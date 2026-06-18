Криптовалюта оламига янги дарвоза: ChatGPT соҳадаги мураккабликларга барҳам берадими
Криптовалюталар дунёси узоқ вақт давомида янги фойдаланувчилар учун тушунарсиз терминлар, мураккаб ҳамён манзиллари ва хавфсизлик протоколлари билан тўла "ёпиқ ҳудуд" бўлиб келди. Бироқ, сунъий интеллект технологияларининг ривожланиши, хусусан, ChatGPT каби ботларнинг молиявий тизимларга интеграциялашуви ушбу соҳадаги кириш тўсиқларини бутунлай олиб ташлаши кутилмоқда. Эндиликда рақамли активлар билан ишлаш биржа интерфейсларини ўрганишдан эмас, балки оддий суҳбатдан бошланиши мумкин. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Яқингача янги фойдаланувчилар стандарт ва анча мураккаб йўлни босиб ўтишга мажбур эди: биржада рўйхатдан ўтиш, шахсни тасдиқлаш (KYC), крипто-ҳамёнлар ишлаш принципини ўрганиш ва шундан кейингина Bitcoin ёки бошқа активларни харид қилиш. Кўпчилик учун 12 талик махфий сўзлар (сеед пҳрасес) ва блокчейндаги транзакция тўловлари (гас феес) тушунарсиз бўлиб қолаверарди. Бу мураккабликлар кўпинча хатоларга, маблағларни нотўғри манзилларга юборишга ёки ҳамён калитларини йўқотиб қўйишга сабаб бўлган.
Сунъий интеллект ва крипто интеграциясиБугунги кунда вазият тубдан ўзгармоқда. МоонПай хизмати ChatGPT ичига интеграция қилингани ҳақидаги хабарлар соҳа мутахассислари эътиборини тортди. Бу фойдаланувчиларга бот интерфейсидан чиқмаган ҳолда криптовалюта сотиб олиш имконини беради. Шунингдек, Coinbase биржасининг Base экотизими сунъий интеллект ёрдамчиларига ҳамёнлар ва блокчейн иловалари билан бевосита ишлаш имконини берувчи воситаларни ишлаб чиқмоқда.
Келажакда фойдаланувчи Bitcoin нималигини ёки хорижга қандай қилиб пул ўтказиш мумкинлигини шунчаки ChatGPT'дан сўрайди. Сунъий интеллект нафақат тушунтириш беради, балки барча техник босқичларни фойдаланувчи ўрнига бажариб, транзакцияни якунлашга кўмаклашади. Бу криптовалюта бозорига кириш жараёнини (онбоардинг) биржалар ичидан чатботлар ичига кўчиради.
Крипто-саноатнинг энг катта муаммоси технологиянинг ўзида эмас, балки фойдаланувчи тажрибасининг (УХ) ноқулайлигида эди. Тажрибали трейдерлар учун оддий туюлган жараёнлар янги келганлар учун қўрқинчли кўриниши мумкин. Сунъий интеллект эса ушбу "қўрқинчли" техник қатламни яшириб, фойдаланувчи ва блокчейн ўртасида ақлли кўприк вазифасини ўтайди.
Тарихий тажриба ва янги имкониятларАслида, крипто-фойдаланувчилар сунъий интеллект пайдо бўлишидан анча олдин ҳам Telegram ва Discord ботларидан нархларни текшириш ёки оддий савдо амалларини бажаришда фойдаланиб келишган. Бироқ, бугунги ChatGPT каби моделлар ўша оддий ботларнинг анча мукаммаллашган ва "ақлли" версиясидир. Улар нафақат буйруқларни бажаради, балки фойдаланувчи билан мулоқот қилиб, унинг эҳтиёжларини тушунади.
Ўзбекистон бозорида ҳам криптовалюталарга қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бундай соддалаштирилган ечимлар муҳим аҳамиятга эга. Маҳаллий фойдаланувчилар учун мураккаб халқаро платформаларни ўрганишдан кўра, ўзига таниш бўлган интерфейс орқали инвестиция қилиш анча қулай ва хавфсизроқ бўлиши мумкин. Бу эса ўз навбатида рақамли иқтисодиётнинг оммалашишига хизмат қилади.
…