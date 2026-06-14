Стол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришди

·0·Техно
Стол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришди

АҚШнинг Avalanche стартапи тижорий термоядровий энергетика йўлидаги энг муҳим тўсиқлардан бирини енгиб ўтганини эълон қилди. Компания муҳандислари диаметри бор-йўғи 13 сантиметр бўлган қурилмада плазмани тахминан 11 миллион даража Цельсийгача қиздиришга муваффақ бўлишди. Бу кўрсаткич Қуёш ядросидаги ҳарорат билан деярли тенг бўлиб, соҳа мутахассислари томонидан технологиянинг тўғри йўналишда ривожланаётганининг асосий исботи сифатида қабул қилинади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, термоядровий физика оламида 10 миллион даражалик довонни босиб ўтиш ўзига хос "олтин чегара" ҳисобланади. Дунё миқёсида бармоқ билан санарли компанияларгина бундай натижани қайд эта олган. Avalanche эришган муваффақиятнинг ўзига хослиги шундаки, бу натижа ўта ихчам Жйн реактори ёрдамида амалга оширилди. Одатда термоядровий лойиҳалар улкан майдонларни эгалловчи ва миллиардлаб доллар маблағ талаб қилувчи иншоотлар билан боғланади.

Ихчамлик ва иқтисодий самарадорлик

Тадқиқотчилар плазма ҳароратини заррачалар энергияси орқали ўлчашади. Avalanche жамоаси 1 килоэлектронвольт (кеВ) даражасига етганини таъкидламоқда, бу эса айнан 11 миллион даража Цельсийга тўғри келади. Албатта, юқори ҳароратнинг ўзи ҳали тайёр энергия манбаи дегани эмас — барқарор синтез учун плазма маълум зичликда ва вақт давомида сақланиб туриши лозим. Бироқ, бу босқичсиз келажакдаги самарали реакторларни тасаввур қилиб бўлмайди.

Лойиҳа иқтисодий жиҳатдан ҳам ҳайратланарли кўрсаткичларга эга. Стартап ушбу натижага эришиш учун 50 миллион доллардан камроқ инвестиция сарфлаган. Таққослаш учун, термоядровий пойганинг бошқа иштирокчилари шундай кўрсаткичларга етгунга қадар юзлаб миллион, ҳатто миллиардлаб доллар сарф қилишади. Avalanche келажак энергия тизимлари гигант иншоотлар эмас, балки кичик ва арзон қурилмалар кўринишида бўлишига пул тикмоқда.

Кичик ҳажмнинг яна бир муҳим устунлиги — қурилмани тезкорлик билан такомиллаштириш имкониятидир. Компания маълумотларига кўра, ўтган йилнинг кузидан буён Жйн реактори конструкцияси 25 марта янгиланган. Улкан лойиҳаларда бундай тезликда ўзгаришлар қилишнинг деярли имкони йўқ. Бу эса технологик хатоларни тезда тузатиш ва янги ғояларни дарҳол амалиётда синаб кўриш имконини беради.

Келажак истиқболлари

Ҳозирда олинган натижалар илмий ҳамжамият томонидан қайта кўриб чиқилиши ва расмий нашр этилиши кутилмоқда. Шунга қарамай, маълумотлар Массачусетс технология институти (МIT) мутахассиси томонидан мустақил равишда текширилган. Агар ушбу концепция кейинги синовларда ҳам ўзини оқласа, энергетика соҳасида ҳақиқий инқилоб юз бериши мумкин.

Ўзбекистон каби жадал ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам бундай ихчам технологиялар келажакда катта аҳамият касб этиши мумкин. Гигант атом электр станциялари ўрнига маҳалла ёки кичик саноат ҳудудларини энергия билан таъминловчи хавфсиз ва ихчам термоядровий реакторларнинг пайдо бўлиши энергетика мустақиллигига эришишда янги саҳифа очиши тайин.

ТехнологияЭнергетикаСтартапФизикаИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft ҳар бир сотилган Хбох Сериес консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаMicrosoft ҳар бир сотилган Хбох Сериес консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаБугун, 10:51SpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиSpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиБугун, 09:51Гонконглик илк тайконавтнинг космосдаги кўриниши ўзгарди: Хитой янги кадрларни намойиш этдиГонконглик илк тайконавтнинг космосдаги кўриниши ўзгарди: Хитой янги кадрларни намойиш этдиБугун, 09:28Авиация келажаги: Электра компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этдиАвиация келажаги: Электра компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этдиБугун, 07:59Убтеч компанияси ўта реалистик У1 роботларини тақдим этди: Навбатда минглаб одамларУбтеч компанияси ўта реалистик У1 роботларини тақдим этди: Навбатда минглаб одамларБугун, 07:22Belkin компанияси ўрнатилган кабелли янги 45 ваттли ГаН қувватлагичини тақдим этдиBelkin компанияси ўрнатилган кабелли янги 45 ваттли ГаН қувватлагичини тақдим этдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус