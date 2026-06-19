Google Gemini Live янада ақллашди: Энди у ўтмишдаги суҳбатларни эслаб қолади

·0·Техно
Google Gemini Live янада ақллашди: Энди у ўтмишдаги суҳбатларни эслаб қолади

Google корпорацияси ўзининг Gemini Live овозли сунъий интеллект ёрдамчиси учун муҳим янгиланишни эълон қилди. Эндиликда ушбу тизим фойдаланувчи билан аввал бўлиб ўтган мулоқотлар тарихини эслаб қолиш ва улардан келгуси суҳбатларда фойдаланиш имкониятига эга бўлди. Бу қадам Gemini Live платформасини оддий овозли буйруқлар бажарувчисидан ҳақиқий шахсий ёрдамчига айлантириш йўлидаги стратегик ўзгаришдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Илгари Gemini Live тизими фойдаланувчи билан жорий мулоқот доирасидагина чекланиб қолар эди. Янгиланган функционаллик эса унга ўтмишдаги барча суҳбатлар "хотираси"га кириш имконини беради. Бу шуни англатадики, фойдаланувчи ўзининг парҳез қоидалари, оилавий муҳим саналар ёки севимли машғулотлари ҳақида бир марта айтиб ўтса кифоя — ёрдамчи ушбу маълумотларни эслаб қолади ва кейинги сафар уларни қайта сўраб ўтирмайди.

YouTube ва Google Воркспасе билан интеграция

ixbt.com маълумотига кўра, янгиланиш нафақат хотира билан, балки ташқи сервислар билан ишлаш имкониятлари билан ҳам бойитилган. Коннектед Аппс функцияси орқали Gemini Live энди мулоқот вақтида YouTube, Google Воркспасе ва тасвир яратувчи воситаларга бевосита мурожаат қила олади. Бу фойдаланувчига овозли суҳбатни тўхтатмаган ҳолда видеоларни қидириш ёки ҳужжатлар билан ишлаш имконини беради.

Масалан, фойдаланувчи Gemini Live билан суҳбатлашаётган пайтда маълум бир мавзуга оид видеони топишни ёки айтиб ўтилган тавсиф асосида тасвир яратишни сўраши мумкин. Сунъий интеллект ушбу вазифаларни реал вақт режимида бажариб, натижани тақдим этади. Бу каби интеграция Google экотизимидан фойдаланувчилар учун кундалик иш жараёнларини сезиларли даражада осонлаштириши кутилмоқда.

Хавфсизлик масаласига тўхталадиган бўлсак, Google ушбу янги функциялар фойдаланувчи томонидан аввал тақдим этилган рухсатномалар доирасида ишлашини таъкидламоқда. Яни, сунъий интеллект фақат фойдаланувчи рухсат берган маълумотларга ва унинг шахсий ҳисобидаги очиқ маълумотларгагина кириш ҳуқуқига эга бўлади. Бу эса шахсий маълумотлар дахлсизлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистондаги технология ихлосмандлари учун ҳам ушбу янгилик долзарбдир. Ҳозирда кўплаб фойдаланувчилар кундалик режалаштириш ва маълумот қидиришда Gemini интерфейсидан фойдаланиб келмоқда. Овозли ёрдамчининг контекстни тушуниши ва ўтмишдаги суҳбатларни таҳлил қила олиши, айниқса, инглиз ва бошқа қўллаб-қувватланадиган тилларда мулоқот қилувчилар учун ёрдамчининг самарадорлигини бир неча баробар оширади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Google компанияси OpenAI ва Microsoft каби рақобатчилари билан пойгада ўз сунъий интеллектини янада шахсийлаштиришга эътибор қаратмоқда. Gemini Live энди шунчаки саволларга жавоб берувчи робот эмас, балки фойдаланувчининг афзалликлари ва турмуш тарзини биладиган рақамли ҳамроҳга айланиб бормоқда.

GoogleGemini LiveСунъий IntelлектТехнологияYouTube
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини тақиқлади: Миллий хавфсизликми ёки сиёсий ўйин?АҚШ ҳукумати Anthropic моделларини тақиқлади: Миллий хавфсизликми ёки сиёсий ўйин?Бугун, 21:27Yandex Ритми молия эшикларини очди: Энди янги блогерлар ҳам даромад олиши мумкинYandex Ритми молия эшикларини очди: Энди янги блогерлар ҳам даромад олиши мумкинБугун, 20:56Эски SSD хотира қурилмаси чидамлилик бўйича кутилмаган рекорд ўрнатдиЭски SSD хотира қурилмаси чидамлилик бўйича кутилмаган рекорд ўрнатдиБугун, 20:28Мукеш Амбани Ҳиндистонни сунъий интеллект марказига айлантирмоқчиМукеш Амбани Ҳиндистонни сунъий интеллект марказига айлантирмоқчиБугун, 20:20Microsoft барча Windows тизимларида «Сават» билан боғлиқ хатоликни тан олдиMicrosoft барча Windows тизимларида «Сават» билан боғлиқ хатоликни тан олдиБугун, 19:56Рутубе платформасида сунъий интеллектга асосланган янги ёрдамчи ишга туширилдиРутубе платформасида сунъий интеллектга асосланган янги ёрдамчи ишга туширилдиБугун, 19:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди