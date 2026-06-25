Винисиус Жуниор дубли Шотландияни мағлуб этди: Бразилия гуруҳда пешқадам
Маями шаҳрида бўлиб ўтган Жахон чемпионати гуруҳ босқичи учрашувида Бразилия терма жамоаси Шотландия устидан 3:0 ҳисобида ишончли ғалабага эришди. Ушбу муваффақият Селекао вакилларига К гуруҳида биринчи ўринни кафолатлади. Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниор ўзининг ажойиб ўйини ва урган голлари билан учрашув қаҳрамонига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиннинг илк дақиқалариданоқ бразилияликлар рақиб хатоларидан унумли фойдаланишга киришдилар. Goal.com нашри хабарига кўра, Шотландия ҳимоячиси Скотт МкКенна томонидан йўл қўйилган хатодан сўнг, Винисиус Жуниор 7-дақиқадаёқ ҳисобни очди. У дарвозабонни ҳам ортда қолдириб, тўпни бўш қолган дарвозага жойлаб қўйди.
Винисиус Жуниорнинг устунлиги ва VAR қарориУчрашувнинг биринчи бўлимида Винисиус Жуниор яна бир бор рақиб ҳимоясини доғда қолдирди. У Жакк Ҳендрйдан тўпни олиб қўйиб, дарвозабон оёқлари орасидан гол урди, бироқ VAR тизими ҳужумчи томонидан қоида бузилганини аниқлаб, голни бекор қилди. Шунга қарамай, бразилияликлар босимни тўхтатишмади.
Биринчи бўлимга қўшиб берилган вақтда Бруно Гуимараес томонидан етказиб берилган тўпни Винисиус Жуниор боши билан дарвозага йўллаб, дублини расмийлаштирди. Шотландия термаси ҳимоядаги тартибсизликлар туфайли танаффусга икки тўп фарқи билан чиқиб кетишга мажбур бўлди.
Иккинчи бўлим ва якуний натижаИккинчи бўлимда ҳам Бразилия устунликни ўз қўлида сақлаб қолди. 60-дақиқада Матеус Кунҳа учинчи голни уриб, ўйинга амалда нуқта қўйди. Бу вазиятда ҳам Бруно Гуимараес ўзининг креативлиги билан ажралиб турди ва жамоасининг голли ҳужумини ташкил қилиб берди.
Шотландия терма жамоаси ўйин охирида ҳисобни қисқартириш учун бир нечта имкониятга эга бўлди. Хусусан, Скотт МкТоминайнинг бош билан йўллаган зарбасини Алиссон қийинчилик билан қайтаришга эришди. Бироқ, бу ҳаракатлар Шотландияни йирик мағлубиятдан қутқариб қола олмади.
Ушбу мағлубият Шотландия терма жамоасининг кейинги босқичга чиқиш имкониятларини кескин камайтириб юборди. Бразилия эса гуруҳ пешқадами сифатида плей-офф босқичига йўл олди. Винисиус Жуниор ўйин давомида хет-трик қайд этиши ҳам мумкин эди, аммо бир нечта қулай вазиятлардан фойдалана олмади.
…