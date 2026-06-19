АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини тақиқлади: Миллий хавфсизликми ёки сиёсий ўйин?
Сунъий интеллект оламида кутилмаган бурилиш юз берди: АҚШ ҳукумати Anthropic компаниясининг энг янги ва кучли моделлари — Fable 5 ва Мйтос 5 платформаларидан фойдаланишни чеклаш бўйича қарор қабул қилди. Ушбу қадам миллий хавфсизлик нуқтаи назаридан ташланган бўлса-да, у технология оламида катта баҳс-мунозараларга ва кутилмаган натижаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Тақиққа Amazon тадқиқотчилари томонидан аниқланган заифлик сабаб бўлгани айтилмоқда. Маълумотларга кўра, мутахассислар Fable 5 моделининг хавфсизлик тўсиқларини (гуардраилс) четлаб ўтиш йўлини топишган. Бу эса сунъий интеллектнинг зарарли мақсадларда қўлланиши хавфини келтириб чиқариши мумкин. TechCrunch нашрининг хабар беришича, киберхавфсизлик бўйича мутахассислар ушбу қарорни танқид остига олиб, очиқ хат билан чиқишган.
Тақиқ ортидаги шубҳалар ва хавфсизлик муаммосиAnthropic вакиллари ва бир гуруҳ мустақил тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ушбу заифликлар фақат Fable 5 моделига хос эмас. Бундай "жаилбреак" (тизимни бузиб кириш) усуллари ҳозирда бозордаги деярли барча йирик тил моделларида мавжуд. Шу сабабли, экспертлар ҳукуматнинг айнан Anthropic маҳсулотларига нисбатан бундай қатъий чора кўришини шубҳали деб ҳисобламоқда.
Сиёсий таҳлилчилар ушбу вазиятни Anthropic ва амалдаги Трумп администрацияси ўртасидаги мураккаб муносабатларнинг навбатдаги кўриниши сифатида баҳолашмоқда. TechCrunch журналистлари Эқуитй подкастида ушбу тақиқ орқасида шунчаки хавфсизлик эмас, балки сиёсий босим ётган бўлиши мумкинлигини муҳокама қилишди.
Кутилмаган реклама ва IPO истиқболлариҚизиғи шундаки, ушбу тақиқ Anthropic бренди учун кутилмаган фойда келтириши мумкин. Одатда, ҳукумат даражасида "хавфли" деб топилган ва тақиқланган технологиялар инвесторлар ва фойдаланувчилар ўртасида ўзига хос қизиқиш уйғотади. Бу моделнинг ҳақиқатдан ҳам ўта кучли ва салоҳиятли эканлигидан далолат берувчи билвосита сигнал сифатида қабул қилинмоқда.
Ҳозирда Anthropic ўзининг бирламчи оммавий акциялар жойлаштируви (IPO) жараёнига тайёргарлик кўраётган бир пайтда, ушбу шов-шув компания акцияларининг қийматига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. Ишлаб чиқувчилар ва йирик корпорациялар учун Anthropic платформаси ҳали ҳам энг жозибадор йўналишлардан бири бўлиб қолмоқда.
Ўзбекистонлик мутахассислар ва сунъий интеллект ихлосмандлари учун ҳам ушбу ҳолат муҳим аҳамиятга эга. Глобал миқёсдаги бундай чекловлар AI технологияларининг келгусида қандай тартибга солинишини белгилаб беради. Anthropic моделларининг тақиқланиши рақобатчилар бўлмиш OpenAI ва Google каби гигантлар учун янги имкониятлар очиши ёки аксинча, бутун соҳа учун қатъий цензура даврини бошлаб бериши мумкин.
…