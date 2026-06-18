Барселона ва Челси Андреа Камбиасо учун курашга киришди: Араужо алмашувга таклиф этилди
Европа футболида навбатдаги трансфер ойнаси яқинлашгани сайин гранд жамоалар ўртасидаги рақобат қизғин тус олмоқда. Хусусан, Ювентус ҳимоячиси Андреа Камбиасо трансфер бозорининг энг талабгир ўйинчиларидан бирига айланди. Ла Gazzetta делло Sport нашрининг хабар беришича, Барселона ва Челси 26 ёшли чап қанот ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий кураш бошлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Барселона раҳбарияти ушбу трансферни амалга ошириш учун кутилмаган юришга қўл урди. Каталонияликлар Турин клубига ўзларининг асосий ҳимоячиларидан бири Роналд Араужо номзодини алмашув шарти сифатида таклиф қилган. 27 ёшли уругвайлик футболчи узоқ вақтдан бери Ювентус скаутлари эътиборида бўлиб келган. Ханси Флик бошқарувидаги Барселона учун Андреа Камбиасо чап қанотда техник жиҳатдан мукаммал ечим сифатида кўрилмоқда.
Хаби Алонсо ва Челси стратегиясиГарчи Барселона ўйинчи алмашишни таклиф қилаётган бўлса-да, Англиянинг Челси клуби бу пойгада молиявий устунликка эга бўлиши мумкин. Goal.com маълумотларига кўра, Лондон клуби яқинда Марк Кукурелла трансферидан Реал Мадрид жамоасидан 60 миллион евро ишлаб олган ва бу маблағни айнан италиялик ҳимоячи учун сарфлашга тайёр.
Челси бош мураббийи Хаби Алонсо Андреа Камбиасо ўйинининг ашаддий мухлиси ҳисобланади. Мутахассиснинг фикрича, футболчи Стамфорд Бридгедаги тактик тизимга, айниқса қанот ҳимоячисининг марказга кўчиб ўтиши ва ўйинни ташкил қилиш вазифаларига тўлиқ мос келади. Айнан мана шу жиҳатлар футболчини замонавий футболдаги энг универсал ҳимоячилардан бирига айлантирган.
"3D футболчи" ва унинг статистикасиИталия терма жамоаси бош мураббийи Луциано Спаллетти Андреа Камбиасо ҳақида гапирганда, унинг майдонни кўриш қобилияти ва тактик савиясини юқори баҳолаб, уни "3D футболчи" деб атаган эди. Унинг нафақат чапда, балки ўнг қанотда ҳам бирдек ишончли ўйнай олиши гранд клублар учун қўшимча имкониятларни тақдим этади.
Ўтган мавсум давомида Андреа Камбиасо Ювентус сафида барча мусобақаларда 47 та учрашувда майдонга тушиб, 3 та гол уришга ва 5 та голли узатмани амалга оширишга муваффақ бўлди. Айни дамда унинг хизматларига Манчестер Сити ҳам қизиқиш билдираётгани ҳақида хабарлар тарқалмоқда, бу эса трансфер баҳосининг янада кўтарилишига сабаб бўлиши мумкин.
Ҳозирда Барселона ва Челси ўртасидаги музокаралар давом этмоқда. Агар каталонияликлар Роналд Араужо каби тажрибали ҳимоячини қўйиб юборишга қарор қилса, бу Турин клуби учун жозибали таклиф бўлиши аниқ. Бироқ, Хаби Алонсо лойиҳаси ва Лондон клубининг нақд пул таклиф қилиши трансфер тақдирини ўзгартириб юбориши мумкин.
…