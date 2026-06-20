Квант инқилоби: Quantinuum ва Сандиа 98 кубитли Helios тизимини муваффақиятли синовдан ўтказди

·0·Техно
Квант инқилоби: Quantinuum ва Сандиа 98 кубитли Helios тизимини муваффақиятли синовдан ўтказди

АҚШнинг Сандиа миллий лабораторияси ва Quantinuum компанияси ҳамкорликда ишлаб чиқилган 98 кубитли Helios квант процессорининг синов натижаларини эълон қилди. Натуре журналида чоп этилган тадқиқот ҳисоботи шуни кўрсатадики, мазкур тизим амалиётдаги хатоликларни минимал даражага тушириш бўйича жаҳон миқёсида рекорд натижаларни қайд этган. Бу эса квант компьютерларини лаборатория тажрибаларидан реал муҳандислик ечимларига ўтказишда муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Helios тизими ион тузоқлари архитектурасига асосланган бўлиб, унда ионлар электромагнит майдонлар ёрдамида ушлаб турилади ва махсус ишлов бериш зоналарига кўчирилади. Синовлар давомида бир кубитли операциялар аниқлиги 99,9975 фоизни, икки кубитли операциялар эса 99,921 фоизни ташкил этди. ixbt.com маълумотига кўра, бундай юқори барқарорлик даражаси Helios платформасини ўз синфидаги энг ишончли квант тизимларидан бирига айлантирди.

Хатоликларни назорат қилиш ва барқарорлик

Замонавий квант ҳисоблашларида асосий муаммо кубитлар сонида эмас, балки уларнинг ташқи таъсирларга ўта сезгирлигидадир. Лазердаги кичик тебранишлар ёки атомларнинг микроскопик ҳаракати бутун ҳисоблаш жараёнини бузиши мумкин. Сандиа лабораторияси мутахассислари айнан шу муаммони ҳал қилишга эътибор қаратишди. Тадқиқотда "мид-циркуит меасурементс" деб аталувчи услуб қўлланилган бўлиб, у ҳисоблаш давомида тизимнинг умумий ҳолатига зарар етказмаган ҳолда хатоликларни тузатиш имконини беради.

Сандиа миллий лабораторияси 20 йилдан ортиқ вақтдан бери квант технологиялари устида иш олиб бормоқда. АҚШ Энергетика вазирлиги (ДОE) назоратидаги ушбу муассаса квант ҳисоблашларининг криптография, фармацевтика ва энергетика соҳаларига таъсирини ўрганади. Helios лойиҳаси доирасидаги ютуқлар келажакда мураккаб молекуляр моделларни яратиш ва ўта хавфсиз алоқа тизимларини шакллантириш учун пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Келажак истиқболлари ва фотоника

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ҳозирги босқичда квант компьютерларининг тезлигидан кўра уларнинг ишончлилиги муҳимроқдир. Helios аллақачон классик суперкомпьютерлар моделлаштира олмайдиган даражадаги мураккаблик ва аниқликни намойиш этмоқда. Бироқ, бу ҳали квант устунлигига тўлиқ эришилганини англатмайди, балки тизимларнинг бошқариладиган муҳандислик режимига ўтаётганидан далолат беради.

Шу билан бирга, Сандиа лабораторияси интеграциялашган фотоника технологиясини ривожлантиришда ҳам иштирок этмоқда. Бу усул квант маълумотларини ёруғлик сигналлари ёрдамида узатишни кўзда тутади. Келажакда фотоника ёрдамида квант тизимларини янада кенгайтириш, энергия сарфини камайтириш ва барқарорликни ошириш режалаштирилган. Бу эса Helios каби процессорларнинг тижорий ва илмий салоҳиятини янада кенгайтиради.

Квант КомпьютериQuantinuumHeliosТехнологияСандиа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple iOS 27 тизимини тақдим этди: Кундалик фойдаланиш учун энг муҳим янгиликларApple iOS 27 тизимини тақдим этди: Кундалик фойдаланиш учун энг муҳим янгиликларБугун, 20:20SpaceX Starbase космодромини модернизация қилмоқда: Мечазилла тизими янгиланмоқдаSpaceX Starbase космодромини модернизация қилмоқда: Мечазилла тизими янгиланмоқдаБугун, 20:00Ҳина компаниясининг натрий-ионли батареялари Tesla даражасига яқинлашмоқдаҲина компаниясининг натрий-ионли батареялари Tesla даражасига яқинлашмоқдаБугун, 19:25Tesla сунъий интеллект учун Мегапод модулли серверларини ишлаб чиқмоқдаTesla сунъий интеллект учун Мегапод модулли серверларини ишлаб чиқмоқдаБугун, 18:56Android тизимида хавфсизлик инқилоби: Google илова яратувчиларини текширишни бошлайдиAndroid тизимида хавфсизлик инқилоби: Google илова яратувчиларини текширишни бошлайдиБугун, 18:24Huawei Nova 17: 7000 мА•соатли аккумулятор ва перископик камера билан жиҳозланадиHuawei Nova 17: 7000 мА•соатли аккумулятор ва перископик камера билан жиҳозланадиБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди