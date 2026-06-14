Авиация келажаги: Электра компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этди

·0·Техно
Авиация келажаги: Электра компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этди

АҚШнинг Электра авиация стартапи гибрид-электр технологияларига асосланган янги авлод йўловчи самолёти концептини тақдим этди. Ушбу лойиҳа NASA агентлигининг 2050-йилгача фуқаро авиациясининг атроф-муҳитга салбий таъсирини кескин камайтиришга қаратилган ААСEС (Адвансед Аиркрафт Концептс фор Энвиронментал Сустаинабилитй) дастури доирасида амалга оширилмоқда. Янги ишланма нафақат экологик тозалиги, балки ўзига хос конструкцияси билан ҳам соҳа мутахассисларининг эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳа асосида иккита йирик технологик ечим ётади. Улардан биринчиси — “иккинчи пуфак” (доубле буббле) деб номланган кенг фюзеляжли схемадир. Бундай шакл самолётнинг аэродинамик самарадорлигини ошириш билан бирга, унинг ички ҳажмини сезиларли даражада кенгайтириш имконини беради. Ташқи ўлчамлари бўйича оддий тор фюзеляжли лайнерларга тенг бўлса-да, унинг ичида иккита йўлакли кенг салон жойлашади. Бу йўловчиларнинг самолётга чиқиш ва тушиш жараёнини тезлаштириб, парвоз давомида юқори қулайликни таъминлайди.

Янги бошқарув тизими ва энергия тежамкорлиги

Иккинчи муҳим технология — чегаравий қатламни бошқариш (Боундарй Лаер Ингестион — БЛИ) тизимидир. ixbt.com маълумотига кўра, қанотлар остидаги иккита анъанавий турбовентиляторли двигател нафақат тортиш кучини яратади, балки қуйруқ қисмидаги қўшимча электр вентиляторларини энергия билан таъминлайди. Ушбу вентиляторлар фюзеляж атрофидаги секинлашган ҳаво оқимини “илаб олиб”, уни қўшимча тезлаштиради ва умумий аэродинамик қаршиликни камайтиради.

Электра ҳисоб-китобларига кўра, БЛИ технологиясини қўллаш йўлғиз ўзи ёқилғи сарфини қўшимча 17 фоизга тежаш имконини беради. Бу 2050-йилга қадар соҳада кутилаётган умумий самарадорлик кўрсаткичларига қўшимча бонус бўлади. Шуни таъкидлаш жоизки, мазкур лайнер мавжуд аэропортлар инфратузилмасига тўлиқ мос келади ва оддий авиация керосини ёки барқарор авиация ёқилғиси (САФ) билан ишлашга мўлжалланган.

Компания концепт билан бирга 11 та техник ҳужжатлар пакетини ҳам эълон қилди. Унда мураккаб математик моделлар ва ҳисоб-китоблар келтирилган. Шунингдек, NASA Авиарй очиқ платформаси асосида электрлаштирилган учиш аппаратларини лойиҳалаш учун махсус дастурий восита ҳам тақдим этилди. Бу келажакда бошқа муҳандислар учун ҳам янги турдаги самолётларни яратишда пойдевор бўлиши кутилмоқда.

Лойиҳа устида улкан консорциум иш олиб бормоқда. Ҳамкорлар сафида қуйидаги нуфузли ташкилотлар бор:

  • Американ Аирлинес авиаширкати;
  • Ҳонейвелл Аэроспасе ва Lockheed Martin Скунк Воркс;
  • Ҳинетикс компанияси;
  • МIT (Массачусетс технология институти) ва Мичиган университети.
Бундай нуфузли жамоанинг бирлашиши лойиҳанинг нафақат қоғоздаги концепт, балки яқин келажакда реал осмонга кўтариладиган технология эканидан далолат беради.

АвиацияNASAЭлектраТехнологияКелажак
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Убтеч компанияси ўта реалистик У1 роботларини тақдим этди: Навбатда минглаб одамларУбтеч компанияси ўта реалистик У1 роботларини тақдим этди: Навбатда минглаб одамларБугун, 07:22Belkin компанияси ўрнатилган кабелли янги 45 ваттли ГаН қувватлагичини тақдим этдиBelkin компанияси ўрнатилган кабелли янги 45 ваттли ГаН қувватлагичини тақдим этдиБугун, 06:53Ugreen компанияси Intel Коре процессорли янги Ultra серияли НАС қурилмаларини тақдим этдиUgreen компанияси Intel Коре процессорли янги Ultra серияли НАС қурилмаларини тақдим этдиБугун, 06:51Xiaomi сирли Мадрид қурилмаси устида ишламоқда: Бу навбатдаги флагман бўлиши мумкинXiaomi сирли Мадрид қурилмаси устида ишламоқда: Бу навбатдаги флагман бўлиши мумкинБугун, 04:58Anthropic янги AI моделларига киришни чеклади: Ҳиндистон технологик қарамликдан хавотирдаAnthropic янги AI моделларига киришни чеклади: Ҳиндистон технологик қарамликдан хавотирдаБугун, 03:28Meta компанияси Пекин талаби билан Манус стартапини 2 миллиард долларга сотишга мажбурMeta компанияси Пекин талаби билан Манус стартапини 2 миллиард долларга сотишга мажбурБугун, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус