Google Gemini Live янада ақллашди: Энди у ўтмишдаги суҳбатларни эслаб қолади
Google корпорацияси ўзининг Gemini Live овозли сунъий интеллект ёрдамчиси учун муҳим янгиланишни эълон қилди. Эндиликда ушбу тизим фойдаланувчи билан аввал бўлиб ўтган мулоқотлар тарихини эслаб қолиш ва улардан келгуси суҳбатларда фойдаланиш имкониятига эга бўлди. Бу қадам Gemini Live платформасини оддий овозли буйруқлар бажарувчисидан ҳақиқий шахсий ёрдамчига айлантириш йўлидаги стратегик ўзгаришдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Илгари Gemini Live тизими фойдаланувчи билан жорий мулоқот доирасидагина чекланиб қолар эди. Янгиланган функционаллик эса унга ўтмишдаги барча суҳбатлар "хотираси"га кириш имконини беради. Бу шуни англатадики, фойдаланувчи ўзининг парҳез қоидалари, оилавий муҳим саналар ёки севимли машғулотлари ҳақида бир марта айтиб ўтса кифоя — ёрдамчи ушбу маълумотларни эслаб қолади ва кейинги сафар уларни қайта сўраб ўтирмайди.
YouTube ва Google Воркспасе билан интеграцияixbt.com маълумотига кўра, янгиланиш нафақат хотира билан, балки ташқи сервислар билан ишлаш имкониятлари билан ҳам бойитилган. Коннектед Аппс функцияси орқали Gemini Live энди мулоқот вақтида YouTube, Google Воркспасе ва тасвир яратувчи воситаларга бевосита мурожаат қила олади. Бу фойдаланувчига овозли суҳбатни тўхтатмаган ҳолда видеоларни қидириш ёки ҳужжатлар билан ишлаш имконини беради.
Масалан, фойдаланувчи Gemini Live билан суҳбатлашаётган пайтда маълум бир мавзуга оид видеони топишни ёки айтиб ўтилган тавсиф асосида тасвир яратишни сўраши мумкин. Сунъий интеллект ушбу вазифаларни реал вақт режимида бажариб, натижани тақдим этади. Бу каби интеграция Google экотизимидан фойдаланувчилар учун кундалик иш жараёнларини сезиларли даражада осонлаштириши кутилмоқда.
Хавфсизлик масаласига тўхталадиган бўлсак, Google ушбу янги функциялар фойдаланувчи томонидан аввал тақдим этилган рухсатномалар доирасида ишлашини таъкидламоқда. Яни, сунъий интеллект фақат фойдаланувчи рухсат берган маълумотларга ва унинг шахсий ҳисобидаги очиқ маълумотларгагина кириш ҳуқуқига эга бўлади. Бу эса шахсий маълумотлар дахлсизлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.
Ўзбекистондаги технология ихлосмандлари учун ҳам ушбу янгилик долзарбдир. Ҳозирда кўплаб фойдаланувчилар кундалик режалаштириш ва маълумот қидиришда Gemini интерфейсидан фойдаланиб келмоқда. Овозли ёрдамчининг контекстни тушуниши ва ўтмишдаги суҳбатларни таҳлил қила олиши, айниқса, инглиз ва бошқа қўллаб-қувватланадиган тилларда мулоқот қилувчилар учун ёрдамчининг самарадорлигини бир неча баробар оширади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Google компанияси OpenAI ва Microsoft каби рақобатчилари билан пойгада ўз сунъий интеллектини янада шахсийлаштиришга эътибор қаратмоқда. Gemini Live энди шунчаки саволларга жавоб берувчи робот эмас, балки фойдаланувчининг афзалликлари ва турмуш тарзини биладиган рақамли ҳамроҳга айланиб бормоқда.
…