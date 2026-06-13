АҚШда “сунъий Қуёш” яратиш йўлида муҳим лойиҳа ишга туширилди
АҚШнинг Генерал Атомикс компанияси мамлакат Энергетика вазирлиги билан ҳамкорликда термоядровий энергетика учун ноёб синов мажмуасини ишлаб чиқишга киришди. Бланкет Компонент Тест Фасилитй (БКТФ) деб номланган янги объект келажакдаги термоядровий электр станцияларининг энг муҳим элементларидан бири — бланкетларни тўлиқ миқёсда синовдан ўтказадиган дунёдаги биринчи ихтисослаштирилган майдончага айланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Термоядровий энергетика деярли туганмас тоза энергия манбаи ҳисобланса-да, саноат реакторини яратиш шунчаки қизиган плазмани ушлаб туришдан кўра анча мураккаброқдир. Реакторнинг ички деворлари экстремал ҳарорат ва юқори энергияли зарралар оқимига бардош бериши керак. Айнан шу вазифани плазма атрофида жойлаштириладиган махсус модуллар — бланкетлар бажаради. Улар иссиқликни ютиб, электр энергияси ишлаб чиқариш учун совутиш тизимига узатади ҳамда термоядровий синтез учун асосий ёқилғи бўлган тритий изотопини ишлаб чиқаришда иштирок этади.
Келажакдаги БКТФ мажмуаси муҳандисларга ушбу тизимлар иссиқликни қанчалик самарали чиқариши ва реал электр станцияси шароитида ёқилғи ишлаб чиқариш барқарорлигини текшириш имконини беради. Лойиҳа доирасида Айдахо миллий лабораторияси, Япониянинг Кёто Фусионееринг компанияси ва Калифорния университети каби нуфузли илмий ҳамда саноат ҳамкорлари бирлашган.
Синов мажмуаси Сан-Диегодаги Генерал Атомикс магнит технологиялари марказида жойлашади. Таъкидлаш жоизки, ушбу майдончада аввалроқ Францияда қурилаётган дунёдаги энг йирик ITEР экспериментал термоядровий реактори учун марказий соленоид тайёрланган эди. Янги лойиҳа тижорий термоядровий электр станцияларини яратишдаги техник хавфларни камайтириш ва жараённи сезиларли даражада тезлаштиришга хизмат қилади.
…