Фужифильм янги Инстах Виде 400 камерасини тақдим этди: Аналог суратлар энди кенгроқ форматда
Рақамли технологиялар ва сунъий интеллект жадал ривожланаётган даврда аналог фотографияга бўлган қизиқиш сўнгани йўқ. Фужифильм компанияси ўзининг машҳур лаҳзали суратга олувчи камералар линиясини янгилаб, Инстах Виде 400 моделини тақдим этди. Ушбу қурилма ретро услубидаги ихлосмандлар учун нафақат носталгия, балки замонавий қулайликларни ҳам таклиф этмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги Инстах Виде 400 модели ўзининг соддалиги ва кенгайтирилган кадр формати билан ажралиб туради. Қурилма 62х99 мм ўлчамдаги суратларни чоп этади, бу эса оммабоп Инстах Mini форматидан қарийб икки баравар катта дегани. Бундай кенг формат айниқса гуруҳли суратлар ва манзара (пейзаж) жанри учун жуда қўл келади.
Соддалик ва фойдаланиш қулайлигиКамера "поинт-анд-шоот" (йўналтир ва суратга ол) тамойили асосида ишлайди, яни у ҳеч қандай махсус фотографик билим ёки тажрибани талаб қилмайди. Унда мураккаб созламалар ёки менюлар мавжуд эмас. Барча жараёнлар, жумладан, чақноқ (вспишка) ва фокус масофаси автоматик тарзда бошқарилади. Бу эса фойдаланувчига фақат кадрни танлаш ва тугмани босиш имконини беради.
Қурилмани ишга тушириш учун объективни соат милига тескари йўналишда бураш кифоя. Биринчи бураш яқин масофадаги (0,9 метрдан 3 метргача) объектларни суратга олиш режимини ёқса, иккинчи бураш узоқ масофадаги манзаралар учун мўлжалланган режимни фаоллаштиради. Шунингдек, комплектда макросуратлар учун махсус линза ҳам тақдим этилади.
Тасвир сифати ва техник жиҳатларЁруғлик етарли бўлган шароитда Инстах Виде 400 ёрқин ранглар ва юқори деталлашувга эга суратларни тақдим этади. Бироқ, қурилманинг соддалиги баъзи чекловларни ҳам келтириб чиқаради. Масалан, ёруғлик кам бўлган ёки контраст ўта юқори бўлган жойларда (масалан, қуёшли осмон фонидаги қоронғу дарахтлар) деталлар бироз хиралашиши мумкин. Экспонометрия тўлиқ автоматик бўлгани сабабли, фойдаланувчи ёруғликни қўлда созлай олмайди.
Камеранинг орқа панелида қолган кадрлар сонини кўрсатувчи кичик индикатор жойлашган. Картрижни ўрнатиш жараёни ҳам максимал даражада соддалаштирилган бўлиб, махсус йўналтирувчи чизиқлар ёрдамида адашмасдан жойлаштириш мумкин. Камера корпуси мустаҳкам ва ишончли қулфлаш тизими билан жиҳозланган.
Ўзбекистон бозорида ҳам Инстах сериясидаги камералар ёшлар ва сайёҳлар орасида жуда машҳур. Янги Виде 400 модели ўзининг кенг формати билан тўй маросимлари, оилавий тадбирлар ва саёҳатлар учун ажойиб танлов бўлиши кутилмоқда. Ҳозирда қурилманинг халқаро бозордаги нархи 175 доллар атрофида баҳоланмоқда.
…