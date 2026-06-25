Инфосйс собиқ раҳбари IT-хизматлар бозорини ўзгартирадиган янги стартапга асос солди

·17·Техно
Инфосйс собиқ раҳбари IT-хизматлар бозорини ўзгартирадиган янги стартапга асос солди

Дунёга машҳур Инфосйс компаниясининг собиқ бош директори Вишал Сикка сунъий интеллект ёрдамида анъанавий IT-хизматлар кўрсатиш соҳасини тубдан ислоҳ қилишга киришди. Унинг янги лойиҳаси — Ҳанг Тен Сйстеms стартапи дастурий таъминотни яратиш, интеграция қилиш ва техник хизмат кўрсатиш каби инсон меҳнатини талаб қиладиган жараёнларни тўлиқ автоматлаштиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотига кўра, Ҳанг Тен Сйстеms лойиҳаси уруғлик (сеед) инвестиция босқичида 32 миллион доллар маблағ жалб қилишга муваффақ бўлди. Мазкур молиялаштириш раундига Майфиелд жамғармаси етакчилик қилди, шунингдек, Арамко Вентурес ва Яҳоо асосчиси Жеррй Янг каби нуфузли инвесторлар ҳам лойиҳани қўллаб-қувватламоқда.

Ўн йиллар давомида IT-консалтинг компаниялари йирик корхоналарга дастурий таъминотни мослаштириш ва қўллаб-қувватлаш учун минглаб мутахассисларни аутсорсингга бериш орқали миллиардлаб доллар даромад кўриб келган. Сикка эса эндиликда ушбу вазифаларнинг катта қисмини OpenAI ва Anthropic каби компаниялар технологияларига асосланган сунъий интеллект агентлари бажариши мумкинлигига ишонмоқда.

Саноатда янги давр: Инсон ўрнини AI эгаллайдими?

Ҳанг Тен Сйстеms ҳозирда Siemens Гамеса Реневабле Энергй ва Фресениус каби йирик мижозлар билан ҳамкорликни бошлаб юборган. Стартапнинг асосий фарқи шундаки, у шунчаки таҳлилий воситалар эмас, балки код ёзиш, уни тестдан ўтказиш ва реал вақт режимида дастурларни модификация қилиш қобилиятига эга бўлган "AI-нативе" лойиҳаларни таклиф этади.

Мутахассисларнинг фикрича, Вишал Сиккадек тажрибали раҳбарнинг ушбу соҳага кириши бежиз эмас. У 12 йил давомида SAP корпорациясида юқори лавозимларда ишлаган, кейинчалик Oracle директорлар кенгаши аъзоси бўлган. Унинг тажрибаси ва обрўси йирик корпорацияларни анъанавий IT-хизматлардан воз кечиб, сунъий интеллектга асосланган моделларга ўтишга ундаши мумкин.

Ҳозирда стартап муҳандислик, савдо ва етказиб бериш йўналишларида янги ходимларни ишга қабул қилмоқда. Компания штаб-квартираси АҚШнинг Бай Ареа ҳудудида жойлашган бўлса-да, глобал миқёсда кенгайиш режалаштирилган. Бу эса Ўзбекистон каби аутсорсинг бозори ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам муҳим сигналдир — келажакда фақат инсон ресурсига таянадиган IT-хизматлар рақобатга бардош бера олмайди.

Эслатиб ўтамиз, Вишал Сикка 2017-йилда Инфосйс бошқарувидан кетганидан сўнг ВианАИ стартапига асос солган эди. Бироқ Ҳанг Тен Сйстеms аввалги лойиҳадан фарқ қилиб, айнан корпоратив дастурий таъминотни бошқариш ва яратиш жараёнини автоматлаштиришга ихтисослашган.

IT-хизматларСунъий IntelлектҲанг Тен СйстеmsИнфосйсСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk триллионер мақомини йўқотди: SpaceX акциялари миллиардерга пастлик қилдиElon Musk триллионер мақомини йўқотди: SpaceX акциялари миллиардерга пастлик қилдиБугун, 04:24Cerebras акциялари кескин тушиб кетди: Сунъий интеллект гиганти нега инвесторларни чўчитди?Cerebras акциялари кескин тушиб кетди: Сунъий интеллект гиганти нега инвесторларни чўчитди?Бугун, 03:51Сунъий интеллект буму Микрон компаниясини дунё технология гигантлари қаторига олиб чиқдиСунъий интеллект буму Микрон компаниясини дунё технология гигантлари қаторига олиб чиқдиБугун, 03:23Google сунъий интеллект соҳасидаги энг кучли мутахассисларини йўқотмоқдаGoogle сунъий интеллект соҳасидаги энг кучли мутахассисларини йўқотмоқдаБугун, 02:59Сунъий интелект муҳандисларни ишсиз қолдирадими: Янги тадқиқот кутилмаган натижани кўрсатдиСунъий интелект муҳандисларни ишсиз қолдирадими: Янги тадқиқот кутилмаган натижани кўрсатдиБугун, 02:54Киберхавфсизликда янги давр: Пасскейс технологиясини жорий этмаган компаниялар рўйхатиКиберхавфсизликда янги давр: Пасскейс технологиясини жорий этмаган компаниялар рўйхатиБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди