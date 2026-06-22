AMD Ryzen 7 9800X3D процессори кутилмаганда ишдан чиқди: 500 долларлик калит занжири
AMD компаниясининг энг янги ва кучли ўйин процессорларидан бири ҳисобланган Ryzen 7 9800X3D билан боғлиқ кутилмаган кўнгилсизлик юз берди. Reddit ижтимоий тармоғининг Супер-Эмплоймент2753 ники остидаги фойдаланувчиси ўзининг янги харид қилган қурилмаси қисқа вақт ичида бутунлай яроқсиз ҳолатга келиб қолганини маълум қилди. Ушбу ҳолат технология ихлосмандлари орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, чунки мазкур модел бозорда ўзининг юқори самарадорлиги билан танилган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Фойдаланувчининг сўзларига кўра, воқеа оддий ўйин жараёнида содир бўлган: компьютер кутилмаганда қотиб қолган ва қайта юклангандан сўнг тизим умуман ишга тушмаган. Asus РОГ Стрих Х870-А она платасидаги махсус индикатор оператив хотира ёки процессорда жиддий муаммо борлигини кўрсатган. Эгаси тизимни қайта тиклаш учун барча стандарт усулларни, жумладан CMOС созламаларини нолга тушириш, БИОС дастурини янгилаш ва ҳатто Термалригҳт контакт рамкасини ечиб кўриш каби амалларни бажарган, бироқ натижа бўлмаган.
Муаммонинг сабаблари ва диагностика натижалариКейинчалик сервис марказида ўтказилган профессионал диагностика Ryzen 7 9800X3D процессори бошқа она платаларда ҳам ишламаётганини тасдиқлади. Энг қизиғи шундаки, процессорнинг ташқи кўринишида ёки контакт нуқталарида ҳеч қандай куйиш, қизиб кетиш асоратлари ёки механик шикастланишлар аниқланмаган. Фойдаланувчи қурилмани стандарт қувват созламаларида ишлатганини ва уни ҳаддан ташқари кучайтириш (оверклоккинг) билан шуғулланмаганини таъкидламоқда.
ixbt.com нашри хабарига кўра, ушбу вазиятда энг ачинарли ҳолат кафолат масаласи билан боғлиқ бўлиб чиқди. Маълум бўлишича, процессор 2024-йилда расмий дўкондан эмас, балки қайта сотувчи (перекупшик)дан харид қилинган. Харид чеки ва расмий ҳужжатлар мавжуд бўлмагани сабабли, AMD компаниясининг РМА (кафолатли алмаштириш) хизматидан фойдаланиш имконсиз бўлиб чиқди.
Натижада, 500 доллар турадиган юқори технологик қурилма оддий металл бўлагига айланди. Процессор эгаси уни ташлаб юбориш ўрнига, ўзига хос тарзда "утилизация" қилишга қарор қилди: у яроқсиз чипда тешик очиб, уни калитлар учун брелокка айлантирди. Бу ҳолат замонавий техникаларни, айниқса қимматбаҳо бутловчи қисмларни расмий кафолат ҳужжатларисиз сотиб олиш қанчалик таваккал эканлигини яна бир бор исботлади.
Ўзбекистон бозорида ҳам AMD маҳсулотлари, хусусан Ryzen серияси жуда оммабоп ҳисобланади. Маҳаллий фойдаланувчилар учун ушбу воқеа муҳим дарс бўлиши лозим: қимматбаҳо техника харид қилаётганда, айниқса у янги авлодга мансуб бўлса, расмий кафолат муддати ва ҳужжатларига эътибор бериш ўта муҳим. Акс ҳолда, ҳар қандай техник носозлик катта молиявий йўқотишга олиб келиши мумкин.
…