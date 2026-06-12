SpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ва Мускнинг янги рекорди

·0·Техно
SpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ва Мускнинг янги рекорди

SpaceX компанияси кўп маротаба ишлатиладиган ракета ташувчилари, Starlink сунъий йўлдош тармоғи ва унинг асосчиси Elon Musk туфайли йиллар давомида инвесторлар ҳамда оммавий ахборот воситалари диққат марказида бўлиб келмоқда. Бироқ компаниянинг 24 йиллик тарихида ҳеч бир воқеа ушбу бирламчи оммавий жойлаштириш (IPO) каби катта қизиқиш уйғотмаган эди. Компания ўзининг 555,6 миллион дона акциясини ҳар бирини 135 доллардан баҳолаб, жами 75 миллиард доллар жалб қилди ва бу кўрсаткич билан тарихдаги энг йирик IPOга айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Nasdaq биржасида SpaceX акциялари савдоси 150 доллардан бошланди, бу кутилган дебют учун 11 фоизлик ўсишни англатади. Кун ўртасига келиб акциялар нархи 30 фоизга кўтарилди. Ушбу битим Elon Muskни дунёдаги илк триллионерга айлантириши кутилмоқда. Robinhood платформаси SpaceX дебютидан сўнг ўз тизимида рекорд даражадаги трафик қайд этилганини маълум қилди.

Компания операцион директори Гвйнне Шотвелл КНБК телеканалига берган интервюсида қизиқарли фикрларни билдириб ўтди. Унинг сўзларига кўра, SpaceX ва Tesla ўртасидаги эҳтимолий бирлашув Elon Muskнинг ишини бироз осонлаштириши мумкин. Бу баёнот Tesla акциядорлари орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди.

Молиявий ҳисоботларга кўра, SpaceX 2025-йилда 18 миллиард доллардан ортиқ даромад кўрган бўлса-да, 4,9 миллиард доллар зарар кўрган. Компания ташкил этилганидан буён умумий йўқотишлар миқдори 37 миллиард доллардан ошиб кетган. Шунга қарамай, инвесторларнинг коинот технологиялари гигантига бўлган ишончи юқорилигича қолмоқда.

SpaceXElon MuskIPONasdaqStarlink
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотнинг тезлашиб кенгайиши Иа туридаги ўта янги юлдузлар орқали тасдиқландиКоинотнинг тезлашиб кенгайиши Иа туридаги ўта янги юлдузлар орқали тасдиқландиКеча, 18:55Elon Musk: SpaceX муваффақиятига 10 фоиздан кам имконият бергандимElon Musk: SpaceX муваффақиятига 10 фоиздан кам имконият бергандимКеча, 18:52SpaceX акциялари 30 фоизга ўсди: Компания АҚШнинг энг қиммат олтилигидаSpaceX акциялари 30 фоизга ўсди: Компания АҚШнинг энг қиммат олтилигидаКеча, 18:29Убтеч дунёдаги илк гиперреалистик ҳиссий роботларни тақдим этадиУбтеч дунёдаги илк гиперреалистик ҳиссий роботларни тақдим этадиКеча, 18:28Ўткир коронар синдромда ўлим хавфини башорат қилувчи сунъий интеллект яратилдиЎткир коронар синдромда ўлим хавфини башорат қилувчи сунъий интеллект яратилдиКеча, 18:26Mistral AI 20 миллиард евро қиймат билан янги инвестиция жалб қилиши мумкинMistral AI 20 миллиард евро қиймат билан янги инвестиция жалб қилиши мумкинКеча, 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди