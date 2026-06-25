MLS клублари Кристиан Пулишич учун курашга кирди: Милан футболчини қўйиб юбормоқчи эмас

·22·Спорт
MLS клублари Кристиан Пулишич учун курашга кирди: Милан футболчини қўйиб юбормоқчи эмас

АҚШ терма жамоасининг етакчиси ва Милан клуби ҳужумчиси Кристиан Пулишич фаолиятини океан ортида давом эттириши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар футбол оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Хусусан, Нью-Йорк Сити жамоаси тажрибали футболчини ўз сафига қўшиб олиш ниятида, бироқ Италия гранди ҳозирча ўз юлдузини сотиш ниятида эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри маълумотига кўра, MLSнинг бир қатор клублари 2026-йилги жаҳон чемпионатидан сўнг Пулишични Шимолий Америкага қайтаришни режалаштирмоқда. Нью-Йорк Сити ушбу трансфер орқали нафақат таркибни кучайтиришни, балки 2027-йилда фойдаланишга топширилиши кутилаётган янги стадион очилишига катта резонанс тайёрлашни кўзламоқда. Ситй-груп таркибига кирувчи ушбу жамоа ўз вақтида Франк Лампард, Андреа Пирло ва Давид Вилла каби афсоналарни олиб келган эди.

Милан қаршилиги ва янги мураббий режаси

Гарчи MLS жамоалари катта маблағ таклиф қилишга тайёр бўлса-да, Милан раҳбарияти футболчини лойиҳанинг муҳим қисми деб ҳисобламоқда. "Россонерилар" Пулишич билан шартномани 2028-йилгача узайтириш ҳуқуқига эга ва ҳозирча бу имкониятдан фойдаланиш ниятида. Жамоада бошқарув ўзгаргани, яни Max Аллегри ўрнига Манчестер Юнайтед собиқ устози Рубен Аморим тайинлангани ҳам Пулишичнинг келажагига таъсир қилиши мумкин.

Пулишичнинг 2025-26-йилги мавсумдаги кўрсаткичлари бироз зиддиятли кечди. У мавсум бошини жуда юқори савияда ўтказган бўлса-да, декабрь ойидан кейин самарадорлик пасайиб кетди. Якунда у 8 та гол ва 4 та голли узатмани амалга оширди, аммо Милан Чемпионлар лигаси йўлланмасидан қуруқ қолди. Шунга қарамай, клуб раҳбарияти уни жамоанинг юзи сифатида сақлаб қолмоқчи.

Ҳозирда футболчи бор эътиборини Маурисио Почеттино қўл остидаги АҚШ терма жамоасига қаратган. Америка термаси гуруҳ босқичида Парагвай ва Австралияни мағлуб этиб, муваффақиятли юришини давом эттирмоқда. Жароҳати сабабли бир ўйинни ўтказиб юборган Кристиан Пулишич тез орада сафга қайтиши кутилмоқда.

Goal.com хабарига таянадиган бўлсак, Пулишич атрофидаги трансфер миш-мишлари яқин йилларда MLSнинг асосий мавзусига айланади. Футболчининг ўзи ҳозирча Европада қолишни афзал кўраётган бўлса-да, АҚШда ўтадиган мундиалдан сўнг вазият бутунлай ўзгариб кетиши мумкин.

МиланКристиан ПулишичMLSТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем Матеус Фернандес трансфери учун пойгада Манчестер Юнайтедни ортда қолдирмоқдаТоттенхем Матеус Фернандес трансфери учун пойгада Манчестер Юнайтедни ортда қолдирмоқдаБугун, 03:15Челси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Махенсе Лакроих трансфери ҳал бўлиш арафасидаЧелси ҳимоя чизиғини кучайтирмоқда: Махенсе Лакроих трансфери ҳал бўлиш арафасидаБугун, 02:53Неймарнинг отасидан таъсирли мурожаат: Бразилиялик юлдуз катта футболга қайтмоқдаНеймарнинг отасидан таъсирли мурожаат: Бразилиялик юлдуз катта футболга қайтмоқдаБугун, 02:52Марк Кукурелла Энзо Фернандезни Реал Мадридга чорламоқда: Трансфер амалга ошадими?Марк Кукурелла Энзо Фернандезни Реал Мадридга чорламоқда: Трансфер амалга ошадими?Бугун, 02:19Челси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ учун Италияда жиддий кураш бошландиЧелси ҳимоячиси Тревоҳ Чалобаҳ учун Италияда жиддий кураш бошландиБугун, 01:56Марк Кукуреля Винисиус Жуниор учун «қора ишларни» бажаришга тайёрлигини билдирдиМарк Кукуреля Винисиус Жуниор учун «қора ишларни» бажаришга тайёрлигини билдирдиБугун, 01:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...