Ижтимоий тармоқларга қарамликка қарши янги ечим: Миво Скроллинг иловаси тақдим этилди

·23·Техно
Ижтимоий тармоқларга қарамликка қарши янги ечим: Миво Скроллинг иловаси тақдим этилди

Бугунги кунда смартфон экранига соатлаб термулиб қолиш ёки "дооmsкроллинг" (салбий хабарларни тўхтовсиз кузатиш) замонавий жамиятнинг энг жиддий муаммоларидан бирига айланди. Кўпчилик фойдаланувчилар ижтимоий тармоқларда вақт қандай ўтиб кетганини сезмай қолишади. Ушбу муаммони ҳал қилиш мақсадида бозорга янгича ёндашувга эга Миво Скроллинг иловаси чиқди. У анъанавий чекловчи дастурлардан фарқли ўлароқ, фойдаланувчини жазолаш эмас, балки унда онгли муносабатни шакллантиришга эътибор қаратади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг маълумотига кўра, Миво Скроллинг ўтган ойда ишга туширилган бўлиб, у фойдаланувчининг экран вақтини кузатади ва кундалик одатлар ҳақида таҳлилий маълумотлар тақдим этади. Бироқ унинг асосий фарқи "айбдорлик ҳиссисиз" бошқарув услубидадир. Илова фойдаланувчини технологиялардан бутунлай узиб қўйиш ўрнига, улардан фойдаланиш вақтини олдиндан режалаштиришни таклиф қилади.

Онгли равишда фойдаланиш фалсафаси

Миво Скроллинг фойдаланувчиларга ижтимоий тармоқлар учун махсус вақт оралиғини белгилаш имконини беради. Масалан, кунига икки марта бир соатдан вақт ажратиб, айнан қайси иловаларга киришни танлаш мумкин. Белгиланган вақт тугагач, экранда қаттиқ тақиқ эмас, балки дўстона эслатма пайдо бўлади. У фойдаланувчидан ҳозир нима учун ижтимоий тармоқда ўтирганини сўрайди: зерикишданми, чалғиш учунми ёки шунчаки дам олиш мақсадидами?

Илова яратувчиси Праншу Раитата тушунтиришича, кўплаб воситалар одат шаклланиб бўлгач чеклов қўяди. Миво эса фойдаланувчи ижтимоий тармоқни очган заҳоти кичик мулоҳаза лаҳзасини қўшади. Бу инсоннинг автоматик равишда лентани айлантириш (скроллинг) жараёнига тушиб қолмасидан олдин ўзига савол беришига ёрдам беради.

Техник имкониятлар ва мониторинг

Иловада бир қатор фойдали функциялар мавжуд бўлиб, улар рақамли гигиенани яхшилашга хизмат қилади:

  • Ҳар 2, 3 ёки 5 дақиқада қисқа танаффуслар қилиш ҳақида эслатмалар;
  • Ижтимоий тармоқдан фойдаланиб бўлгач, сарфланган вақт фойдали бўлгани ёки йўқлиги ҳақида сўровнома;
  • Асосий экранда кундалик статистика ва кейинги сеанс вақтини кўрсатувчи виджет.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу илова долзарб аҳамиятга эга. Мамлакатимизда Instagram, TikTok ва Telegram каби платформаларда ўтказилаётган вақт кўрсаткичи юқори эканлигини ҳисобга олсак, Миво каби ёрдамчилар ёшлар орасида соғлом рақамли турмуш тарзини тарғиб қилишда қўл келиши мумкин.

Ҳозирда Миво Скроллинг иловаси App Store платформасида бепул юклаб олиш учун очиқ. Дастур "словтеч" (секин технология) ҳаракатининг бир қисми бўлиб, инсон ва гаджет ўртасидаги муносабатларни қайта кўриб чиқишни мақсад қилган. Бу шунчаки тақиқ эмас, балки ўз ҳаракатларини назорат қилишни ўрганиш учун самарали воситадир.

Миво СкроллингСкреэн ТимеИжтимоий ТармоқларТехнологияApp Store
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норозиСунъий интеллект ва муҳаббат: АҚШда танишув иловалари фойдаланувчилари технологиядан норозиКеча, 18:57Rivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилдиRivian компанияси автопилот бўйича ёлғон вадалар берганликда айбланиб судга берилдиКеча, 18:53Amazon сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA билан рақобатлашишга тайёрланмоқдаAmazon сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA билан рақобатлашишга тайёрланмоқдаКеча, 18:28Honor Watch 6 тақдим этилди: 35 кунгача етадиган қувват ва 3000 нитли АМОЛEД экранHonor Watch 6 тақдим этилди: 35 кунгача етадиган қувват ва 3000 нитли АМОЛEД экранКеча, 18:23Мобил интернетдаги узилишлар СМС-хабарномаларга бўлган талабни кескин оширдиМобил интернетдаги узилишлар СМС-хабарномаларга бўлган талабни кескин оширдиКеча, 18:21Смартфонлар даври якунланмоқдами: Нега дунёда “Словтеч” ҳаракати оммалашмоқда?Смартфонлар даври якунланмоқдами: Нега дунёда “Словтеч” ҳаракати оммалашмоқда?Кеча, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди