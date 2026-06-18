Bitcoin нархи 145 000 долларгача кўтарилиши мумкинми: Сирли башорат таҳлили
Криптовалюта бозорида навбатдаги шов-шувли прогноз кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Ижтимоий тармоқларда 2018-йилда эълон қилингани айтилаётган ва шу вақтгача Bitcoin нархининг деярли барча ўзгаришларини ҳайратланарли даражада аниқ топган аноним хабар қайта пайдо бўлди. Ушбу башоратга кўра, дунёнинг энг йирик рақамли активи 2026-йилнинг октябрь ойига қадар 145 000 доллар даражасига етиши кутилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Мазкур маълумот дастлаб 4чан аноним форумида пайдо бўлгани айтилмоқда. Хабарда ўзини сирли гуруҳ вакили деб таништирган фойдаланувчи Bitcoin бозорининг 90 фоизини назорат қилишларини иддао қилган. Коинтелеграпҳ нашри маълумотига кўра, ушбу скриншотда 2019-йилдан бери содир бўлган асосий нарх кўрсаткичлари, жумладан, 2021-йил ноябридаги 67 000 долларлик чўққи ва 2022-йилдаги 16 000 долларлик пасайишлар аниқ кўрсатилган.
Башорат ортидаги шубҳалар ва таҳрирлаш эҳтимолиГарчи рақамлар ҳақиқатга яқин бўлса-да, кўплаб таҳлилчилар ва экспертлар ушбу хабарнинг ҳақиқийлигига шубҳа билан қарашмоқда. Асосий муаммо шундаки, скриншотнинг асл манбаси ёки архивланган нусхаси мавжуд эмас. 4чан каби платформаларда хабарларни аноним қолдириш имконияти борлиги сабабли, кимдир воқеалар содир бўлганидан кейин эски санадаги постни сохталаштирган бўлиши эҳтимоли юқори.
Шунингдек, турли платформаларда ушбу башоратнинг бир-бирига зид кўринишлари тарқалган. Масалан, Binance Square тармоғида июль ойида эълон қилинган худди шундай хабарда 2024-йил сентябрь ойи учун Bitcoin нархи 105 400 доллар деб кўрсатилган эди. Янги тарқалган скриншотда эса бу кўрсаткич 74 000 доллар этиб ўзгартирилган. Бу эса маълумотларнинг бозор конъюнктурасига қараб таҳрирланаётганидан далолат беради.
Крипто бозоридаги ҳозирги ҳолатҲозирги вақтда Bitcoin нархи 60 000 – 70 000 доллар атрофида тебраниб турибди. Кўплаб инвесторлар Fed (АҚШ Fedерал резерв тизими) фоиз ставкаларини пасайтириши ва глобал иқтисодиётдаги инфляция жараёнлари фонида криптовалюталарнинг ўсишини кутишмоқда. Бироқ, 145 000 долларлик марра ҳозирги нархлардан икки баравар кўп эканлигини ҳисобга олсак, бундай ўсиш учун жуда кучли фундаментал омиллар талаб этилади.
Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам бундай хабарлар эҳтиёткорлик билан ёндашишни талаб қилади. Мамлакатимизда крипто-активлар айланмаси қонун билан тартибга солинган бўлиб, лицензияга эга биржалар орқали савдо қилиш тавсия этилади. Аноним башоратларга таяниб инвестиция киритиш катта молиявий йўқотишларга олиб келиши мумкин.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, гарчи ушбу "башорат" ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотган бўлса-да, унинг техник исботлари йўқлиги уни шунчаки навбатдаги манипуляция воситаси сифатида кўришга мажбур қилади. Крипто бозори ўзининг юқори волатиллиги билан ажралиб туради ва ҳар қандай прогноз фақатгина эҳтимолий характерга эга.
…