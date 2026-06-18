Ижтимоий тармоқларга қарамликка қарши янги ечим: Миво Скроллинг иловаси тақдим этилди
Бугунги кунда смартфон экранига соатлаб термулиб қолиш ёки "дооmsкроллинг" (салбий хабарларни тўхтовсиз кузатиш) замонавий жамиятнинг энг жиддий муаммоларидан бирига айланди. Кўпчилик фойдаланувчилар ижтимоий тармоқларда вақт қандай ўтиб кетганини сезмай қолишади. Ушбу муаммони ҳал қилиш мақсадида бозорга янгича ёндашувга эга Миво Скроллинг иловаси чиқди. У анъанавий чекловчи дастурлардан фарқли ўлароқ, фойдаланувчини жазолаш эмас, балки унда онгли муносабатни шакллантиришга эътибор қаратади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрининг маълумотига кўра, Миво Скроллинг ўтган ойда ишга туширилган бўлиб, у фойдаланувчининг экран вақтини кузатади ва кундалик одатлар ҳақида таҳлилий маълумотлар тақдим этади. Бироқ унинг асосий фарқи "айбдорлик ҳиссисиз" бошқарув услубидадир. Илова фойдаланувчини технологиялардан бутунлай узиб қўйиш ўрнига, улардан фойдаланиш вақтини олдиндан режалаштиришни таклиф қилади.
Онгли равишда фойдаланиш фалсафасиМиво Скроллинг фойдаланувчиларга ижтимоий тармоқлар учун махсус вақт оралиғини белгилаш имконини беради. Масалан, кунига икки марта бир соатдан вақт ажратиб, айнан қайси иловаларга киришни танлаш мумкин. Белгиланган вақт тугагач, экранда қаттиқ тақиқ эмас, балки дўстона эслатма пайдо бўлади. У фойдаланувчидан ҳозир нима учун ижтимоий тармоқда ўтирганини сўрайди: зерикишданми, чалғиш учунми ёки шунчаки дам олиш мақсадидами?
Илова яратувчиси Праншу Раитата тушунтиришича, кўплаб воситалар одат шаклланиб бўлгач чеклов қўяди. Миво эса фойдаланувчи ижтимоий тармоқни очган заҳоти кичик мулоҳаза лаҳзасини қўшади. Бу инсоннинг автоматик равишда лентани айлантириш (скроллинг) жараёнига тушиб қолмасидан олдин ўзига савол беришига ёрдам беради.
Техник имкониятлар ва мониторингИловада бир қатор фойдали функциялар мавжуд бўлиб, улар рақамли гигиенани яхшилашга хизмат қилади:
- Ҳар 2, 3 ёки 5 дақиқада қисқа танаффуслар қилиш ҳақида эслатмалар;
- Ижтимоий тармоқдан фойдаланиб бўлгач, сарфланган вақт фойдали бўлгани ёки йўқлиги ҳақида сўровнома;
- Асосий экранда кундалик статистика ва кейинги сеанс вақтини кўрсатувчи виджет.
Ҳозирда Миво Скроллинг иловаси App Store платформасида бепул юклаб олиш учун очиқ. Дастур "словтеч" (секин технология) ҳаракатининг бир қисми бўлиб, инсон ва гаджет ўртасидаги муносабатларни қайта кўриб чиқишни мақсад қилган. Бу шунчаки тақиқ эмас, балки ўз ҳаракатларини назорат қилишни ўрганиш учун самарали воситадир.
…