Google DeepMind ва А24 ҳамкорлиги: Голливудда сунъий интеллект даври бошланмоқда

·0·Техно
Google DeepMind ва А24 ҳамкорлиги: Голливудда сунъий интеллект даври бошланмоқда

Сунъий интеллект технологиялари ва кино саноати ўртасидаги алоқалар янги босқичга кўтарилмоқда. Google DeepMind компанияси Голливуднинг энг нуфузли мустақил студияларидан бири ҳисобланган А24 билан стратегик ҳамкорликни эълон қилди. Ушбу келишув доирасида технологик гигант кино ишлаб чиқариш жараёнларига сунъий интеллектни жорий этиш учун 75 миллион доллар сармоя киритмоқда. Бу қадам нафақат технологик янгилик, балки анъанавий кино санъати ва юқори технологиялар уйғунлашувида муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Те Валл Стреэт Жоурнал нашри хабарига кўра, мазкур инвестиция "ўз туридаги биринчи" ҳамкорлик сифатида баҳоланмоқда. А24 студияси ўзининг "Ҳамма нарса, ҳар ерда ва бирданига" (Эверйтинг Эверйвҳере Алл Ат Онсе) каби Оскар мукофотига лойиқ кўрилган асарлари ва яқинда катта экранларга чиққан "Баккрооms" блокбастери билан танилган. Эндиликда Google DeepMind мутахассислари ушбу студиянинг ижодий тажрибасидан фойдаланган ҳолда, бевосита режиссёр ва операторлар учун мўлжалланган янги рақамли воситаларни ишлаб чиқади.

Ижодкорлар ва технология ҳамнафаслиги

Google DeepMind ҳаммуассиси ва бош ижрочи директори Демис Ҳассабиснинг таъкидлашича, сунъий интеллектни ривожлантиришнинг энг тўғри йўли — у билан бевосита ишлайдиган санъаткорлар билан ҳамкорлик қилишдир. Унинг сўзларига кўра, А24 каби соҳа етакчилари билан ишлаш орқали компания ҳикоя қилиш санъатини (сторйтеллинг) янада бойитадиган ва ижодкорларнинг ғояларини ҳаётга татбиқ этишга ёрдам берадиган ҳақиқий воситаларни ярата олади.

А24 студияси сўнгги йилларда Тимотее Чаламет ва Анне Ҳатавай каби жаҳон юлдузлари билан йирик лойиҳаларни амалга ошириб келмоқда. Янги ҳамкорлик доирасида ушбу актёрлар ва бошқа ижодий гуруҳ аъзолари янги технологияларни синовдан ўтказишда ўз фикр-мулоҳазаларини бериб боришади. Бу эса сунъий интеллектнинг кино оламида шунчаки механик восита эмас, балки ижодий ёрдамчига айланишини таъминлайди.

Соҳадаги рақобат ва келажакдаги ўзгаришлар

Голливудда сунъий интеллектдан фойдаланиш атрофида турли баҳс-мунозаралар давом этаётган бўлса-да, йирик ўйинчилар бу йўналишда дадил қадам ташламоқда. Google DeepMind ва А24 келишуви бу борадаги ягона мисол эмас. Аввалроқ Netflix компанияси Бен Аффлеккга тегишли бўлган ва кино ижодкорлари учун сунъий интеллект воситаларини ишлаб чиқувчи Интерпоситиве компаниясини сотиб олганини эълон қилган эди.

Шунингдек, ўтган йили Amazon таркибидаги МGM Стюдиос ҳам телевидение ва кино маҳсулотларини тайёрлашда замонавий технологияларни татбиқ этишга ихтисослашган махсус бўлимни ишга туширган. Бу каби тенденциялар шуни кўрсатмоқдаки, яқин келажакда фильмларни суратга олиш, монтаж қилиш ва визуал эффектлар яратиш жараёнлари тубдан ўзгаради. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам ушбу технологиялар келажакда кино сифатини ошириш ва ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришда муҳим рол ўйнаши мумкин.

GoogleDeepMindА24Сунъий IntelлектГолливуд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этди: 11 000 мА/соат аккумулятор ва рекордHonor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этди: 11 000 мА/соат аккумулятор ва рекордКеча, 23:52SpaceX тарихий рекордни янгилади: Компания бутун инсониятдан кўпроқ сунъий йўлдош учирдиSpaceX тарихий рекордни янгилади: Компания бутун инсониятдан кўпроқ сунъий йўлдош учирдиКеча, 23:28Anthropic компанияси Claude фойдаланувчиларидан шахсни тасдиқловчи ҳужжат сўраши мумкинAnthropic компанияси Claude фойдаланувчиларидан шахсни тасдиқловчи ҳужжат сўраши мумкинКеча, 23:27Калл оф Дутй: Блакк Опс классик қисмлари PlayStation консолларига қайтмоқдаКалл оф Дутй: Блакк Опс классик қисмлари PlayStation консолларига қайтмоқдаКеча, 22:55Amazon сунъий интеллектга асосланган янги Алекса+ ёрдамчисини Ҳиндистонда синовдан ўтказмоқдаAmazon сунъий интеллектга асосланган янги Алекса+ ёрдамчисини Ҳиндистонда синовдан ўтказмоқдаКеча, 22:51NVIDIA сунъий интеллект ёрдамида коинот сирларини ўрганишни 15 минг марта тезлаштирдиNVIDIA сунъий интеллект ёрдамида коинот сирларини ўрганишни 15 минг марта тезлаштирдиКеча, 22:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди