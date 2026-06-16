Сунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилди

·0·Техно
Сунъий интеллект хатоларига барҳам берилади: Пробаблй стартапи 9 миллион доллар инвестиция жалб қилди

Сунъий интеллект технологиялари, хусусан, йирик тил моделлари (LLM) ривожланиб бораётган бир пайтда, уларнинг асосий муаммоси — галюцинациялар ёки аниқ фактларни нотўғри талқин қилиш масаласи ҳамон долзарблигича қолмоқда. Мазкур муаммони тубдан ҳал этишни мақсад қилган Пробаблй стартапи яқинда Andreessen Horowitz венчур жамғармасидан 9 миллион доллар миқдорида сармоя жалб қилди. Ушбу лойиҳа сунъий интеллект тизимларини анъанавий дастурий таъминотлар каби 99,99 фоизлик аниқлик даражасига кўтаришни вада қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Пробаблй асосчиси Петер Элиаснинг сўзларига кўра, компаниянинг асосий мақсади — хато маълумотларнинг фойдаланувчига етиб боришини бутунлай тўхтатишдир. Бугунги кунда ChatGPT ёки бошқа машҳур моделлар баъзан ишончли тарзда нотўғри маълумотларни тақдим этади. Стартап эса ушбу жараённи назорат қилиш учун махсус "маълумотлар муҳандислиги зирҳи" (дата ссиенсе меч суит) тизимини ишлаб чиқди. Бу тизим сунъий интеллект берган жавобни детерминистик валидатор орқали текширади ва маълумотлар базасига мос келмайдиган натижаларни дарҳол рад этади.

Кичик моделлар ва юқори самарадорлик

Лойиҳа доирасида ишлаб чиқилган биринчи маҳсулот мураккаб маълумотлар тўпламидан тезкор жавоблар олишга мўлжалланган таҳлилий воситадир. Ҳар бир натижа манбаларга ҳавола ва аудит текшируви тарихи билан бирга тақдим этилади. ixbt.com маълумотига кўра, тизимнинг ўзига хослиги шундаки, у энг кучли ва қиммат моделлар ўрнига анча содда ва кичик нейротармоқларда ҳам юқори аниқликда ишлай олади.

Элиаснинг таъкидлашича, контекстни етарли даражада аниқлаштириш орқали моделнинг юкламасини камайтириш мумкин. Ҳозирги вақтда Пробаблй воситаси энг етакчи (фронтиер) моделлардан тўрт баробар кучсизроқ бўлган, аммо маҳаллий компьютерларда (дата-марказларсиз) ишлашга қодир моделлардан фойдаланади. Бу эса компаниялар учун сунъий интеллект харажатларини (токен костс) сезиларли даражада камайтириш имконини беради.

Келажакдаги истиқболлар ва соҳалар

Пробаблй технологияси фақатгина маълумотлар таҳлили билан чекланиб қолмайди. Мазкур двигателни келажакда аниқлик ўта муҳим бўлган қуйидаги соҳаларда қўллаш режалаштирилган:

  • Бухгалтерия ва молия ҳисоботи;
  • Тиббий диагностика ва хизматлар;
  • Юридик ҳужжатлар таҳлили;
  • Муҳандислик ва техник лойиҳалаштириш.
Стартап асосчиси йирик технологик лабораториялар нега бундай тизимларни яратишга шошилмаётганига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, OpenAI ёки Google каби гигантлар фойдаланувчи модел хатосини тўғирлаш учун қайта-қайта сўров юборишидан, яни кўпроқ токен сарфлашидан моддий манфаатдор. Пробаблй эса аксинча, биринчи уринишдаёқ 100 фоизлик аниқликка эришиш орқали фойдаланувчи вақтини ва маблағини тежашни кўзламоқда.

Ушбу инвестиция сунъий интеллект бозорида янги босқични бошлаб бериши мумкин. Агар Пробаблй жамоаси ўз вадасининг устидан чиқса, биз тез орада "ақлли" ботларнинг хатоларига бутунлай чек қўйилган даврга қадам қўямиз. Бу эса сунъий интеллектни хавф-хатарсиз бизнес жараёнларига интеграция қилиш имконини кенгайтиради.

Сунъий IntelлектСтартапТехнологияИнвестицияLLM
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОнеХПлаер Х2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилдиОнеХПлаер Х2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ чипли энг кучли портатив ПК тақдим этилдиБугун, 13:29Рақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилдиРақамли детокс учун Коммодоре Каллбакк 8020: Браузерсиз смартфон тақдим этилдиБугун, 13:25Астроботик компанияси Гриффин-1 ой модулини тақдим этди: Янги миссия тафсилотлариАстроботик компанияси Гриффин-1 ой модулини тақдим этди: Янги миссия тафсилотлариБугун, 12:56Хитойда яроқсиз электромобил аккумуляторларининг ноқонуний бозори фош этилдиХитойда яроқсиз электромобил аккумуляторларининг ноқонуний бозори фош этилдиБугун, 12:53Redmi Турбо 5 глобал бозорга чиқди: Гигант аккумулятор ва узоқ муддатли янгиланишRedmi Турбо 5 глобал бозорга чиқди: Гигант аккумулятор ва узоқ муддатли янгиланишБугун, 12:24Microsoft Теаms ходимларнинг офисда эканлигини Wi-Fi орқали аниқлайдиMicrosoft Теаms ходимларнинг офисда эканлигини Wi-Fi орқали аниқлайдиБугун, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди