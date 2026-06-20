SpaceX Starbase космодромини модернизация қилмоқда: Мечазилла тизими янгиланмоқда

·0·Техно
SpaceX Starbase космодромини модернизация қилмоқда: Мечазилла тизими янгиланмоқда

Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси Техасдаги Starbase космодромида инфратузилмани модернизация қилишнинг янги босқичини бошлади. Айни пайтда мутахассислар биринчи учириш майдончасидаги Мечазилла минорасининг эскирган қисмларини демонтаж қилиш билан банд. Ушбу минора Super Heavy ракета ташувчиси ва Starship кемасини қўниш вақтида ҳавода ушлаб қолиш учун хизмат қилувчи ноёб муҳандислик иншооти ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу мураккаб жараёнга дунёдаги энг қувватли техникалардан бири — Лиебҳерр ЛР11000 гусеницали крани жалб этилган. Германиянинг Лиебҳерр концерни томонидан ишлаб чиқарилган ушбу кран 1000 тоннагача юк кўтариш қувватига эга бўлиб, у миноранинг улкан қисмларини хавфсиз алмаштириш имконини беради. Эскирган конструкциялар ўрнига янги, стандартлаштирилган элементлар ўрнатилмоқда.

Унификация ва технологик самарадорлик

Ушбу ўзгаришларнинг асосий мақсади — Starbase ҳудудидаги барча учириш майдончаларини бир хил стандартга келтиришдир. Иккинчи майдончада аллақачон қўлланилаётган янги тизимлар эндиликда биринчи майдончага ҳам жорий этилмоқда. Ускуналарнинг унификация қилиниши хизмат кўрсатиш жараёнини соддалаштиради ва парвозларнинг ишончлилигини сезиларли даражада оширади.

Ҳозирда SpaceX мутахассислари фақат қурилиш ишлари билан чекланиб қолмаяпти. Параллел равишда янги кема ва тезлаткичларни синовдан ўтказиш, двигателларни ўрнатиш ҳамда сув билан совутиш тизимларини мунтазам текшириш ишлари олиб борилмоқда. Бу ҳаракатларнинг барчаси Starship лойиҳасини тезроқ операцион босқичга олиб чиқишга қаратилган.

Коинотга юк ташишда инқилобий мақсадлар

Илон Маскнинг таъкидлашича, Starship тўлиқ қувват билан ишга тушгач, SpaceX коинотга юк чиқариш бўйича мутлақ етакчига айланади. Унинг прогнозларига кўра, компания дунёдаги барча бошқа космик провайдерлар биргаликда чиқарган юкдан 100 баравар кўпроқ массани орбитага етказиб бериш имкониятига эга бўлади.

Ҳатто бошқа компаниялар ўз кўрсаткичларини уч баравар оширган тақдирда ҳам, SpaceX'нинг технологик устунлиги сақланиб қолиши кутилмоқда. Бу каби модернизация ишлари Starship лойиҳасининг нафақат Ойга, балки Марсга бўлажак миссиялари учун ҳам пойдевор вазифасини ўтайди. Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари учун ҳам ушбу янгиликлар муҳим, чунки Starship муваффақияти глобал сунъий йўлдош интернети (Starlink) ва коинот тадқиқотлари нархининг арзонлашишига бевосита таъсир қилади.

SpaceXStarshipElon MuskStarbaseТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳина компаниясининг натрий-ионли батареялари Tesla даражасига яқинлашмоқдаҲина компаниясининг натрий-ионли батареялари Tesla даражасига яқинлашмоқдаБугун, 19:25Tesla сунъий интеллект учун Мегапод модулли серверларини ишлаб чиқмоқдаTesla сунъий интеллект учун Мегапод модулли серверларини ишлаб чиқмоқдаБугун, 18:56Android тизимида хавфсизлик инқилоби: Google илова яратувчиларини текширишни бошлайдиAndroid тизимида хавфсизлик инқилоби: Google илова яратувчиларини текширишни бошлайдиБугун, 18:24Huawei Nova 17: 7000 мА•соатли аккумулятор ва перископик камера билан жиҳозланадиHuawei Nova 17: 7000 мА•соатли аккумулятор ва перископик камера билан жиҳозланадиБугун, 17:52Honda ва ҚуантумСкапе ҳамкорлиги: Қаттиқ танали аккумуляторлар даври яқинлашмоқдаHonda ва ҚуантумСкапе ҳамкорлиги: Қаттиқ танали аккумуляторлар даври яқинлашмоқдаБугун, 17:26Google ва Рефик Анадол дунёдаги илк сунъий интеллект музейи — Даталанд лойиҳасини тақдим этдиGoogle ва Рефик Анадол дунёдаги илк сунъий интеллект музейи — Даталанд лойиҳасини тақдим этдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди