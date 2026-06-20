SpaceX Starbase космодромини модернизация қилмоқда: Мечазилла тизими янгиланмоқда
Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси Техасдаги Starbase космодромида инфратузилмани модернизация қилишнинг янги босқичини бошлади. Айни пайтда мутахассислар биринчи учириш майдончасидаги Мечазилла минорасининг эскирган қисмларини демонтаж қилиш билан банд. Ушбу минора Super Heavy ракета ташувчиси ва Starship кемасини қўниш вақтида ҳавода ушлаб қолиш учун хизмат қилувчи ноёб муҳандислик иншооти ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу мураккаб жараёнга дунёдаги энг қувватли техникалардан бири — Лиебҳерр ЛР11000 гусеницали крани жалб этилган. Германиянинг Лиебҳерр концерни томонидан ишлаб чиқарилган ушбу кран 1000 тоннагача юк кўтариш қувватига эга бўлиб, у миноранинг улкан қисмларини хавфсиз алмаштириш имконини беради. Эскирган конструкциялар ўрнига янги, стандартлаштирилган элементлар ўрнатилмоқда.
Унификация ва технологик самарадорликУшбу ўзгаришларнинг асосий мақсади — Starbase ҳудудидаги барча учириш майдончаларини бир хил стандартга келтиришдир. Иккинчи майдончада аллақачон қўлланилаётган янги тизимлар эндиликда биринчи майдончага ҳам жорий этилмоқда. Ускуналарнинг унификация қилиниши хизмат кўрсатиш жараёнини соддалаштиради ва парвозларнинг ишончлилигини сезиларли даражада оширади.
Ҳозирда SpaceX мутахассислари фақат қурилиш ишлари билан чекланиб қолмаяпти. Параллел равишда янги кема ва тезлаткичларни синовдан ўтказиш, двигателларни ўрнатиш ҳамда сув билан совутиш тизимларини мунтазам текшириш ишлари олиб борилмоқда. Бу ҳаракатларнинг барчаси Starship лойиҳасини тезроқ операцион босқичга олиб чиқишга қаратилган.
Коинотга юк ташишда инқилобий мақсадларИлон Маскнинг таъкидлашича, Starship тўлиқ қувват билан ишга тушгач, SpaceX коинотга юк чиқариш бўйича мутлақ етакчига айланади. Унинг прогнозларига кўра, компания дунёдаги барча бошқа космик провайдерлар биргаликда чиқарган юкдан 100 баравар кўпроқ массани орбитага етказиб бериш имкониятига эга бўлади.
Ҳатто бошқа компаниялар ўз кўрсаткичларини уч баравар оширган тақдирда ҳам, SpaceX'нинг технологик устунлиги сақланиб қолиши кутилмоқда. Бу каби модернизация ишлари Starship лойиҳасининг нафақат Ойга, балки Марсга бўлажак миссиялари учун ҳам пойдевор вазифасини ўтайди. Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари учун ҳам ушбу янгиликлар муҳим, чунки Starship муваффақияти глобал сунъий йўлдош интернети (Starlink) ва коинот тадқиқотлари нархининг арзонлашишига бевосита таъсир қилади.
…