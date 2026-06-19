Yandex Ритми молия эшикларини очди: Энди янги блогерлар ҳам даромад олиши мумкин

·26·Техно
Yandex Ритми молия эшикларини очди: Энди янги блогерлар ҳам даромад олиши мумкин

Yandex Ритми платформаси ўзининг монетизация сиёсатида инқилобий ўзгаришларни амалга оширди. Эндиликда платформада пул ишлашни бошлаш учун аввалгидек минглаб обуначиларга эга бўлиш талаб этилмайди. Компания минимал обуначилар сони ҳақидаги чекловни бутунлай олиб ташлади, бу эса эндигина фаолият бошлаган контент яратувчилари учун катта имкониятлар яратади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Илгари ушбу сервисда рўйхатдан ўтиш ва даромад олиш учун муаллифнинг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида камида 1000 нафар обуначиси бўлиши шарт эди. ixbt.com маълумотига кўра, бундай қарор реклама берувчиларнинг талаблари ўзгаргани билан боғлиқ. Ҳозирги кунда брендлар учун қуруқ рақамлар эмас, балки аудиториянинг фаоллиги ва контентнинг қанчалик мослиги (релеватлиги) муҳимроқ аҳамият касб этмоқда.

Янги тартиб ва монетизация шартлари

Янги қоидаларга кўра, муаллиф ишни бошлаш учун ўзининг очиқ профилига ҳавола бериши ва у ерда аввал ҳам қандайдир маҳсулотларни тавсия қилганини кўрсатиши кифоя. Шундан сўнг, ариза модерациядан ўтказилади. Тасдиқланган фойдаланувчилар маҳсулотлар ҳақида постлар ёзиши, тематик тўпламлар яратиши ва махсус ҳаволалар билан бўлишиши мумкин бўлади.

Эътиборли жиҳати шундаки, муаллифлар яратган контент нафақат сервис ичида, балки ya.ru бош саҳифасидаги тавсиялар лентасида ҳам кўринади. Бу эса кичик аудиторияга эга блогерлар учун ҳам катта қамровга чиқиш ва ўз брендини танитиш имконини беради.

Монетизация жараёни КПА (Кост Пер Актион) модели асосида ишлайди. Яни, муаллиф шунчаки кўришлар сони учун эмас, балки фойдаланувчиларнинг аниқ ҳаракатлари — маҳсулотга буюртма бериши ёки ариза қолдириши учун ҳақ олади. Бу тизим ҳам реклама берувчи, ҳам контент яратувчиси учун адолатли ва шаффоф даромад манбаи ҳисобланади.

Даромад миқдори қанча?

Yandex Ритми маълумотларига кўра, платформада мунтазам равишда сифатли материаллар эълон қилиб борувчи фаол иштирокчилар ойлик ўртача 160 минг рублгача даромад топишмоқда. Энг муваффақиятли блогерларнинг ойлик даромади эса 400 минг рублга етиши мумкин. Бу кўрсаткичлар Ўзбекистондаги рақамли маркетинг соҳаси вакиллари ва фрилансерлар учун ҳам қизиқарли тажриба бўлиши тайин.

Ушбу ўзгаришлар замонавий медиа бозорида "микро-инфлуенсерлар" даври бошланганини яна бир бор тасдиқлайди. Эндиликда сифатли ва фойдали контент яратувчи ҳар қандай шахс, аудиторияси кичик бўлса-да, йирик технологик платформалар билан ҳамкорлик қилиши ва барқарор даромад манбаига эга бўлиши мумкин.

YandexБлогерларМонетизацияТехнологияДаромад
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини тақиқлади: Миллий хавфсизликми ёки сиёсий ўйин?АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини тақиқлади: Миллий хавфсизликми ёки сиёсий ўйин?Бугун, 21:27Google Gemini Live янада ақллашди: Энди у ўтмишдаги суҳбатларни эслаб қоладиGoogle Gemini Live янада ақллашди: Энди у ўтмишдаги суҳбатларни эслаб қоладиБугун, 21:26Эски SSD хотира қурилмаси чидамлилик бўйича кутилмаган рекорд ўрнатдиЭски SSD хотира қурилмаси чидамлилик бўйича кутилмаган рекорд ўрнатдиБугун, 20:28Мукеш Амбани Ҳиндистонни сунъий интеллект марказига айлантирмоқчиМукеш Амбани Ҳиндистонни сунъий интеллект марказига айлантирмоқчиБугун, 20:20Microsoft барча Windows тизимларида «Сават» билан боғлиқ хатоликни тан олдиMicrosoft барча Windows тизимларида «Сават» билан боғлиқ хатоликни тан олдиБугун, 19:56Рутубе платформасида сунъий интеллектга асосланган янги ёрдамчи ишга туширилдиРутубе платформасида сунъий интеллектга асосланган янги ёрдамчи ишга туширилдиБугун, 19:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди