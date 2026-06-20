Квант инқилоби: Quantinuum ва Сандиа 98 кубитли Helios тизимини муваффақиятли синовдан ўтказди
АҚШнинг Сандиа миллий лабораторияси ва Quantinuum компанияси ҳамкорликда ишлаб чиқилган 98 кубитли Helios квант процессорининг синов натижаларини эълон қилди. Натуре журналида чоп этилган тадқиқот ҳисоботи шуни кўрсатадики, мазкур тизим амалиётдаги хатоликларни минимал даражага тушириш бўйича жаҳон миқёсида рекорд натижаларни қайд этган. Бу эса квант компьютерларини лаборатория тажрибаларидан реал муҳандислик ечимларига ўтказишда муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Helios тизими ион тузоқлари архитектурасига асосланган бўлиб, унда ионлар электромагнит майдонлар ёрдамида ушлаб турилади ва махсус ишлов бериш зоналарига кўчирилади. Синовлар давомида бир кубитли операциялар аниқлиги 99,9975 фоизни, икки кубитли операциялар эса 99,921 фоизни ташкил этди. ixbt.com маълумотига кўра, бундай юқори барқарорлик даражаси Helios платформасини ўз синфидаги энг ишончли квант тизимларидан бирига айлантирди.
Хатоликларни назорат қилиш ва барқарорликЗамонавий квант ҳисоблашларида асосий муаммо кубитлар сонида эмас, балки уларнинг ташқи таъсирларга ўта сезгирлигидадир. Лазердаги кичик тебранишлар ёки атомларнинг микроскопик ҳаракати бутун ҳисоблаш жараёнини бузиши мумкин. Сандиа лабораторияси мутахассислари айнан шу муаммони ҳал қилишга эътибор қаратишди. Тадқиқотда "мид-циркуит меасурементс" деб аталувчи услуб қўлланилган бўлиб, у ҳисоблаш давомида тизимнинг умумий ҳолатига зарар етказмаган ҳолда хатоликларни тузатиш имконини беради.
Сандиа миллий лабораторияси 20 йилдан ортиқ вақтдан бери квант технологиялари устида иш олиб бормоқда. АҚШ Энергетика вазирлиги (ДОE) назоратидаги ушбу муассаса квант ҳисоблашларининг криптография, фармацевтика ва энергетика соҳаларига таъсирини ўрганади. Helios лойиҳаси доирасидаги ютуқлар келажакда мураккаб молекуляр моделларни яратиш ва ўта хавфсиз алоқа тизимларини шакллантириш учун пойдевор бўлиб хизмат қилади.
Келажак истиқболлари ва фотоникаТадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ҳозирги босқичда квант компьютерларининг тезлигидан кўра уларнинг ишончлилиги муҳимроқдир. Helios аллақачон классик суперкомпьютерлар моделлаштира олмайдиган даражадаги мураккаблик ва аниқликни намойиш этмоқда. Бироқ, бу ҳали квант устунлигига тўлиқ эришилганини англатмайди, балки тизимларнинг бошқариладиган муҳандислик режимига ўтаётганидан далолат беради.
Шу билан бирга, Сандиа лабораторияси интеграциялашган фотоника технологиясини ривожлантиришда ҳам иштирок этмоқда. Бу усул квант маълумотларини ёруғлик сигналлари ёрдамида узатишни кўзда тутади. Келажакда фотоника ёрдамида квант тизимларини янада кенгайтириш, энергия сарфини камайтириш ва барқарорликни ошириш режалаштирилган. Бу эса Helios каби процессорларнинг тижорий ва илмий салоҳиятини янада кенгайтиради.
…