Bitcoin нархи 145 000 долларгача кўтарилиши мумкинми: Сирли башорат таҳлили

·0·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи 145 000 долларгача кўтарилиши мумкинми: Сирли башорат таҳлили

Криптовалюта бозорида навбатдаги шов-шувли прогноз кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Ижтимоий тармоқларда 2018-йилда эълон қилингани айтилаётган ва шу вақтгача Bitcoin нархининг деярли барча ўзгаришларини ҳайратланарли даражада аниқ топган аноним хабар қайта пайдо бўлди. Ушбу башоратга кўра, дунёнинг энг йирик рақамли активи 2026-йилнинг октябрь ойига қадар 145 000 доллар даражасига етиши кутилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Мазкур маълумот дастлаб 4чан аноним форумида пайдо бўлгани айтилмоқда. Хабарда ўзини сирли гуруҳ вакили деб таништирган фойдаланувчи Bitcoin бозорининг 90 фоизини назорат қилишларини иддао қилган. Коинтелеграпҳ нашри маълумотига кўра, ушбу скриншотда 2019-йилдан бери содир бўлган асосий нарх кўрсаткичлари, жумладан, 2021-йил ноябридаги 67 000 долларлик чўққи ва 2022-йилдаги 16 000 долларлик пасайишлар аниқ кўрсатилган.

Башорат ортидаги шубҳалар ва таҳрирлаш эҳтимоли

Гарчи рақамлар ҳақиқатга яқин бўлса-да, кўплаб таҳлилчилар ва экспертлар ушбу хабарнинг ҳақиқийлигига шубҳа билан қарашмоқда. Асосий муаммо шундаки, скриншотнинг асл манбаси ёки архивланган нусхаси мавжуд эмас. 4чан каби платформаларда хабарларни аноним қолдириш имконияти борлиги сабабли, кимдир воқеалар содир бўлганидан кейин эски санадаги постни сохталаштирган бўлиши эҳтимоли юқори.

Шунингдек, турли платформаларда ушбу башоратнинг бир-бирига зид кўринишлари тарқалган. Масалан, Binance Square тармоғида июль ойида эълон қилинган худди шундай хабарда 2024-йил сентябрь ойи учун Bitcoin нархи 105 400 доллар деб кўрсатилган эди. Янги тарқалган скриншотда эса бу кўрсаткич 74 000 доллар этиб ўзгартирилган. Бу эса маълумотларнинг бозор конъюнктурасига қараб таҳрирланаётганидан далолат беради.

Крипто бозоридаги ҳозирги ҳолат

Ҳозирги вақтда Bitcoin нархи 60 000 – 70 000 доллар атрофида тебраниб турибди. Кўплаб инвесторлар Fed (АҚШ Fedерал резерв тизими) фоиз ставкаларини пасайтириши ва глобал иқтисодиётдаги инфляция жараёнлари фонида криптовалюталарнинг ўсишини кутишмоқда. Бироқ, 145 000 долларлик марра ҳозирги нархлардан икки баравар кўп эканлигини ҳисобга олсак, бундай ўсиш учун жуда кучли фундаментал омиллар талаб этилади.

Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам бундай хабарлар эҳтиёткорлик билан ёндашишни талаб қилади. Мамлакатимизда крипто-активлар айланмаси қонун билан тартибга солинган бўлиб, лицензияга эга биржалар орқали савдо қилиш тавсия этилади. Аноним башоратларга таяниб инвестиция киритиш катта молиявий йўқотишларга олиб келиши мумкин.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, гарчи ушбу "башорат" ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотган бўлса-да, унинг техник исботлари йўқлиги уни шунчаки навбатдаги манипуляция воситаси сифатида кўришга мажбур қилади. Крипто бозори ўзининг юқори волатиллиги билан ажралиб туради ва ҳар қандай прогноз фақатгина эҳтимолий характерга эга.

BitcoinКриптовалютаБлокчейнИнвестицияБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криптовалюта оламига янги дарвоза: ChatGPT соҳадаги мураккабликларга барҳам берадимиКриптовалюта оламига янги дарвоза: ChatGPT соҳадаги мураккабликларга барҳам берадимиБугун, 14:38Ледн платформаси Tether Голд активини кредит гарови сифатида қабул қилишни бошладиЛедн платформаси Tether Голд активини кредит гарови сифатида қабул қилишни бошладиБугун, 14:18Ўзбекистон инвесторлар учун амалий мулоқот ва ислоҳотлар майдонига айландиЎзбекистон инвесторлар учун амалий мулоқот ва ислоҳотлар майдонига айландиБугун, 13:52Bitcoin стратегияси: Капитал Б рекорд даражадаги 120 миллиард долларлик маблағни жалб қиладиBitcoin стратегияси: Капитал Б рекорд даражадаги 120 миллиард долларлик маблағни жалб қиладиБугун, 13:13Г7 давлатлари Шимолий Кореянинг криптовалюта ўғриликларига қарши бирлашмоқдаГ7 давлатлари Шимолий Кореянинг криптовалюта ўғриликларига қарши бирлашмоқдаБугун, 12:1919 июн учун валюта курслари эълон қилинди19 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда