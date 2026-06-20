Apple iOS 27 тизимини тақдим этди: Кундалик фойдаланиш учун энг муҳим янгиликлар

·0·Техно
Apple iOS 27 тизимини тақдим этди: Кундалик фойдаланиш учун энг муҳим янгиликлар

Apple компанияси ўзининг анъанавий WWDC конференцияси доирасида янги iOS 27 операцион тизимини намойиш этди. Диққат марказида сунъий интеллект ва Apple Intelligence турган бўлса-да, техногигант кундалик фойдаланиладиган иловалар — Apple Мапс, Валлет ва Find My сервисларига ҳам бир қатор амалий янгиланишларни киритди. Бу ўзгаришлар фойдаланувчиларнинг кундалик ҳаётини янада осонлаштиришга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Apple Мапс иловасида "Флёвер" функцияси сезиларли даражада такомиллаштирилди. Эндиликда шаҳарлар ва диққатга сазовор жойларнинг 3D кўринишлари янада батафсил ва равон навигация билан таъминланган. Шунингдек, хариталарда янги "Локал Листс" функцияси пайдо бўлди. Бу орқали фойдаланувчилар ўз ҳудудларидаги оммабоп ресторанлар ва кўнгилочар масканларни осон топишлари мумкин. Мутахассисларнинг фикрича, бу қадам Google Maps ёки TikTok каби учинчи томон иловаларига бўлган эҳтиёжни камайтиришга қаратилган.

Хавфсизлик ва жойлашувни бошқариш

Find My сервиси энди янада мослашувчан бўлди. Фойдаланувчилар ўз жойлашувларини маълум бир вақт оралиғи учун — бир неча дақиқадан бир неча кунгача ёки аниқ белгиланган санагача улашиш имконига эга бўладилар. Шунингдек, айрим контактлар билан жойлашувни кун охиригача вақтинча тўхтатиб туриш функцияси ҳам қўшилди. Бу, айниқса, кутилмаган совғалар ёки махфий тадбирларни ташкил этишда қўл келиши кутилмоқда.

Apple Валлет иловаси ҳам тубдан янгиланди. Энг қизиқарли жиҳатлардан бири — чекларни сканерлаш орқали ҳисоб-китобни дўстлар билан бўлишиш имкониятидир. Apple Intelligence ёрдамида ишлайдиган ушбу функция чекдаги маҳсулотларни ажратиб олади, солиқ ва чойчақаларни ҳисоблайди ҳамда Apple Каш орқали тўловни амалга оширишни таклиф қилади.

Рақамли ҳамён ва янги имкониятлар

Бундан ташқари, Валлет энди жисмоний содиқлик карталарини (лоялтй кардс) рақамлаштиришни қўллаб-қувватлайди. Фойдаланувчи шунчаки iPhone камерасини штрих-кодга йўналтириши кифоя. Ушбу карталар Apple Watch қурилмаларида ҳам акс этади, бу эса харидлар жараёнини янада тезлаштиради. Саёҳат қилувчилар учун эса меҳмонхона калитлари тизими такомиллаштирилиб, хона ҳақидаги маълумотлар ва хизматлар жадвали бевосита илованинг ўзида кўринади.

Apple Pay тизими ҳам янгича дизайнга эга бўлди. Эндиликда фойдаланувчилар тўлов карталари ўртасида осон ўтишлари, бонуслар балансини ва "кейинроқ тўлаш" вариантларини кўришлари мумкин. Савдогарлар учун эса "Тап то Шаре" функцияси тақдим этилди, бу мижозлар билан маълумот алмашишни хавфсиз ва тезкор қилади.

ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу янгиланишлар жорий йилнинг кузида кенг оммага тақдим этилиши кутилмоқда. iOS 27 нафақат технологик ишқибозлар, балки оддий фойдаланувчилар учун ҳам смартфондан фойдаланиш қулайлигини янги босқичга олиб чиқади.

AppleiOS 27iPhoneApple IntelligenceТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Starbase космодромини модернизация қилмоқда: Мечазилла тизими янгиланмоқдаSpaceX Starbase космодромини модернизация қилмоқда: Мечазилла тизими янгиланмоқдаБугун, 20:00Ҳина компаниясининг натрий-ионли батареялари Tesla даражасига яқинлашмоқдаҲина компаниясининг натрий-ионли батареялари Tesla даражасига яқинлашмоқдаБугун, 19:25Tesla сунъий интеллект учун Мегапод модулли серверларини ишлаб чиқмоқдаTesla сунъий интеллект учун Мегапод модулли серверларини ишлаб чиқмоқдаБугун, 18:56Android тизимида хавфсизлик инқилоби: Google илова яратувчиларини текширишни бошлайдиAndroid тизимида хавфсизлик инқилоби: Google илова яратувчиларини текширишни бошлайдиБугун, 18:24Huawei Nova 17: 7000 мА•соатли аккумулятор ва перископик камера билан жиҳозланадиHuawei Nova 17: 7000 мА•соатли аккумулятор ва перископик камера билан жиҳозланадиБугун, 17:52Honda ва ҚуантумСкапе ҳамкорлиги: Қаттиқ танали аккумуляторлар даври яқинлашмоқдаHonda ва ҚуантумСкапе ҳамкорлиги: Қаттиқ танали аккумуляторлар даври яқинлашмоқдаБугун, 17:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди