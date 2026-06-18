Барселона ва Челси Андреа Камбиасо учун курашга киришди: Араужо алмашувга таклиф этилди

·45·Спорт
Барселона ва Челси Андреа Камбиасо учун курашга киришди: Араужо алмашувга таклиф этилди

Европа футболида навбатдаги трансфер ойнаси яқинлашгани сайин гранд жамоалар ўртасидаги рақобат қизғин тус олмоқда. Хусусан, Ювентус ҳимоячиси Андреа Камбиасо трансфер бозорининг энг талабгир ўйинчиларидан бирига айланди. Ла Gazzetta делло Sport нашрининг хабар беришича, Барселона ва Челси 26 ёшли чап қанот ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий кураш бошлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Барселона раҳбарияти ушбу трансферни амалга ошириш учун кутилмаган юришга қўл урди. Каталонияликлар Турин клубига ўзларининг асосий ҳимоячиларидан бири Роналд Араужо номзодини алмашув шарти сифатида таклиф қилган. 27 ёшли уругвайлик футболчи узоқ вақтдан бери Ювентус скаутлари эътиборида бўлиб келган. Ханси Флик бошқарувидаги Барселона учун Андреа Камбиасо чап қанотда техник жиҳатдан мукаммал ечим сифатида кўрилмоқда.

Хаби Алонсо ва Челси стратегияси

Гарчи Барселона ўйинчи алмашишни таклиф қилаётган бўлса-да, Англиянинг Челси клуби бу пойгада молиявий устунликка эга бўлиши мумкин. Goal.com маълумотларига кўра, Лондон клуби яқинда Марк Кукурелла трансферидан Реал Мадрид жамоасидан 60 миллион евро ишлаб олган ва бу маблағни айнан италиялик ҳимоячи учун сарфлашга тайёр.

Челси бош мураббийи Хаби Алонсо Андреа Камбиасо ўйинининг ашаддий мухлиси ҳисобланади. Мутахассиснинг фикрича, футболчи Стамфорд Бридгедаги тактик тизимга, айниқса қанот ҳимоячисининг марказга кўчиб ўтиши ва ўйинни ташкил қилиш вазифаларига тўлиқ мос келади. Айнан мана шу жиҳатлар футболчини замонавий футболдаги энг универсал ҳимоячилардан бирига айлантирган.

"3D футболчи" ва унинг статистикаси

Италия терма жамоаси бош мураббийи Луциано Спаллетти Андреа Камбиасо ҳақида гапирганда, унинг майдонни кўриш қобилияти ва тактик савиясини юқори баҳолаб, уни "3D футболчи" деб атаган эди. Унинг нафақат чапда, балки ўнг қанотда ҳам бирдек ишончли ўйнай олиши гранд клублар учун қўшимча имкониятларни тақдим этади.

Ўтган мавсум давомида Андреа Камбиасо Ювентус сафида барча мусобақаларда 47 та учрашувда майдонга тушиб, 3 та гол уришга ва 5 та голли узатмани амалга оширишга муваффақ бўлди. Айни дамда унинг хизматларига Манчестер Сити ҳам қизиқиш билдираётгани ҳақида хабарлар тарқалмоқда, бу эса трансфер баҳосининг янада кўтарилишига сабаб бўлиши мумкин.

Ҳозирда Барселона ва Челси ўртасидаги музокаралар давом этмоқда. Агар каталонияликлар Роналд Араужо каби тажрибали ҳимоячини қўйиб юборишга қарор қилса, бу Турин клуби учун жозибали таклиф бўлиши аниқ. Бироқ, Хаби Алонсо лойиҳаси ва Лондон клубининг нақд пул таклиф қилиши трансфер тақдирини ўзгартириб юбориши мумкин.

БарселонаЧелсиЮвентусТрансферларАндреа Камбиасо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Терма жамоа футболчиларининг «Ацтека»да қилган иши барчага ўрнак бўлдиТерма жамоа футболчиларининг «Ацтека»да қилган иши барчага ўрнак бўлдиБугун, 15:48Абдуқодир Ҳусанов «Ацтека»да операторни қандай ағдариб юборди? (видео)Абдуқодир Ҳусанов «Ацтека»да операторни қандай ағдариб юборди? (видео)Бугун, 15:39Волкановски Гэтжи ва Топурия ўртасида тезкор реванш ўтказилишини хоҳламоқдаВолкановски Гэтжи ва Топурия ўртасида тезкор реванш ўтказилишини хоҳламоқдаБугун, 15:25Роберто Мартинез ва Криштиано Роналдо яна бир жамоада: Ал-Наср янги мураббий билан келишмоқдаРоберто Мартинез ва Криштиано Роналдо яна бир жамоада: Ал-Наср янги мураббий билан келишмоқдаБугун, 14:53Игорь Сергеев Колумбия қарши мағлубиятдан кейин ўз фикрларини билдирдиИгорь Сергеев Колумбия қарши мағлубиятдан кейин ўз фикрларини билдирдиБугун, 14:12Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоаси: Афсонани ўзидан қутқариш вақти келдими?Криштиану Роналду ва Португалия терма жамоаси: Афсонани ўзидан қутқариш вақти келдими?Бугун, 13:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди