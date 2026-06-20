Нобел мукофоти совриндори Джон Жумпер Google DeepMindдан Anthropicга ўтди
Сунъий интеллект оламида кутилмаган трансфер юз берди: яқинда кимё бўйича Нобел мукофотига сазовор бўлган таниқли олим Джон Жумпер Google таркибидаги DeepMind лабораториясини тарк этди. Соҳадаги энг нуфузли мутахассислардан бири ҳисобланган Жумпер ўз фаолиятини Google'нинг асосий рақобатчиларидан бири — Anthropic компаниясида давом эттиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Джон Жумпер DeepMind жамоасида деярли тўққиз йил давомида самарали меҳнат қилди. У ўзининг Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги саҳифасида компания раҳбари Демис Ҳассабисга миннатдорчилик билдириб, DeepMind илмий кашфиётлар учун ўзига хос маскан бўлиб қолишини таъкидлади. Жумпернинг сўзларига кўра, Ҳассабис унга докторлик диссертациясини ҳимоя қилганидан атиги олти ой ўтиб AlphaFold лойиҳасига раҳбарлик қилиш имкониятини берган.
AlphaFold инқилоби ва илмий ютуқларДжон Жумпер ва Демис Ҳассабис 2024-йилда оқсилларнинг 3D тузилишини генетик кетма-кетлик асосида башорат қила оладиган AlphaFold сунъий интеллект моделини яратганликлари учун Нобел мукофоти билан тақдирланган эдилар. Ушбу технология биология ва тиббиёт соҳасида ҳақиқий инқилоб ясади, чунки оқсиллар структурасини аниқлаш илгари ўн йиллаб вақт талаб қиладиган мураккаб жараён эди.
Bloomberg нашри хабарига кўра, Жумпер сўнгги вақтларда Google'нинг дастурлаш воситаларини ишлаб чиқиш жамоасида ҳам муҳим рол ўйнаган. Бироқ, технологик гигант ушбу воситаларни бизнес тузилмаларига сотишда маълум қийинчиликларга дуч келаётгани айтилмоқда. Унинг Anthropic'га ўтиши сунъий интеллект бўйича мутахассислар учун кураш нақадар кескинлашганини кўрсатади.
Кадрлар алмашинуви ва рақобатнинг кучайишиDeepMind учун бу ҳафтадаги ягона йўқотиш эмас. Аввалроқ Чарактер AI асосчиларидан бири Ноам Шазеер ҳам Google'ни тарк этиб, OpenAI жамоасига қўшилиши маълум бўлган эди. Дунёнинг энг кучли олимлари ва муҳандислари ўртасидаги бундай кўчишлар сунъий интеллект бозоридаги кучлар мувозанатига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.
Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки Anthropic (Claude модели яратувчиси) ва OpenAI (ChatGPT яратувчиси) ўртасидаги пойга янги босқичга чиқмоқда. Нобел совриндори каби юқори малакали кадрларнинг рақобатчи томонларга ўтиши, келажакда янада мукаммал ва ақлли алгоритмларнинг пайдо бўлишини тезлаштиради.
Ҳозирча Джон Жумпер Anthropic компаниясида айнан қайси лойиҳа устида ишлаши очиқланмаган. Бироқ, унинг биология ва мураккаб ҳисоблаш тизимлари бўйича тажрибаси Anthropic'нинг кейинги авлод моделлари имкониятларини кенгайтиришга хизмат қилиши шубҳасиз.
…