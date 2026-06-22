Lucid Моторс инқироз ёқасида: Компания ходимларининг 18 фоизини ишдан бўшатмоқда
АҚШнинг ҳашаматли электромобиллар ишлаб чиқарувчи Lucid Моторс компанияси жиддий таркибий ўзгаришларни эълон қилди. Компаниянинг янги бош директори Силвио Наполи бошқарувни соддалаштириш ва харажатларни камайтириш мақсадида ишчи кучининг 18 фоизини ёки тахминан 1500 нафар ходимни қисқартиришга қарор қилди. Бу сўнгги тўрт ой ичида амалга оширилаётган иккинчи йирик қисқартириш бўлиб, феврал ойида ҳам компания ходимларининг 12 фоизи билан хайрлашган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания баёнотига кўра, Аризона штатининг Каса-Гранде шаҳридаги заводда электромобиллар ишлаб чиқаришнинг иккинчи сменаси ҳам бекор қилинган. Ушбу чоралар Lucid Моторс платформасини янада рақобатбардош қилиш ва бозорнинг ўзгарувчан талабларига мослашиш учун зарур деб ҳисобланмоқда. Ҳозирги вақтда АҚШда электромобиллар бозорининг совиши кузатилмоқда, бу эса ҳатто энг йирик автогигантларни ҳам ўз режаларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда.
Раҳбариятдаги ўзгаришлар ва кадрлар қўниmsизлигиҚисқартиришлар нафақат оддий ишчиларни, балки юқори бўғин раҳбарларини ҳам четлаб ўтмади. Бир йилдан ортиқ вақт давомида вақтинчалик бош директор лавозимида ишлаган Марк Винтерҳофф компанияни бутунлай тарк этди. Аввалроқ у операцион директор (COO) лавозимига ўтиши кутилган эди, бироқ Lucid Моторс ушбу лавозимни бутунлай тугатишга қарор қилди. Бу каби кадрлар алмашинуви компания учун янгилик эмас: сўнгги икки йил ичида ўндан ортиқ топ-менежерлар, жумладан, собиқ CEO Петер Равлинсон ва бош муҳандис Эрик Бач ўз ўрнини бўшатган.
Lucid Моторс ушбу реструктуризация жараёнини жорий йилнинг учинчи чорагига қадар якунлашни режалаштирмоқда. Компания маълумотларига кўра, ходимларни ишдан бўшатиш ва жараёнларни оптималлаштириш натижасида йилига тахминан 158 миллион доллар маблағ тежалади. Шу билан бирга, ишдан бўшатилганларга товон пули тўлаш учун 32 миллион доллар сарфланиши кўзда тутилган.
Келажак режалари: Lucid Cosmos ва роботаксиларИнқирозли вазиятга қарамай, компания ўзининг илк оммавий бозорга мўлжалланган Lucid Cosmos СУВ моделини чиқариш устида ишламоқда. Нархи 50 000 доллардан паст бўлиши кутилаётган ушбу электромобил Lucid Моторс учун даромад келтирувчи асосий драйверга айланиши керак. Компания ушбу модел орқали кенгроқ аудиторияни қамраб олишни ва Tesla каби рақобатчилар билан жиддий курашишни мақсад қилган.
Бундан ташқари, Lucid автоном бошқарув технологиялари соҳасида ҳам ўз ўрнини топишга уринмоқда. Компания Uber ва Нуро билан ҳамкорликда Сан-Франциско шаҳрида ҳашаматли роботакси хизматини йўлга қўйишни режалаштирган. Саудия Арабистони давлат инвестиция жамғармасига тегишли бўлган ушбу бренд, молиявий қийинчиликларга қарамай, инновацион лойиҳаларни тўхтатмасликка ҳаракат қилмоқда.
Экспертларнинг фикрича, Lucid Моторс учун ҳозирги давр ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Ишлаб чиқариш ҳажмини талабга мослаштириш ва харажатларни кескин камайтириш орқали компания узоқ муддатли барқарорликка эришишни кўзламоқда. Бироқ, юқори даражадаги кадрлар қўниmsизлиги ва бозордаги умумий пасайиш бренднинг келажакдаги муваффақиятига нисбатан маълум хавотирларни келтириб чиқармоқда.
…