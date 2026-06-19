Эски SSD хотира қурилмаси чидамлилик бўйича кутилмаган рекорд ўрнатди

·0·Техно
Эски SSD хотира қурилмаси чидамлилик бўйича кутилмаган рекорд ўрнатди

Замонавий технологиялар оламида қурилмаларнинг хизмат қилиш муддати кўпинча ишлаб чиқарувчи томонидан белгиланган кафолат муддати билан чекланади. Бироқ, яқинда ўтказилган синовлар эски авлод маълумот ташувчилари бугунги кунда сотилаётган кўплаб янги моделлардан кўра ишончлироқ бўлиши мумкинлигини кўрсатди. ВольфйТеч YouTube-канали муаллифи томонидан ўтказилган тажриба 2010-йилда ишлаб чиқарилган СанДиск П4 моделидаги SSD дискининг ҳайратланарли чидамлилигини исботлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тажриба объекти сифатида танланган 64 гигабайтли ушбу кичик ҳажмли диск ўзининг техник хусусиятларида кўрсатилган юкламадан қарийб 25 баравар кўпроқ босимга доц. берди. Ишлаб чиқарувчи СанДиск ушбу модел учун жами 40 TBВ (ёзиш ресурси) миқдорини белгилаган эди. Аммо амалий синовлар давомида дискка 1 петабайтдан ортиқ, яни 1000 терабайтдан зиёд маълумот муваффақиятли ёзилди ва қурилма ҳамон ишлашда давом этмоқда.

Технологик мустаҳкамлик сири нимада?

Ушбу SSD дискининг бундай узоқ умр кўриши тасодиф эмас. Мутахассисларнинг фикрича, асосий сабаб унда қўлланилган МЛК NAND туридаги хотира чипларидир. 32 нанометрли технологик жараён асосида тайёрланган ушбу чиплар бугунги кунда оммалашган ТЛК ва ҚЛК хотира турларига қараганда анча юқори ресурсга эга. Замонавий дискларда кўпроқ маълумотни кичикроқ майдонга жойлаштириш мақсадида чидамлиликдан воз кечишга тўғри келмоқда.

Қурилманинг статистик маълумотлари ҳам ҳайратланарли: у жами 60 минг соатдан ортиқ вақт давомида ёқилган ҳолатда бўлган ва 1100 мартадан кўп марта қайта ишга туширилган. Шунга қарамай, тизимда бирорта ҳам критик хатолик ёки маълумотларнинг йўқолиши ҳолати кузатилмаган. Бу кўрсаткичлар ўн йил аввалги муҳандислик ёндашуви сифатга қанчалик катта эътибор қаратганини кўрсатади.

СанДиск П4 ўз вақтида нетбуклар ва илк ультра-юпқа ноутбуклар учун мўлжалланган махсус ечим сифатида тақдим этилган эди. Бугунги кунда истеъмол бозорида бундай турдаги хотирага эга дискларни деярли учратиб бўлмайди. Ҳозирги SSD қурилмалари тезлик борасида анча илгарилаб кетган бўлса-да, уларнинг жисмоний эскириш муддати ва ёзиш ресурси кўпинча ушбу ўн йиллик "фахрий" даражасига етиб бормайди.

Ўзбекистон бозорида ҳам фойдаланувчилар кўпинча арзонроқ ҚЛК драйверларини танлашади, бироқ ушбу тажриба муҳим маълумотларни сақлаш учун хотира тури ва унинг ресурсига эътибор бериш қанчалик муҳимлигини яна бир бор эслатди. ixbt.com маълумотларига таяниб айтиш мумкинки, эски технологиялар баъзан кутилмаган даражада ишончли бўлиб чиқиши мумкин.

Ушбу ҳолат технология ихлосмандлари ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўпчилик ишлаб чиқарувчиларни маҳсулотларнинг ишлаш муддатини атайлаб қисқартиришда айбласа, бошқалар буни сиғим ва тезлик пойгасининг табиий натижаси деб ҳисобламоқда. Ҳар қандай ҳолатда ҳам, 16 йиллик СанДиск дискининг рекорди замонавий SSD ишлаб чиқарувчилари учун ўзига хос намуна бўлиб хизмат қилади.

SSDСанДискТехнологияХотираРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мукеш Амбани Ҳиндистонни сунъий интеллект марказига айлантирмоқчиМукеш Амбани Ҳиндистонни сунъий интеллект марказига айлантирмоқчиБугун, 20:20Microsoft барча Windows тизимларида «Сават» билан боғлиқ хатоликни тан олдиMicrosoft барча Windows тизимларида «Сават» билан боғлиқ хатоликни тан олдиБугун, 19:56Рутубе платформасида сунъий интеллектга асосланган янги ёрдамчи ишга туширилдиРутубе платформасида сунъий интеллектга асосланган янги ёрдамчи ишга туширилдиБугун, 19:27Т-Мобайл Россиянинг Амур вилоятида ўз фаолиятини бошладиТ-Мобайл Россиянинг Амур вилоятида ўз фаолиятини бошладиБугун, 18:51Adobe ўз иловаларига Firefly сунъий интеллектини интеграция қилдиAdobe ўз иловаларига Firefly сунъий интеллектини интеграция қилдиБугун, 18:29Оёқ кийимдан сунъий интеллектга: Аллбирдс бренди Смартбирд номи билан қайта туғилдиОёқ кийимдан сунъий интеллектга: Аллбирдс бренди Смартбирд номи билан қайта туғилдиБугун, 18:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди