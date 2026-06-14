Стол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришди
АҚШнинг Avalanche стартапи тижорий термоядровий энергетика йўлидаги энг муҳим тўсиқлардан бирини енгиб ўтганини эълон қилди. Компания муҳандислари диаметри бор-йўғи 13 сантиметр бўлган қурилмада плазмани тахминан 11 миллион даража Цельсийгача қиздиришга муваффақ бўлишди. Бу кўрсаткич Қуёш ядросидаги ҳарорат билан деярли тенг бўлиб, соҳа мутахассислари томонидан технологиянинг тўғри йўналишда ривожланаётганининг асосий исботи сифатида қабул қилинади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, термоядровий физика оламида 10 миллион даражалик довонни босиб ўтиш ўзига хос "олтин чегара" ҳисобланади. Дунё миқёсида бармоқ билан санарли компанияларгина бундай натижани қайд эта олган. Avalanche эришган муваффақиятнинг ўзига хослиги шундаки, бу натижа ўта ихчам Жйн реактори ёрдамида амалга оширилди. Одатда термоядровий лойиҳалар улкан майдонларни эгалловчи ва миллиардлаб доллар маблағ талаб қилувчи иншоотлар билан боғланади.
Ихчамлик ва иқтисодий самарадорликТадқиқотчилар плазма ҳароратини заррачалар энергияси орқали ўлчашади. Avalanche жамоаси 1 килоэлектронвольт (кеВ) даражасига етганини таъкидламоқда, бу эса айнан 11 миллион даража Цельсийга тўғри келади. Албатта, юқори ҳароратнинг ўзи ҳали тайёр энергия манбаи дегани эмас — барқарор синтез учун плазма маълум зичликда ва вақт давомида сақланиб туриши лозим. Бироқ, бу босқичсиз келажакдаги самарали реакторларни тасаввур қилиб бўлмайди.
Лойиҳа иқтисодий жиҳатдан ҳам ҳайратланарли кўрсаткичларга эга. Стартап ушбу натижага эришиш учун 50 миллион доллардан камроқ инвестиция сарфлаган. Таққослаш учун, термоядровий пойганинг бошқа иштирокчилари шундай кўрсаткичларга етгунга қадар юзлаб миллион, ҳатто миллиардлаб доллар сарф қилишади. Avalanche келажак энергия тизимлари гигант иншоотлар эмас, балки кичик ва арзон қурилмалар кўринишида бўлишига пул тикмоқда.
Кичик ҳажмнинг яна бир муҳим устунлиги — қурилмани тезкорлик билан такомиллаштириш имкониятидир. Компания маълумотларига кўра, ўтган йилнинг кузидан буён Жйн реактори конструкцияси 25 марта янгиланган. Улкан лойиҳаларда бундай тезликда ўзгаришлар қилишнинг деярли имкони йўқ. Бу эса технологик хатоларни тезда тузатиш ва янги ғояларни дарҳол амалиётда синаб кўриш имконини беради.
Келажак истиқболлариҲозирда олинган натижалар илмий ҳамжамият томонидан қайта кўриб чиқилиши ва расмий нашр этилиши кутилмоқда. Шунга қарамай, маълумотлар Массачусетс технология институти (МIT) мутахассиси томонидан мустақил равишда текширилган. Агар ушбу концепция кейинги синовларда ҳам ўзини оқласа, энергетика соҳасида ҳақиқий инқилоб юз бериши мумкин.
Ўзбекистон каби жадал ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам бундай ихчам технологиялар келажакда катта аҳамият касб этиши мумкин. Гигант атом электр станциялари ўрнига маҳалла ёки кичик саноат ҳудудларини энергия билан таъминловчи хавфсиз ва ихчам термоядровий реакторларнинг пайдо бўлиши энергетика мустақиллигига эришишда янги саҳифа очиши тайин.
…