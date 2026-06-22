Honor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этди: 11 000 мА/соат аккумулятор ва рекорд
Смартфонлар бозорида ўз ўрнига эга Honor бренди ўзининг янги флагман даражасидаги чидамли қурилмаси — Honor Х80 Pro Max моделини расман намойиш этди. Ушбу смартфон нафақат ўзининг техник кўрсаткичлари, балки автоном ишлаш борасидаги мутлақ рекорди билан ҳам технология олами эътиборини тортмоқда. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унга ўрнатилган улкан сиғимли аккумулятордир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, Honor Х80 Pro Max 11 000 мА/соат сиғимли батарея билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилма жонли эфир режимида 26 соат 8 дақиқа 34 сония давомида узлуксиз ишлаб, Гиннеснинг рекордлар китобига кирди. Бундай кўрсаткич замонавий смартфонлар учун мисли кўрилмаган натижа ҳисобланади. Шунингдек, у 90 В қувватли тезкор қувватлаш ва 27 В қувватли тескари қувватлаш функцияларини қўллаб-қувватлайди.
Янги процессор ва мустаҳкам ҳимояСмартфон янги Snapdragon 6 Ген 5 процессори базасида ишлайди ва Android 16 тизимига асосланган МагикОС 10.0 қобиғи билан таъминланган. Honor Ҳуммингбирд 2.0 архитектураси туфайли тизим олти йил давомида барқарор ишлашига кафолат берилмоқда. Бу эса фойдаланувчилар учун қурилмани узоқ муддат давомида янгиламасдан ишлатиш имконини беради.
Чидамлилик масаласида Honor Х80 Pro Max ўз тоифасида тенгсиз бўлишга даъвогар. Қурилма IP69К стандарти бўйича чанг ва сувдан ҳимояланган бўлиб, 10 метр чуқурликкача сувга тушишга бардош беради. Шунингдек, у 3 метр баландликдан қаттиқ юзага тушиб кетганда ҳам шикастланмайди, бу эса СГС Голд Лабел сертификати билан тасдиқланган.
Экран ва мультимедиа имкониятлариҚурилма 6,8 дюймли, 1,5К (1280 × 2788 пиксел) рухсатли дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг кадр янгиланиш частотаси 120 Hz ни, чўққи ёрқинлиги эса рекорд даражадаги 10 000 нитни ташкил этади. Экран атрофидаги ҳошиялар қалинлиги бор-йўғи 1,3 мм бўлиб, бу замонавий дизайн талабларига тўла жавоб беради.
Смартфоннинг бошқа техник хусусиятлари қуйидагиларни ўз ичига олади:
- Асосий камера: 50 мегапикселли сенсор;
- Қўшимча модуллар: NFC чипи, ИК-порт (масофадан бошқариш учун) ва стерео динамиклар;
- Ўлчамлари: Қалинлиги 8,08 мм, оғирлиги 203 грамм;
- Хотира вариантлари: 8/128 GB дан 12/512 GB гача.
…