Фужифильм янги Инстах Виде 400 камерасини тақдим этди: Аналог суратлар энди кенгроқ форматда

·0·Техно
Фужифильм янги Инстах Виде 400 камерасини тақдим этди: Аналог суратлар энди кенгроқ форматда

Рақамли технологиялар ва сунъий интеллект жадал ривожланаётган даврда аналог фотографияга бўлган қизиқиш сўнгани йўқ. Фужифильм компанияси ўзининг машҳур лаҳзали суратга олувчи камералар линиясини янгилаб, Инстах Виде 400 моделини тақдим этди. Ушбу қурилма ретро услубидаги ихлосмандлар учун нафақат носталгия, балки замонавий қулайликларни ҳам таклиф этмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги Инстах Виде 400 модели ўзининг соддалиги ва кенгайтирилган кадр формати билан ажралиб туради. Қурилма 62х99 мм ўлчамдаги суратларни чоп этади, бу эса оммабоп Инстах Mini форматидан қарийб икки баравар катта дегани. Бундай кенг формат айниқса гуруҳли суратлар ва манзара (пейзаж) жанри учун жуда қўл келади.

Соддалик ва фойдаланиш қулайлиги

Камера "поинт-анд-шоот" (йўналтир ва суратга ол) тамойили асосида ишлайди, яни у ҳеч қандай махсус фотографик билим ёки тажрибани талаб қилмайди. Унда мураккаб созламалар ёки менюлар мавжуд эмас. Барча жараёнлар, жумладан, чақноқ (вспишка) ва фокус масофаси автоматик тарзда бошқарилади. Бу эса фойдаланувчига фақат кадрни танлаш ва тугмани босиш имконини беради.

Қурилмани ишга тушириш учун объективни соат милига тескари йўналишда бураш кифоя. Биринчи бураш яқин масофадаги (0,9 метрдан 3 метргача) объектларни суратга олиш режимини ёқса, иккинчи бураш узоқ масофадаги манзаралар учун мўлжалланган режимни фаоллаштиради. Шунингдек, комплектда макросуратлар учун махсус линза ҳам тақдим этилади.

Тасвир сифати ва техник жиҳатлар

Ёруғлик етарли бўлган шароитда Инстах Виде 400 ёрқин ранглар ва юқори деталлашувга эга суратларни тақдим этади. Бироқ, қурилманинг соддалиги баъзи чекловларни ҳам келтириб чиқаради. Масалан, ёруғлик кам бўлган ёки контраст ўта юқори бўлган жойларда (масалан, қуёшли осмон фонидаги қоронғу дарахтлар) деталлар бироз хиралашиши мумкин. Экспонометрия тўлиқ автоматик бўлгани сабабли, фойдаланувчи ёруғликни қўлда созлай олмайди.

Камеранинг орқа панелида қолган кадрлар сонини кўрсатувчи кичик индикатор жойлашган. Картрижни ўрнатиш жараёни ҳам максимал даражада соддалаштирилган бўлиб, махсус йўналтирувчи чизиқлар ёрдамида адашмасдан жойлаштириш мумкин. Камера корпуси мустаҳкам ва ишончли қулфлаш тизими билан жиҳозланган.

Ўзбекистон бозорида ҳам Инстах сериясидаги камералар ёшлар ва сайёҳлар орасида жуда машҳур. Янги Виде 400 модели ўзининг кенг формати билан тўй маросимлари, оилавий тадбирлар ва саёҳатлар учун ажойиб танлов бўлиши кутилмоқда. Ҳозирда қурилманинг халқаро бозордаги нархи 175 доллар атрофида баҳоланмоқда.

ФужифильмИнстах Виде 400ГаджетТехнологияКамера
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда сунъий интеллект бензин нархини сунъий равишда оширишда айбланмоқдаАҚШда сунъий интеллект бензин нархини сунъий равишда оширишда айбланмоқдаБугун, 01:29Сунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишингСунъий интеллект табиат хизматида: Кивибит ақлли қуш уяси билан танишингБугун, 01:24Клуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар 2022-йилдаги маълумотлар орқали тизимга кирдиКлуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар 2022-йилдаги маълумотлар орқали тизимга кирдиБугун, 00:53Honor смартфонлари Samsung Galaxy S26 Ultraнинг махфий функциясига эга бўладиHonor смартфонлари Samsung Galaxy S26 Ultraнинг махфий функциясига эга бўладиБугун, 00:53Anthropic туфайли зафар қучган Менло Вентурес рекорд даражадаги 3 миллиард доллар тўпладиAnthropic туфайли зафар қучган Менло Вентурес рекорд даражадаги 3 миллиард доллар тўпладиБугун, 00:52Mark Zuckerberg башоратлар бозорига кирмоқда: Meta янги Арена лойиҳасини тайёрламоқдаMark Zuckerberg башоратлар бозорига кирмоқда: Meta янги Арена лойиҳасини тайёрламоқдаБугун, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди