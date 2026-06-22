Google DeepMind ва А24 ҳамкорлиги: Голливудда сунъий интеллект даври бошланмоқда
Сунъий интеллект технологиялари ва кино саноати ўртасидаги алоқалар янги босқичга кўтарилмоқда. Google DeepMind компанияси Голливуднинг энг нуфузли мустақил студияларидан бири ҳисобланган А24 билан стратегик ҳамкорликни эълон қилди. Ушбу келишув доирасида технологик гигант кино ишлаб чиқариш жараёнларига сунъий интеллектни жорий этиш учун 75 миллион доллар сармоя киритмоқда. Бу қадам нафақат технологик янгилик, балки анъанавий кино санъати ва юқори технологиялар уйғунлашувида муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Те Валл Стреэт Жоурнал нашри хабарига кўра, мазкур инвестиция "ўз туридаги биринчи" ҳамкорлик сифатида баҳоланмоқда. А24 студияси ўзининг "Ҳамма нарса, ҳар ерда ва бирданига" (Эверйтинг Эверйвҳере Алл Ат Онсе) каби Оскар мукофотига лойиқ кўрилган асарлари ва яқинда катта экранларга чиққан "Баккрооms" блокбастери билан танилган. Эндиликда Google DeepMind мутахассислари ушбу студиянинг ижодий тажрибасидан фойдаланган ҳолда, бевосита режиссёр ва операторлар учун мўлжалланган янги рақамли воситаларни ишлаб чиқади.
Ижодкорлар ва технология ҳамнафаслигиGoogle DeepMind ҳаммуассиси ва бош ижрочи директори Демис Ҳассабиснинг таъкидлашича, сунъий интеллектни ривожлантиришнинг энг тўғри йўли — у билан бевосита ишлайдиган санъаткорлар билан ҳамкорлик қилишдир. Унинг сўзларига кўра, А24 каби соҳа етакчилари билан ишлаш орқали компания ҳикоя қилиш санъатини (сторйтеллинг) янада бойитадиган ва ижодкорларнинг ғояларини ҳаётга татбиқ этишга ёрдам берадиган ҳақиқий воситаларни ярата олади.
А24 студияси сўнгги йилларда Тимотее Чаламет ва Анне Ҳатавай каби жаҳон юлдузлари билан йирик лойиҳаларни амалга ошириб келмоқда. Янги ҳамкорлик доирасида ушбу актёрлар ва бошқа ижодий гуруҳ аъзолари янги технологияларни синовдан ўтказишда ўз фикр-мулоҳазаларини бериб боришади. Бу эса сунъий интеллектнинг кино оламида шунчаки механик восита эмас, балки ижодий ёрдамчига айланишини таъминлайди.
Соҳадаги рақобат ва келажакдаги ўзгаришларГолливудда сунъий интеллектдан фойдаланиш атрофида турли баҳс-мунозаралар давом этаётган бўлса-да, йирик ўйинчилар бу йўналишда дадил қадам ташламоқда. Google DeepMind ва А24 келишуви бу борадаги ягона мисол эмас. Аввалроқ Netflix компанияси Бен Аффлеккга тегишли бўлган ва кино ижодкорлари учун сунъий интеллект воситаларини ишлаб чиқувчи Интерпоситиве компаниясини сотиб олганини эълон қилган эди.
Шунингдек, ўтган йили Amazon таркибидаги МGM Стюдиос ҳам телевидение ва кино маҳсулотларини тайёрлашда замонавий технологияларни татбиқ этишга ихтисослашган махсус бўлимни ишга туширган. Бу каби тенденциялар шуни кўрсатмоқдаки, яқин келажакда фильмларни суратга олиш, монтаж қилиш ва визуал эффектлар яратиш жараёнлари тубдан ўзгаради. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам ушбу технологиялар келажакда кино сифатини ошириш ва ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришда муҳим рол ўйнаши мумкин.
…