), крипто-ҳамёнлар ишлаш принципини ўрганиш ва шундан кейингина Bitcoin ёки бошқа активларни харид қилиш. Кўпчилик учун 12 талик махфий сўзлар (сеед пҳрасес) ва блокчейндаги транзакция тўловлари (гас феес) тушунарсиз бўлиб қолаверарди. Бу мураккабликлар кўпинча хатоларга, маблағларни нотўғри манзилларга юборишга ёки ҳамён калитларини йўқотиб қўйишга сабаб бўлган.

Сунъий интеллект ва крипто интеграцияси

Бугунги кунда вазият тубдан ўзгармоқда. МоонПай хизмати ChatGPT ичига интеграция қилингани ҳақидаги хабарлар соҳа мутахассислари эътиборини тортди. Бу фойдаланувчиларга бот интерфейсидан чиқмаган ҳолда криптовалюта сотиб олиш имконини беради. Шунингдек, Coinbase биржасининг Base экотизими сунъий интеллект ёрдамчиларига ҳамёнлар ва блокчейн иловалари билан бевосита ишлаш имконини берувчи воситаларни ишлаб чиқмоқда.

Келажакда фойдаланувчи Bitcoin нималигини ёки хорижга қандай қилиб пул ўтказиш мумкинлигини шунчаки ChatGPT'дан сўрайди. Сунъий интеллект нафақат тушунтириш беради, балки барча техник босқичларни фойдаланувчи ўрнига бажариб, транзакцияни якунлашга кўмаклашади. Бу криптовалюта бозорига кириш жараёнини (онбоардинг) биржалар ичидан чатботлар ичига кўчиради.

Крипто-саноатнинг энг катта муаммоси технологиянинг ўзида эмас, балки фойдаланувчи тажрибасининг (УХ) ноқулайлигида эди. Тажрибали трейдерлар учун оддий туюлган жараёнлар янги келганлар учун қўрқинчли кўриниши мумкин. Сунъий интеллект эса ушбу "қўрқинчли" техник қатламни яшириб, фойдаланувчи ва блокчейн ўртасида ақлли кўприк вазифасини ўтайди.

Тарихий тажриба ва янги имкониятлар

Аслида, крипто-фойдаланувчилар сунъий интеллект пайдо бўлишидан анча олдин ҳам Telegram ва Discord ботларидан нархларни текшириш ёки оддий савдо амалларини бажаришда фойдаланиб келишган. Бироқ, бугунги ChatGPT каби моделлар ўша оддий ботларнинг анча мукаммаллашган ва "ақлли" версиясидир. Улар нафақат буйруқларни бажаради, балки фойдаланувчи билан мулоқот қилиб, унинг эҳтиёжларини тушунади.

Ўзбекистон бозорида ҳам криптовалюталарга қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бундай соддалаштирилган ечимлар муҳим аҳамиятга эга. Маҳаллий фойдаланувчилар учун мураккаб халқаро платформаларни ўрганишдан кўра, ўзига таниш бўлган интерфейс орқали инвестиция қилиш анча қулай ва хавфсизроқ бўлиши мумкин. Бу эса ўз навбатида рақамли иқтисодиётнинг оммалашишига хизмат қилади.

ChatGPTBitcoinКриптовалютаБлокчейнСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи 145 000 долларгача кўтарилиши мумкинми: Сирли башорат таҳлилиBitcoin нархи 145 000 долларгача кўтарилиши мумкинми: Сирли башорат таҳлилиБугун, 14:53Ледн платформаси Tether Голд активини кредит гарови сифатида қабул қилишни бошладиЛедн платформаси Tether Голд активини кредит гарови сифатида қабул қилишни бошладиБугун, 14:18Ўзбекистон инвесторлар учун амалий мулоқот ва ислоҳотлар майдонига айландиЎзбекистон инвесторлар учун амалий мулоқот ва ислоҳотлар майдонига айландиБугун, 13:52Bitcoin стратегияси: Капитал Б рекорд даражадаги 120 миллиард долларлик маблағни жалб қиладиBitcoin стратегияси: Капитал Б рекорд даражадаги 120 миллиард долларлик маблағни жалб қиладиБугун, 13:13Г7 давлатлари Шимолий Кореянинг криптовалюта ўғриликларига қарши бирлашмоқдаГ7 давлатлари Шимолий Кореянинг криптовалюта ўғриликларига қарши бирлашмоқдаБугун, 12:1919 июн учун валюта курслари эълон қилинди19 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда