Bitcoin сикллари: Молиявий маслаҳатчилар учун криптовалюта бозорида савдо қилиш стратегияси

·9·Иқтисодиёт
Bitcoin сикллари: Молиявий маслаҳатчилар учун криптовалюта бозорида савдо қилиш стратегияси

Криптовалюта бозори ўзининг юқори волатиллиги билан ажралиб турса-да, у маълум бир даврий қонуниятлар асосида ҳаракат қилади. Молиявий маслаҳатчилар ва инвесторлар учун ушбу Bitcoin сиклларини тушуниш, рақамли активлар портфелини самарали бошқаришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. CoinDesk нашрининг таҳлилий маълумотларига кўра, крипто бозоридаги ўзгаришларни тўғри прогноз қилиш учун анъанавий молия воситаларидан фарқли ёндашув талаб этилади. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Bitcoin нархининг шаклланиши асосан тўрт йиллик сиклларга бўлинади. Бу жараён бевосита "ҳалвинг" (мукофот пулининг иккига бўлиниши) ҳодисаси билан боғлиқ бўлиб, у таклифнинг камайишига ва тарихан нархнинг ўсишига олиб келади. Молиявий маслаҳатчилар мижозларига инвестиция киритиш вақтини белгилашда айнан мана шу сиклик босқичларни инобатга олишлари тавсия этилади.

Сиклларни таҳлил қилиш ва бозор босқичлари

Криптовалюта сикли одатда тўртта асосий босқичдан иборат: тўплаш (аккумулатион), ўсиш (маркуп), тарқатиш (дистрибутион) ва пасайиш (маркдовн). Ҳозирги кунда инвесторлар бозорнинг қайси нуқтасида эканлигини аниқлаш учун нафақат техник таҳлил, балки макроиқтисодий кўрсаткичларни ҳам кузатиб боришлари шарт.

Масалан, Fed (АҚШ Fedерал захира тизими) томонидан фоиз ставкаларининг ўзгариши ёки инфляция даражаси Bitcoin каби хавфли активларга бўлган талабга бевосита таъсир кўрсатади. Ўзбекистон бозорида ҳам криптовалюталарга қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, маҳаллий инвесторлар учун глобал тенденцияларни тушуниш хатарларни камайтиришга ёрдам беради.

Стратегик ёндашув ва хатарларни бошқариш

Молиявий маслаҳатчилар учун энг муҳим вазифа — мижознинг портфелини диверсификация қилишдир. Bitcoin фақатгина спекулятив восита эмас, балки узоқ муддатли сақлаш (ҲОДЛ) стратегияси орқали капитални кўпайтириш имкониятидир. Бироқ, бозорнинг кескин тушиб кетиш эҳтимоли ҳар доим мавжудлигини унутмаслик лозим.

Савдо стратегиясини ишлаб чиқишда қуйидаги омилларга эътибор қаратиш лозим:

  • Бозор сентименти ва қўрқув/очкўзлик индексини кузатиш;
  • Bitcoin ва Ethereum каби йирик активларнинг ўзаро корреляцияси;
  • Институционал инвесторларнинг бозорга кириб келиши ва ETF фондлари фаолияти;
  • Криптовалюта биржаларидаги ликвидлик даражаси.

Хулоса қилиб айтганда, Bitcoin сиклларини тушуниш молиявий маслаҳатчиларга бозордаги шовқинлардан қочиш ва асосланган қарорлар қабул қилиш имконини беради. Рақамли активлар дунёси тез ўзгарувчан бўлса-да, унинг фундаментал асослари ва даврий такрорланишлари узоқ муддатли муваффақият гарови бўлиб қолмоқда.

BitcoinКриптовалютаИнвестицияБозор ТаҳлилиБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи 145 000 долларгача кўтарилиши мумкинми: Сирли башорат таҳлилиBitcoin нархи 145 000 долларгача кўтарилиши мумкинми: Сирли башорат таҳлилиБугун, 14:53Криптовалюта оламига янги дарвоза: ChatGPT соҳадаги мураккабликларга барҳам берадимиКриптовалюта оламига янги дарвоза: ChatGPT соҳадаги мураккабликларга барҳам берадимиБугун, 14:38Ледн платформаси Tether Голд активини кредит гарови сифатида қабул қилишни бошладиЛедн платформаси Tether Голд активини кредит гарови сифатида қабул қилишни бошладиБугун, 14:18Ўзбекистон инвесторлар учун амалий мулоқот ва ислоҳотлар майдонига айландиЎзбекистон инвесторлар учун амалий мулоқот ва ислоҳотлар майдонига айландиБугун, 13:52Bitcoin стратегияси: Капитал Б рекорд даражадаги 120 миллиард долларлик маблағни жалб қиладиBitcoin стратегияси: Капитал Б рекорд даражадаги 120 миллиард долларлик маблағни жалб қиладиБугун, 13:13Г7 давлатлари Шимолий Кореянинг криптовалюта ўғриликларига қарши бирлашмоқдаГ7 давлатлари Шимолий Кореянинг криптовалюта ўғриликларига қарши бирлашмоқдаБугун, 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда