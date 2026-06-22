Honor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этди: 11 000 мА/соат аккумулятор ва рекорд

·0·Техно
Honor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этди: 11 000 мА/соат аккумулятор ва рекорд

Смартфонлар бозорида ўз ўрнига эга Honor бренди ўзининг янги флагман даражасидаги чидамли қурилмаси — Honor Х80 Pro Max моделини расман намойиш этди. Ушбу смартфон нафақат ўзининг техник кўрсаткичлари, балки автоном ишлаш борасидаги мутлақ рекорди билан ҳам технология олами эътиборини тортмоқда. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унга ўрнатилган улкан сиғимли аккумулятордир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Honor Х80 Pro Max 11 000 мА/соат сиғимли батарея билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, қурилма жонли эфир режимида 26 соат 8 дақиқа 34 сония давомида узлуксиз ишлаб, Гиннеснинг рекордлар китобига кирди. Бундай кўрсаткич замонавий смартфонлар учун мисли кўрилмаган натижа ҳисобланади. Шунингдек, у 90 В қувватли тезкор қувватлаш ва 27 В қувватли тескари қувватлаш функцияларини қўллаб-қувватлайди.

Янги процессор ва мустаҳкам ҳимоя

Смартфон янги Snapdragon 6 Ген 5 процессори базасида ишлайди ва Android 16 тизимига асосланган МагикОС 10.0 қобиғи билан таъминланган. Honor Ҳуммингбирд 2.0 архитектураси туфайли тизим олти йил давомида барқарор ишлашига кафолат берилмоқда. Бу эса фойдаланувчилар учун қурилмани узоқ муддат давомида янгиламасдан ишлатиш имконини беради.

Чидамлилик масаласида Honor Х80 Pro Max ўз тоифасида тенгсиз бўлишга даъвогар. Қурилма IP69К стандарти бўйича чанг ва сувдан ҳимояланган бўлиб, 10 метр чуқурликкача сувга тушишга бардош беради. Шунингдек, у 3 метр баландликдан қаттиқ юзага тушиб кетганда ҳам шикастланмайди, бу эса СГС Голд Лабел сертификати билан тасдиқланган.

Экран ва мультимедиа имкониятлари

Қурилма 6,8 дюймли, 1,5К (1280 × 2788 пиксел) рухсатли дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг кадр янгиланиш частотаси 120 Hz ни, чўққи ёрқинлиги эса рекорд даражадаги 10 000 нитни ташкил этади. Экран атрофидаги ҳошиялар қалинлиги бор-йўғи 1,3 мм бўлиб, бу замонавий дизайн талабларига тўла жавоб беради.

Смартфоннинг бошқа техник хусусиятлари қуйидагиларни ўз ичига олади:

  • Асосий камера: 50 мегапикселли сенсор;
  • Қўшимча модуллар: NFC чипи, ИК-порт (масофадан бошқариш учун) ва стерео динамиклар;
  • Ўлчамлари: Қалинлиги 8,08 мм, оғирлиги 203 грамм;
  • Хотира вариантлари: 8/128 GB дан 12/512 GB гача.
Нархлар борасида Honor анча либерал сиёсат юритган. Хитой бозорида қурилманинг бошланғич нархи 295 АҚШ долларидан бошланади, энг юқори талқин эса 415 долларга баҳоланган. Ўзбекистон бозорига ушбу модел расман кириб келса, у ўзининг чидамлилиги ва узоқ вақт қувват сақлаши билан айниқса фаол ҳаёт тарзи вакиллари ва сайёҳлар орасида оммалашиши кутилмоқда.

HonorСмартфонSnapdragonТехнологияАккумулятор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google DeepMind ва А24 ҳамкорлиги: Голливудда сунъий интеллект даври бошланмоқдаGoogle DeepMind ва А24 ҳамкорлиги: Голливудда сунъий интеллект даври бошланмоқдаКеча, 23:55SpaceX тарихий рекордни янгилади: Компания бутун инсониятдан кўпроқ сунъий йўлдош учирдиSpaceX тарихий рекордни янгилади: Компания бутун инсониятдан кўпроқ сунъий йўлдош учирдиКеча, 23:28Anthropic компанияси Claude фойдаланувчиларидан шахсни тасдиқловчи ҳужжат сўраши мумкинAnthropic компанияси Claude фойдаланувчиларидан шахсни тасдиқловчи ҳужжат сўраши мумкинКеча, 23:27Калл оф Дутй: Блакк Опс классик қисмлари PlayStation консолларига қайтмоқдаКалл оф Дутй: Блакк Опс классик қисмлари PlayStation консолларига қайтмоқдаКеча, 22:55Amazon сунъий интеллектга асосланган янги Алекса+ ёрдамчисини Ҳиндистонда синовдан ўтказмоқдаAmazon сунъий интеллектга асосланган янги Алекса+ ёрдамчисини Ҳиндистонда синовдан ўтказмоқдаКеча, 22:51NVIDIA сунъий интеллект ёрдамида коинот сирларини ўрганишни 15 минг марта тезлаштирдиNVIDIA сунъий интеллект ёрдамида коинот сирларини ўрганишни 15 минг марта тезлаштирдиКеча, 22:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди