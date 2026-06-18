Bitcoin сикллари: Молиявий маслаҳатчилар учун криптовалюта бозорида савдо қилиш стратегияси
Криптовалюта бозори ўзининг юқори волатиллиги билан ажралиб турса-да, у маълум бир даврий қонуниятлар асосида ҳаракат қилади. Молиявий маслаҳатчилар ва инвесторлар учун ушбу Bitcoin сиклларини тушуниш, рақамли активлар портфелини самарали бошқаришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. CoinDesk нашрининг таҳлилий маълумотларига кўра, крипто бозоридаги ўзгаришларни тўғри прогноз қилиш учун анъанавий молия воситаларидан фарқли ёндашув талаб этилади. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Bitcoin нархининг шаклланиши асосан тўрт йиллик сиклларга бўлинади. Бу жараён бевосита "ҳалвинг" (мукофот пулининг иккига бўлиниши) ҳодисаси билан боғлиқ бўлиб, у таклифнинг камайишига ва тарихан нархнинг ўсишига олиб келади. Молиявий маслаҳатчилар мижозларига инвестиция киритиш вақтини белгилашда айнан мана шу сиклик босқичларни инобатга олишлари тавсия этилади.
Сиклларни таҳлил қилиш ва бозор босқичлариКриптовалюта сикли одатда тўртта асосий босқичдан иборат: тўплаш (аккумулатион), ўсиш (маркуп), тарқатиш (дистрибутион) ва пасайиш (маркдовн). Ҳозирги кунда инвесторлар бозорнинг қайси нуқтасида эканлигини аниқлаш учун нафақат техник таҳлил, балки макроиқтисодий кўрсаткичларни ҳам кузатиб боришлари шарт.
Масалан, Fed (АҚШ Fedерал захира тизими) томонидан фоиз ставкаларининг ўзгариши ёки инфляция даражаси Bitcoin каби хавфли активларга бўлган талабга бевосита таъсир кўрсатади. Ўзбекистон бозорида ҳам криптовалюталарга қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, маҳаллий инвесторлар учун глобал тенденцияларни тушуниш хатарларни камайтиришга ёрдам беради.
Стратегик ёндашув ва хатарларни бошқаришМолиявий маслаҳатчилар учун энг муҳим вазифа — мижознинг портфелини диверсификация қилишдир. Bitcoin фақатгина спекулятив восита эмас, балки узоқ муддатли сақлаш (ҲОДЛ) стратегияси орқали капитални кўпайтириш имкониятидир. Бироқ, бозорнинг кескин тушиб кетиш эҳтимоли ҳар доим мавжудлигини унутмаслик лозим.
Савдо стратегиясини ишлаб чиқишда қуйидаги омилларга эътибор қаратиш лозим:
- Бозор сентименти ва қўрқув/очкўзлик индексини кузатиш;
- Bitcoin ва Ethereum каби йирик активларнинг ўзаро корреляцияси;
- Институционал инвесторларнинг бозорга кириб келиши ва ETF фондлари фаолияти;
- Криптовалюта биржаларидаги ликвидлик даражаси.
Хулоса қилиб айтганда, Bitcoin сиклларини тушуниш молиявий маслаҳатчиларга бозордаги шовқинлардан қочиш ва асосланган қарорлар қабул қилиш имконини беради. Рақамли активлар дунёси тез ўзгарувчан бўлса-да, унинг фундаментал асослари ва даврий такрорланишлари узоқ муддатли муваффақият гарови бўлиб қолмоқда.
…