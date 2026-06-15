Коинотда инқилоб: Сунъий йўлдош илк бор мустақил равишда объектларни қидиришни ўрганди

·0·Техно
Коинотда инқилоб: Сунъий йўлдош илк бор мустақил равишда объектларни қидиришни ўрганди

Коинот технологиялари соҳасида тарихий бурилиш юз берди: Ер кузатув сунъий йўлдоши инсон аралашувисиз, мустақил равишда ўзи қидираётган объектларни аниқлашга муваффақ бўлди. Апрел ойида амалга оширилган ушбу тажриба орбитада визуал-лингвистик модел (ВЛМ) қўлланилган илк ҳолат сифатида қайд этилди. Бу кашфиёт коинот датчикларининг имкониятларини тубдан ўзгартириб, уларнинг самарадорлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Одатда сунъий йўлдошлар катта ҳажмдаги хом маълумотларни Ерга узатади, у ерда эса таҳлилчилар махсус алгоритмлар ёки бевосита инсон кўзи ёрдамида тасвирларни ўрганиб чиқади. Бироқ Лофт Орбитал компанияси томонидан қурилган Ям-9 қурилмасида NASA Жет Пропульсион Лабораторй (ЖПЛ) мутахассислари яратган дастурий таъминот ишга туширилди. Бу тизим оддий инсон тилидаги сўровлар асосида қизиқарли ҳудудларни мустақил равишда ажратиб кўрсата олди.

Google DeepMind технологияси коинот хизматида

Мазкур муваффақиятнинг асосида Google DeepMind томонидан ишлаб чиқилган Гемма 3 модели ётади. Ушбу визуал-лингвистик модел чекланган техник имкониятларга эга бўлган қурилмаларда, яни маълумотлар марказидан узоқда ишлаш учун махсус мослаштирилган. ВЛМ моделлари матнли мантиқни тасвирларни таҳлил қилиш қобилияти билан бирлаштиради. Масалан, тадқиқотчилар моделдан табиат ва инсоният инфратузилмаси туташган ҳудудларни ёки темир йўл тугунлари атрофидаги иншоотларни топишни сўрашганида, сунъий интеллект бу вазифани муваффақиятли бажарди.

Ушбу намойиш икки жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга. Қисқа муддатли истиқболда бу коинот датчикларини фойдалироқ қилади, чунки сунъий йўлдош маълумотларни орбитанинг ўзидаёқ саралаб, Ерга фақат энг муҳимларини юборади. Бу эса таҳлилчилар зиммасидаги улкан маълумотлар оқимини сезиларли даражада камайтиради. Узоқ муддатли истиқболда эса, бу коинотда кенг кўламли сунъий интеллект инфратузилмасини яратиш мумкинлигини исботлайди.

Доимий назорат ва мулоқот имконияти

Лофт Орбитал вакили Паул Лассерренинг TechCrunch нашрига маълум қилишича, ушбу технология коинотда "доимий навбатчилик" тизимини яратишга йўл очади. Эндиликда сунъий йўлдошга оддийгина қилиб: "Мен учун мана бу чегарани кузат ва шубҳали ҳолат сезилса, хабар бер", деган топшириқни бериш ва у билан мулоқот қилиш мумкин бўлади. Бу эса хавфсизлик ва мониторинг масалаларида мутлақо янги даражадир.

Ям-9 сунъий йўлдоши орбитага 2025-йилнинг кузида учирилган бўлиб, у компаниянинг сунъий интеллект лойиҳалари учун ўзига хос синов майдончаси вазифасини ўтайди. Қурилма бортида коинот ҳисоблаш ишлари учун энг етакчи чиплардан бири — NVIDIA Жетсон Орин АГХ GPU ўрнатилган. NASA ЖПЛ муҳандислари Гемма 3 моделини ушбу чекланган хотира ва ресурслар шароитида ишлаши учун сезиларли даражада соддалаштиришга муваффақ бўлишди.

Ҳозирда бошқа йирик компаниялар ҳам ушбу йўналишда фаол иш олиб бормоқда. Масалан, Планет Лабс ўз сунъий йўлдошларида оддий объектларни аниқлаш учун NVIDIA чипларидан фойдаланмоқда ва келажакда мураккаброқ ВЛМ моделларини жорий этишни режалаштирмоқда. Kepler Коммуникатионс ҳам коинотда ҳисоблаш қувватларини ошириш устида ишламоқда. Мақсад — бутун Ер юзини реал вақт режимида қамраб олувчи 50 тадан 100 тагача ақлли сунъий йўлдошлар туркумини яратишдир.

Сунъий IntelлектКоинотNASAGoogleТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Galaxy S27 Хитой дисплейлари билан жиҳозланиши мумкин: Samsung ва БОE келишувга яқинGalaxy S27 Хитой дисплейлари билан жиҳозланиши мумкин: Samsung ва БОE келишувга яқинБугун, 12:27Starlink Кариб денгизидаги «Сигир ороли»ни юқори тезликдаги интернет билан таъминладиStarlink Кариб денгизидаги «Сигир ороли»ни юқори тезликдаги интернет билан таъминладиБугун, 12:26Хитойнинг Кинетика-1 ракетаси коинотга яна саккизта сунъий йўлдошни олиб чиқдиХитойнинг Кинетика-1 ракетаси коинотга яна саккизта сунъий йўлдошни олиб чиқдиБугун, 11:57Google Эарт фойдаланувчилари учун бепул авиацимулятор режими ишга туширилдиGoogle Эарт фойдаланувчилари учун бепул авиацимулятор режими ишга туширилдиБугун, 11:55Россияда "Госуслуги" орқали 2 миллионга яқин СИМ-карта блоклаб қўйилдиРоссияда "Госуслуги" орқали 2 миллионга яқин СИМ-карта блоклаб қўйилдиБугун, 11:28Қозоғистон NVIDIA чиплари асосида Марказий Осиёдаги энг йирик сунъий интеллект кластерини қурадиҚозоғистон NVIDIA чиплари асосида Марказий Осиёдаги энг йирик сунъий интеллект кластерини қурадиБугун, 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус