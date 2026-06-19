Yandex Ритми молия эшикларини очди: Энди янги блогерлар ҳам даромад олиши мумкин
Yandex Ритми платформаси ўзининг монетизация сиёсатида инқилобий ўзгаришларни амалга оширди. Эндиликда платформада пул ишлашни бошлаш учун аввалгидек минглаб обуначиларга эга бўлиш талаб этилмайди. Компания минимал обуначилар сони ҳақидаги чекловни бутунлай олиб ташлади, бу эса эндигина фаолият бошлаган контент яратувчилари учун катта имкониятлар яратади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Илгари ушбу сервисда рўйхатдан ўтиш ва даромад олиш учун муаллифнинг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида камида 1000 нафар обуначиси бўлиши шарт эди. ixbt.com маълумотига кўра, бундай қарор реклама берувчиларнинг талаблари ўзгаргани билан боғлиқ. Ҳозирги кунда брендлар учун қуруқ рақамлар эмас, балки аудиториянинг фаоллиги ва контентнинг қанчалик мослиги (релеватлиги) муҳимроқ аҳамият касб этмоқда.
Янги тартиб ва монетизация шартлариЯнги қоидаларга кўра, муаллиф ишни бошлаш учун ўзининг очиқ профилига ҳавола бериши ва у ерда аввал ҳам қандайдир маҳсулотларни тавсия қилганини кўрсатиши кифоя. Шундан сўнг, ариза модерациядан ўтказилади. Тасдиқланган фойдаланувчилар маҳсулотлар ҳақида постлар ёзиши, тематик тўпламлар яратиши ва махсус ҳаволалар билан бўлишиши мумкин бўлади.
Эътиборли жиҳати шундаки, муаллифлар яратган контент нафақат сервис ичида, балки ya.ru бош саҳифасидаги тавсиялар лентасида ҳам кўринади. Бу эса кичик аудиторияга эга блогерлар учун ҳам катта қамровга чиқиш ва ўз брендини танитиш имконини беради.
Монетизация жараёни КПА (Кост Пер Актион) модели асосида ишлайди. Яни, муаллиф шунчаки кўришлар сони учун эмас, балки фойдаланувчиларнинг аниқ ҳаракатлари — маҳсулотга буюртма бериши ёки ариза қолдириши учун ҳақ олади. Бу тизим ҳам реклама берувчи, ҳам контент яратувчиси учун адолатли ва шаффоф даромад манбаи ҳисобланади.
Даромад миқдори қанча?Yandex Ритми маълумотларига кўра, платформада мунтазам равишда сифатли материаллар эълон қилиб борувчи фаол иштирокчилар ойлик ўртача 160 минг рублгача даромад топишмоқда. Энг муваффақиятли блогерларнинг ойлик даромади эса 400 минг рублга етиши мумкин. Бу кўрсаткичлар Ўзбекистондаги рақамли маркетинг соҳаси вакиллари ва фрилансерлар учун ҳам қизиқарли тажриба бўлиши тайин.
Ушбу ўзгаришлар замонавий медиа бозорида "микро-инфлуенсерлар" даври бошланганини яна бир бор тасдиқлайди. Эндиликда сифатли ва фойдали контент яратувчи ҳар қандай шахс, аудиторияси кичик бўлса-да, йирик технологик платформалар билан ҳамкорлик қилиши ва барқарор даромад манбаига эга бўлиши мумкин.
…