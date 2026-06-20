Нобел мукофоти совриндори Джон Жумпер Google DeepMindдан Anthropicга ўтди

·15·Техно
Нобел мукофоти совриндори Джон Жумпер Google DeepMindдан Anthropicга ўтди

Сунъий интеллект оламида кутилмаган трансфер юз берди: яқинда кимё бўйича Нобел мукофотига сазовор бўлган таниқли олим Джон Жумпер Google таркибидаги DeepMind лабораториясини тарк этди. Соҳадаги энг нуфузли мутахассислардан бири ҳисобланган Жумпер ўз фаолиятини Google'нинг асосий рақобатчиларидан бири — Anthropic компаниясида давом эттиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Джон Жумпер DeepMind жамоасида деярли тўққиз йил давомида самарали меҳнат қилди. У ўзининг Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида компания раҳбари Демис Ҳассабисга миннатдорчилик билдириб, DeepMind илмий кашфиётлар учун ўзига хос маскан бўлиб қолишини таъкидлади. Жумпернинг сўзларига кўра, Ҳассабис унга докторлик диссертациясини ҳимоя қилганидан атиги олти ой ўтиб AlphaFold лойиҳасига раҳбарлик қилиш имкониятини берган.

AlphaFold инқилоби ва илмий ютуқлар

Джон Жумпер ва Демис Ҳассабис 2024-йилда оқсилларнинг 3D тузилишини генетик кетма-кетлик асосида башорат қила оладиган AlphaFold сунъий интеллект моделини яратганликлари учун Нобел мукофоти билан тақдирланган эдилар. Ушбу технология биология ва тиббиёт соҳасида ҳақиқий инқилоб ясади, чунки оқсиллар структурасини аниқлаш илгари ўн йиллаб вақт талаб қиладиган мураккаб жараён эди.

Bloomberg нашри хабарига кўра, Жумпер сўнгги вақтларда Google'нинг дастурлаш воситаларини ишлаб чиқиш жамоасида ҳам муҳим рол ўйнаган. Бироқ, технологик гигант ушбу воситаларни бизнес тузилмаларига сотишда маълум қийинчиликларга дуч келаётгани айтилмоқда. Унинг Anthropic'га ўтиши сунъий интеллект бўйича мутахассислар учун кураш нақадар кескинлашганини кўрсатади.

Кадрлар алмашинуви ва рақобатнинг кучайиши

DeepMind учун бу ҳафтадаги ягона йўқотиш эмас. Аввалроқ Чарактер AI асосчиларидан бири Ноам Шазеер ҳам Google'ни тарк этиб, OpenAI жамоасига қўшилиши маълум бўлган эди. Дунёнинг энг кучли олимлари ва муҳандислари ўртасидаги бундай кўчишлар сунъий интеллект бозоридаги кучлар мувозанатига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.

Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки Anthropic (Claude модели яратувчиси) ва OpenAI (ChatGPT яратувчиси) ўртасидаги пойга янги босқичга чиқмоқда. Нобел совриндори каби юқори малакали кадрларнинг рақобатчи томонларга ўтиши, келажакда янада мукаммал ва ақлли алгоритмларнинг пайдо бўлишини тезлаштиради.

Ҳозирча Джон Жумпер Anthropic компаниясида айнан қайси лойиҳа устида ишлаши очиқланмаган. Бироқ, унинг биология ва мураккаб ҳисоблаш тизимлари бўйича тажрибаси Anthropic'нинг кейинги авлод моделлари имкониятларини кенгайтиришга хизмат қилиши шубҳасиз.

GoogleDeepMindAnthropicНобелСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда баланд тоғли ҳудудлар учун мўлжалланган энг йирик шамол турбиналари ишга тушдиХитойда баланд тоғли ҳудудлар учун мўлжалланган энг йирик шамол турбиналари ишга тушдиБугун, 22:20Коинот сирлари: АМС-02 детектори физика қонунларига зид бўлган кашфиётни амалга оширдиКоинот сирлари: АМС-02 детектори физика қонунларига зид бўлган кашфиётни амалга оширдиБугун, 21:56Квант инқилоби: Quantinuum ва Сандиа 98 кубитли Helios тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиКвант инқилоби: Quantinuum ва Сандиа 98 кубитли Helios тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 20:56Apple iOS 27 тизимини тақдим этди: Кундалик фойдаланиш учун энг муҳим янгиликларApple iOS 27 тизимини тақдим этди: Кундалик фойдаланиш учун энг муҳим янгиликларБугун, 20:20SpaceX Starbase космодромини модернизация қилмоқда: Мечазилла тизими янгиланмоқдаSpaceX Starbase космодромини модернизация қилмоқда: Мечазилла тизими янгиланмоқдаБугун, 20:00Ҳина компаниясининг натрий-ионли батареялари Tesla даражасига яқинлашмоқдаҲина компаниясининг натрий-ионли батареялари Tesla даражасига яқинлашмоқдаБугун, 19:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди