АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини тақиқлади: Миллий хавфсизликми ёки сиёсий ўйин?

·0·Техно
АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини тақиқлади: Миллий хавфсизликми ёки сиёсий ўйин?

Сунъий интеллект оламида кутилмаган бурилиш юз берди: АҚШ ҳукумати Anthropic компаниясининг энг янги ва кучли моделлари — Fable 5 ва Мйтос 5 платформаларидан фойдаланишни чеклаш бўйича қарор қабул қилди. Ушбу қадам миллий хавфсизлик нуқтаи назаридан ташланган бўлса-да, у технология оламида катта баҳс-мунозараларга ва кутилмаган натижаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Тақиққа Amazon тадқиқотчилари томонидан аниқланган заифлик сабаб бўлгани айтилмоқда. Маълумотларга кўра, мутахассислар Fable 5 моделининг хавфсизлик тўсиқларини (гуардраилс) четлаб ўтиш йўлини топишган. Бу эса сунъий интеллектнинг зарарли мақсадларда қўлланиши хавфини келтириб чиқариши мумкин. TechCrunch нашрининг хабар беришича, киберхавфсизлик бўйича мутахассислар ушбу қарорни танқид остига олиб, очиқ хат билан чиқишган.

Тақиқ ортидаги шубҳалар ва хавфсизлик муаммоси

Anthropic вакиллари ва бир гуруҳ мустақил тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ушбу заифликлар фақат Fable 5 моделига хос эмас. Бундай "жаилбреак" (тизимни бузиб кириш) усуллари ҳозирда бозордаги деярли барча йирик тил моделларида мавжуд. Шу сабабли, экспертлар ҳукуматнинг айнан Anthropic маҳсулотларига нисбатан бундай қатъий чора кўришини шубҳали деб ҳисобламоқда.

Сиёсий таҳлилчилар ушбу вазиятни Anthropic ва амалдаги Трумп администрацияси ўртасидаги мураккаб муносабатларнинг навбатдаги кўриниши сифатида баҳолашмоқда. TechCrunch журналистлари Эқуитй подкастида ушбу тақиқ орқасида шунчаки хавфсизлик эмас, балки сиёсий босим ётган бўлиши мумкинлигини муҳокама қилишди.

Кутилмаган реклама ва IPO истиқболлари

Қизиғи шундаки, ушбу тақиқ Anthropic бренди учун кутилмаган фойда келтириши мумкин. Одатда, ҳукумат даражасида "хавфли" деб топилган ва тақиқланган технологиялар инвесторлар ва фойдаланувчилар ўртасида ўзига хос қизиқиш уйғотади. Бу моделнинг ҳақиқатдан ҳам ўта кучли ва салоҳиятли эканлигидан далолат берувчи билвосита сигнал сифатида қабул қилинмоқда.

Ҳозирда Anthropic ўзининг бирламчи оммавий акциялар жойлаштируви (IPO) жараёнига тайёргарлик кўраётган бир пайтда, ушбу шов-шув компания акцияларининг қийматига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. Ишлаб чиқувчилар ва йирик корпорациялар учун Anthropic платформаси ҳали ҳам энг жозибадор йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда.

Ўзбекистонлик мутахассислар ва сунъий интеллект ихлосмандлари учун ҳам ушбу ҳолат муҳим аҳамиятга эга. Глобал миқёсдаги бундай чекловлар AI технологияларининг келгусида қандай тартибга солинишини белгилаб беради. Anthropic моделларининг тақиқланиши рақобатчилар бўлмиш OpenAI ва Google каби гигантлар учун янги имкониятлар очиши ёки аксинча, бутун соҳа учун қатъий цензура даврини бошлаб бериши мумкин.

AnthropicСунъий IntelлектАҚШТехнологияAmazon
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Gemini Live янада ақллашди: Энди у ўтмишдаги суҳбатларни эслаб қоладиGoogle Gemini Live янада ақллашди: Энди у ўтмишдаги суҳбатларни эслаб қоладиБугун, 21:26Yandex Ритми молия эшикларини очди: Энди янги блогерлар ҳам даромад олиши мумкинYandex Ритми молия эшикларини очди: Энди янги блогерлар ҳам даромад олиши мумкинБугун, 20:56Эски SSD хотира қурилмаси чидамлилик бўйича кутилмаган рекорд ўрнатдиЭски SSD хотира қурилмаси чидамлилик бўйича кутилмаган рекорд ўрнатдиБугун, 20:28Мукеш Амбани Ҳиндистонни сунъий интеллект марказига айлантирмоқчиМукеш Амбани Ҳиндистонни сунъий интеллект марказига айлантирмоқчиБугун, 20:20Microsoft барча Windows тизимларида «Сават» билан боғлиқ хатоликни тан олдиMicrosoft барча Windows тизимларида «Сават» билан боғлиқ хатоликни тан олдиБугун, 19:56Рутубе платформасида сунъий интеллектга асосланган янги ёрдамчи ишга туширилдиРутубе платформасида сунъий интеллектга асосланган янги ёрдамчи ишга туширилдиБугун, 19:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди