Эски SSD хотира қурилмаси чидамлилик бўйича кутилмаган рекорд ўрнатди
Замонавий технологиялар оламида қурилмаларнинг хизмат қилиш муддати кўпинча ишлаб чиқарувчи томонидан белгиланган кафолат муддати билан чекланади. Бироқ, яқинда ўтказилган синовлар эски авлод маълумот ташувчилари бугунги кунда сотилаётган кўплаб янги моделлардан кўра ишончлироқ бўлиши мумкинлигини кўрсатди. ВольфйТеч YouTube-канали муаллифи томонидан ўтказилган тажриба 2010-йилда ишлаб чиқарилган СанДиск П4 моделидаги SSD дискининг ҳайратланарли чидамлилигини исботлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тажриба объекти сифатида танланган 64 гигабайтли ушбу кичик ҳажмли диск ўзининг техник хусусиятларида кўрсатилган юкламадан қарийб 25 баравар кўпроқ босимга доц. берди. Ишлаб чиқарувчи СанДиск ушбу модел учун жами 40 TBВ (ёзиш ресурси) миқдорини белгилаган эди. Аммо амалий синовлар давомида дискка 1 петабайтдан ортиқ, яни 1000 терабайтдан зиёд маълумот муваффақиятли ёзилди ва қурилма ҳамон ишлашда давом этмоқда.
Технологик мустаҳкамлик сири нимада?Ушбу SSD дискининг бундай узоқ умр кўриши тасодиф эмас. Мутахассисларнинг фикрича, асосий сабаб унда қўлланилган МЛК NAND туридаги хотира чипларидир. 32 нанометрли технологик жараён асосида тайёрланган ушбу чиплар бугунги кунда оммалашган ТЛК ва ҚЛК хотира турларига қараганда анча юқори ресурсга эга. Замонавий дискларда кўпроқ маълумотни кичикроқ майдонга жойлаштириш мақсадида чидамлиликдан воз кечишга тўғри келмоқда.
Қурилманинг статистик маълумотлари ҳам ҳайратланарли: у жами 60 минг соатдан ортиқ вақт давомида ёқилган ҳолатда бўлган ва 1100 мартадан кўп марта қайта ишга туширилган. Шунга қарамай, тизимда бирорта ҳам критик хатолик ёки маълумотларнинг йўқолиши ҳолати кузатилмаган. Бу кўрсаткичлар ўн йил аввалги муҳандислик ёндашуви сифатга қанчалик катта эътибор қаратганини кўрсатади.
СанДиск П4 ўз вақтида нетбуклар ва илк ультра-юпқа ноутбуклар учун мўлжалланган махсус ечим сифатида тақдим этилган эди. Бугунги кунда истеъмол бозорида бундай турдаги хотирага эга дискларни деярли учратиб бўлмайди. Ҳозирги SSD қурилмалари тезлик борасида анча илгарилаб кетган бўлса-да, уларнинг жисмоний эскириш муддати ва ёзиш ресурси кўпинча ушбу ўн йиллик "фахрий" даражасига етиб бормайди.
Ўзбекистон бозорида ҳам фойдаланувчилар кўпинча арзонроқ ҚЛК драйверларини танлашади, бироқ ушбу тажриба муҳим маълумотларни сақлаш учун хотира тури ва унинг ресурсига эътибор бериш қанчалик муҳимлигини яна бир бор эслатди. ixbt.com маълумотларига таяниб айтиш мумкинки, эски технологиялар баъзан кутилмаган даражада ишончли бўлиб чиқиши мумкин.
Ушбу ҳолат технология ихлосмандлари ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўпчилик ишлаб чиқарувчиларни маҳсулотларнинг ишлаш муддатини атайлаб қисқартиришда айбласа, бошқалар буни сиғим ва тезлик пойгасининг табиий натижаси деб ҳисобламоқда. Ҳар қандай ҳолатда ҳам, 16 йиллик СанДиск дискининг рекорди замонавий SSD ишлаб чиқарувчилари учун ўзига хос намуна бўлиб хизмат қилади.
…