Сунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишинг
Замонавий технологиялар нафақат инсонлар ўртасидаги мулоқотни, балки табиат билан боғлиқликни ҳам янги босқичга олиб чиқмоқда. Кивибит компанияси томонидан тақдим этилган Бирд Феедер 2 4К AI Камера қурилмаси қушларни кузатиш ишқибозлари учун ҳақиқий инқилобга айланди. Сунъий интеллект ёрдамида ишлайдиган ушбу ақлли қуш уяси нафақат қушларни озиқлантиради, балки уларнинг турини аниқлаб, смартфонга билдиришномалар юборади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Кивибит Бирд Феедер 2 қурилмасини ўрнатиш жуда осон бўлиб, уни дарахтга, дераза токчасига ёки махсус устунга жойлаштириш мумкин. Қурилманинг юқори қисмида қуёш панели ўрнатилган бўлиб, у батарея қуввати ҳақида қайғурмаслик имконини беради. Икки бўлмали дон идишлари эса турли хил озуқаларни тўлдириш ва тозалаш учун қулай қилиб ишланган. ixbt.com маълумотига кўра, гаджет 4К сифатли камера, 130 даражали кенг бурчакли линза ва икки томонлама аудио тизими билан жиҳозланган.
Сунъий интеллект ва қушлар идентификациясиМазкур ақлли қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг дастурий таъминотидадир. Кивибит иловаси орқали фойдаланувчи қушлар келганида хабардор қилинади ва уларнинг ташрифини реал вақт режимида кузатиши мумкин. Тизим махсус алгоритм ёрдамида 10 000 дан ортиқ қуш турларини, жумладан, кўк жейлар ва турли хил каптар турларини таний олади. Ҳар бир қуш ҳақида батафсил маълумот Википедиа базасидан олинган ҳолда иловада акс этади.
Қурилманинг қизиқарли жиҳатларидан бири шундаки, у нафақат қушларни, балки "чақирилмаган меҳмонлар"ни ҳам аниқлайди. Масалан, қушлар учун мўлжалланган донни ейишга келган олмахонларни тизим "зараркунанда ҳайвон" сифатида белгилайди ва бу ҳақда фойдаланувчига хабар беради. Бу функция боғ эгалари учун ҳам қизиқарли, ҳам фойдали бўлиши шубҳасиз.
Техник имкониятлар ва камчиликларКивибит Бирд Феедер 2 бир қатор илғор техник хусусиятларга эга:
- 4К тасвир аниқлиги ва тунги кўриш режими;
- 2.4 GHz Wi-Fi ва булутли сақлаш тизими;
- Қуёш панели орқали узлуксиз қувватланиш;
- Об-ҳавога чидамли мустаҳкам корпус.
Шу билан бирга, қурилманинг айрим камчиликлари ҳам кузатилган. Масалан, сунъий интеллект баъзида қушларнинг ташриф сонини ҳисоблашда адашиши мумкин. Агар бирор қуш камера қаршисида узоқ вақт қимирламай турса, тизим буни битта эмас, балки бир нечта алоҳида ташриф сифатида қайд этиши эҳтимоли бор. Шунга қарамай, умумий фойдаланиш тажрибаси ижобий баҳоланмоқда.
Ҳозирда ушбу қурилманинг нархи моделига қараб 180 доллардан 250 долларгача ўзгариб туради. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам бундай қурилмалар қизиқарли бўлиши мумкин, айниқса ҳовли уйларда яшовчилар ва табиатни севувчилар учун бу ўзига хос "рақамли дурбин" вазифасини ўтайди. Кивибит ўз маҳсулотини Amazon ва расмий сайти орқали сотувга чиқарган.
…