AMD Ryzen 7 9800X3D процессори кутилмаганда ишдан чиқди: 500 долларлик калит занжири

·26·Техно
AMD Ryzen 7 9800X3D процессори кутилмаганда ишдан чиқди: 500 долларлик калит занжири

AMD компаниясининг энг янги ва кучли ўйин процессорларидан бири ҳисобланган Ryzen 7 9800X3D билан боғлиқ кутилмаган кўнгилсизлик юз берди. Reddit ижтимоий тармоғининг Супер-Эмплоймент2753 ники остидаги фойдаланувчиси ўзининг янги харид қилган қурилмаси қисқа вақт ичида бутунлай яроқсиз ҳолатга келиб қолганини маълум қилди. Ушбу ҳолат технология ихлосмандлари орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, чунки мазкур модел бозорда ўзининг юқори самарадорлиги билан танилган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Фойдаланувчининг сўзларига кўра, воқеа оддий ўйин жараёнида содир бўлган: компьютер кутилмаганда қотиб қолган ва қайта юклангандан сўнг тизим умуман ишга тушмаган. Asus РОГ Стрих Х870-А она платасидаги махсус индикатор оператив хотира ёки процессорда жиддий муаммо борлигини кўрсатган. Эгаси тизимни қайта тиклаш учун барча стандарт усулларни, жумладан CMOС созламаларини нолга тушириш, БИОС дастурини янгилаш ва ҳатто Термалригҳт контакт рамкасини ечиб кўриш каби амалларни бажарган, бироқ натижа бўлмаган.

Муаммонинг сабаблари ва диагностика натижалари

Кейинчалик сервис марказида ўтказилган профессионал диагностика Ryzen 7 9800X3D процессори бошқа она платаларда ҳам ишламаётганини тасдиқлади. Энг қизиғи шундаки, процессорнинг ташқи кўринишида ёки контакт нуқталарида ҳеч қандай куйиш, қизиб кетиш асоратлари ёки механик шикастланишлар аниқланмаган. Фойдаланувчи қурилмани стандарт қувват созламаларида ишлатганини ва уни ҳаддан ташқари кучайтириш (оверклоккинг) билан шуғулланмаганини таъкидламоқда.

ixbt.com нашри хабарига кўра, ушбу вазиятда энг ачинарли ҳолат кафолат масаласи билан боғлиқ бўлиб чиқди. Маълум бўлишича, процессор 2024-йилда расмий дўкондан эмас, балки қайта сотувчи (перекупшик)дан харид қилинган. Харид чеки ва расмий ҳужжатлар мавжуд бўлмагани сабабли, AMD компаниясининг РМА (кафолатли алмаштириш) хизматидан фойдаланиш имконсиз бўлиб чиқди.

Натижада, 500 доллар турадиган юқори технологик қурилма оддий металл бўлагига айланди. Процессор эгаси уни ташлаб юбориш ўрнига, ўзига хос тарзда "утилизация" қилишга қарор қилди: у яроқсиз чипда тешик очиб, уни калитлар учун брелокка айлантирди. Бу ҳолат замонавий техникаларни, айниқса қимматбаҳо бутловчи қисмларни расмий кафолат ҳужжатларисиз сотиб олиш қанчалик таваккал эканлигини яна бир бор исботлади.

Ўзбекистон бозорида ҳам AMD маҳсулотлари, хусусан Ryzen серияси жуда оммабоп ҳисобланади. Маҳаллий фойдаланувчилар учун ушбу воқеа муҳим дарс бўлиши лозим: қимматбаҳо техника харид қилаётганда, айниқса у янги авлодга мансуб бўлса, расмий кафолат муддати ва ҳужжатларига эътибор бериш ўта муҳим. Акс ҳолда, ҳар қандай техник носозлик катта молиявий йўқотишга олиб келиши мумкин.

AMDRyzenПроцессорТехнологияКомпьютер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Instagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказиладиInstagram катта экранларни забт этмоқда: ТВ иловасида янги форматлар синовдан ўтказиладиБугун, 19:27Киберхавфсизлик гигантлари нишонда: Клуе платформасидаги узилиш маълумотлар сизиб чиқишига сабаб бўлдиКиберхавфсизлик гигантлари нишонда: Клуе платформасидаги узилиш маълумотлар сизиб чиқишига сабаб бўлдиБугун, 19:22Honor Х80 Pro Max тақдим этилди: 20 метрдан тушиб кетишга чидамли ва бепул сервисHonor Х80 Pro Max тақдим этилди: 20 метрдан тушиб кетишга чидамли ва бепул сервисБугун, 19:22Lucid Моторс инқироз ёқасида: Компания ходимларининг 18 фоизини ишдан бўшатмоқдаLucid Моторс инқироз ёқасида: Компания ходимларининг 18 фоизини ишдан бўшатмоқдаБугун, 18:59Сеедкамп янги фонд учун 320 миллион доллар жалб қилди: АҚШ бозори асосий нишондаСеедкамп янги фонд учун 320 миллион доллар жалб қилди: АҚШ бозори асосий нишондаБугун, 18:50Samsung Galaxy смартфонлари учун One UI 8.5 янгиланиши тарқатила бошландиSamsung Galaxy смартфонлари учун One UI 8.5 янгиланиши тарқатила бошландиБугун, 18:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди