Сунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишинг

·0·Техно
Сунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишинг

Замонавий технологиялар нафақат инсонлар ўртасидаги мулоқотни, балки табиат билан боғлиқликни ҳам янги босқичга олиб чиқмоқда. Кивибит компанияси томонидан тақдим этилган Бирд Феедер 2 4К AI Камера қурилмаси қушларни кузатиш ишқибозлари учун ҳақиқий инқилобга айланди. Сунъий интеллект ёрдамида ишлайдиган ушбу ақлли қуш уяси нафақат қушларни озиқлантиради, балки уларнинг турини аниқлаб, смартфонга билдиришномалар юборади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Кивибит Бирд Феедер 2 қурилмасини ўрнатиш жуда осон бўлиб, уни дарахтга, дераза токчасига ёки махсус устунга жойлаштириш мумкин. Қурилманинг юқори қисмида қуёш панели ўрнатилган бўлиб, у батарея қуввати ҳақида қайғурмаслик имконини беради. Икки бўлмали дон идишлари эса турли хил озуқаларни тўлдириш ва тозалаш учун қулай қилиб ишланган. ixbt.com маълумотига кўра, гаджет 4К сифатли камера, 130 даражали кенг бурчакли линза ва икки томонлама аудио тизими билан жиҳозланган.

Сунъий интеллект ва қушлар идентификацияси

Мазкур ақлли қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг дастурий таъминотидадир. Кивибит иловаси орқали фойдаланувчи қушлар келганида хабардор қилинади ва уларнинг ташрифини реал вақт режимида кузатиши мумкин. Тизим махсус алгоритм ёрдамида 10 000 дан ортиқ қуш турларини, жумладан, кўк жейлар ва турли хил каптар турларини таний олади. Ҳар бир қуш ҳақида батафсил маълумот Википедиа базасидан олинган ҳолда иловада акс этади.

Қурилманинг қизиқарли жиҳатларидан бири шундаки, у нафақат қушларни, балки "чақирилмаган меҳмонлар"ни ҳам аниқлайди. Масалан, қушлар учун мўлжалланган донни ейишга келган олмахонларни тизим "зараркунанда ҳайвон" сифатида белгилайди ва бу ҳақда фойдаланувчига хабар беради. Бу функция боғ эгалари учун ҳам қизиқарли, ҳам фойдали бўлиши шубҳасиз.

Техник имкониятлар ва камчиликлар

Кивибит Бирд Феедер 2 бир қатор илғор техник хусусиятларга эга:
  • 4К тасвир аниқлиги ва тунги кўриш режими;
  • 2.4 GHz Wi-Fi ва булутли сақлаш тизими;
  • Қуёш панели орқали узлуксиз қувватланиш;
  • Об-ҳавога чидамли мустаҳкам корпус.

Шу билан бирга, қурилманинг айрим камчиликлари ҳам кузатилган. Масалан, сунъий интеллект баъзида қушларнинг ташриф сонини ҳисоблашда адашиши мумкин. Агар бирор қуш камера қаршисида узоқ вақт қимирламай турса, тизим буни битта эмас, балки бир нечта алоҳида ташриф сифатида қайд этиши эҳтимоли бор. Шунга қарамай, умумий фойдаланиш тажрибаси ижобий баҳоланмоқда.

Ҳозирда ушбу қурилманинг нархи моделига қараб 180 доллардан 250 долларгача ўзгариб туради. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам бундай қурилмалар қизиқарли бўлиши мумкин, айниқса ҳовли уйларда яшовчилар ва табиатни севувчилар учун бу ўзига хос "рақамли дурбин" вазифасини ўтайди. Кивибит ўз маҳсулотини Amazon ва расмий сайти орқали сотувга чиқарган.

ТехнологияСунъий IntelлектКивибитГаджетларТабиат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда сунъий интеллект бензин нархини сунъий равишда оширишда айбланмоқдаАҚШда сунъий интеллект бензин нархини сунъий равишда оширишда айбланмоқдаБугун, 01:29Фужифильм янги Инстах Виде 400 камерасини тақдим этди: Аналог суратлар энди кенгроқ форматдаФужифильм янги Инстах Виде 400 камерасини тақдим этди: Аналог суратлар энди кенгроқ форматдаБугун, 01:23Клуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар 2022-йилдаги маълумотлар орқали тизимга кирдиКлуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар 2022-йилдаги маълумотлар орқали тизимга кирдиБугун, 00:53Honor смартфонлари Samsung Galaxy S26 Ultraнинг махфий функциясига эга бўладиHonor смартфонлари Samsung Galaxy S26 Ultraнинг махфий функциясига эга бўладиБугун, 00:53Anthropic туфайли зафар қучган Менло Вентурес рекорд даражадаги 3 миллиард доллар тўпладиAnthropic туфайли зафар қучган Менло Вентурес рекорд даражадаги 3 миллиард доллар тўпладиБугун, 00:52Mark Zuckerberg башоратлар бозорига кирмоқда: Meta янги Арена лойиҳасини тайёрламоқдаMark Zuckerberg башоратлар бозорига кирмоқда: Meta янги Арена лойиҳасини тайёрламоқдаБугун, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди