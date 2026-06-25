MLS клублари Кристиан Пулишич учун курашга кирди: Милан футболчини қўйиб юбормоқчи эмас
АҚШ терма жамоасининг етакчиси ва Милан клуби ҳужумчиси Кристиан Пулишич фаолиятини океан ортида давом эттириши мумкинлиги ҳақидаги хабарлар футбол оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Хусусан, Нью-Йорк Сити жамоаси тажрибали футболчини ўз сафига қўшиб олиш ниятида, бироқ Италия гранди ҳозирча ўз юлдузини сотиш ниятида эмас. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри маълумотига кўра, MLSнинг бир қатор клублари 2026-йилги жаҳон чемпионатидан сўнг Пулишични Шимолий Америкага қайтаришни режалаштирмоқда. Нью-Йорк Сити ушбу трансфер орқали нафақат таркибни кучайтиришни, балки 2027-йилда фойдаланишга топширилиши кутилаётган янги стадион очилишига катта резонанс тайёрлашни кўзламоқда. Ситй-груп таркибига кирувчи ушбу жамоа ўз вақтида Франк Лампард, Андреа Пирло ва Давид Вилла каби афсоналарни олиб келган эди.
Милан қаршилиги ва янги мураббий режасиГарчи MLS жамоалари катта маблағ таклиф қилишга тайёр бўлса-да, Милан раҳбарияти футболчини лойиҳанинг муҳим қисми деб ҳисобламоқда. "Россонерилар" Пулишич билан шартномани 2028-йилгача узайтириш ҳуқуқига эга ва ҳозирча бу имкониятдан фойдаланиш ниятида. Жамоада бошқарув ўзгаргани, яни Max Аллегри ўрнига Манчестер Юнайтед собиқ устози Рубен Аморим тайинлангани ҳам Пулишичнинг келажагига таъсир қилиши мумкин.
Пулишичнинг 2025-26-йилги мавсумдаги кўрсаткичлари бироз зиддиятли кечди. У мавсум бошини жуда юқори савияда ўтказган бўлса-да, декабрь ойидан кейин самарадорлик пасайиб кетди. Якунда у 8 та гол ва 4 та голли узатмани амалга оширди, аммо Милан Чемпионлар лигаси йўлланмасидан қуруқ қолди. Шунга қарамай, клуб раҳбарияти уни жамоанинг юзи сифатида сақлаб қолмоқчи.
Ҳозирда футболчи бор эътиборини Маурисио Почеттино қўл остидаги АҚШ терма жамоасига қаратган. Америка термаси гуруҳ босқичида Парагвай ва Австралияни мағлуб этиб, муваффақиятли юришини давом эттирмоқда. Жароҳати сабабли бир ўйинни ўтказиб юборган Кристиан Пулишич тез орада сафга қайтиши кутилмоқда.
Goal.com хабарига таянадиган бўлсак, Пулишич атрофидаги трансфер миш-мишлари яқин йилларда MLSнинг асосий мавзусига айланади. Футболчининг ўзи ҳозирча Европада қолишни афзал кўраётган бўлса-да, АҚШда ўтадиган мундиалдан сўнг вазият бутунлай ўзгариб кетиши мумкин.
…