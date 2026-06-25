Инфосйс собиқ раҳбари IT-хизматлар бозорини ўзгартирадиган янги стартапга асос солди
Дунёга машҳур Инфосйс компаниясининг собиқ бош директори Вишал Сикка сунъий интеллект ёрдамида анъанавий IT-хизматлар кўрсатиш соҳасини тубдан ислоҳ қилишга киришди. Унинг янги лойиҳаси — Ҳанг Тен Сйстеms стартапи дастурий таъминотни яратиш, интеграция қилиш ва техник хизмат кўрсатиш каби инсон меҳнатини талаб қиладиган жараёнларни тўлиқ автоматлаштиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотига кўра, Ҳанг Тен Сйстеms лойиҳаси уруғлик (сеед) инвестиция босқичида 32 миллион доллар маблағ жалб қилишга муваффақ бўлди. Мазкур молиялаштириш раундига Майфиелд жамғармаси етакчилик қилди, шунингдек, Арамко Вентурес ва Яҳоо асосчиси Жеррй Янг каби нуфузли инвесторлар ҳам лойиҳани қўллаб-қувватламоқда.
Ўн йиллар давомида IT-консалтинг компаниялари йирик корхоналарга дастурий таъминотни мослаштириш ва қўллаб-қувватлаш учун минглаб мутахассисларни аутсорсингга бериш орқали миллиардлаб доллар даромад кўриб келган. Сикка эса эндиликда ушбу вазифаларнинг катта қисмини OpenAI ва Anthropic каби компаниялар технологияларига асосланган сунъий интеллект агентлари бажариши мумкинлигига ишонмоқда.
Саноатда янги давр: Инсон ўрнини AI эгаллайдими?Ҳанг Тен Сйстеms ҳозирда Siemens Гамеса Реневабле Энергй ва Фресениус каби йирик мижозлар билан ҳамкорликни бошлаб юборган. Стартапнинг асосий фарқи шундаки, у шунчаки таҳлилий воситалар эмас, балки код ёзиш, уни тестдан ўтказиш ва реал вақт режимида дастурларни модификация қилиш қобилиятига эга бўлган "AI-нативе" лойиҳаларни таклиф этади.
Мутахассисларнинг фикрича, Вишал Сиккадек тажрибали раҳбарнинг ушбу соҳага кириши бежиз эмас. У 12 йил давомида SAP корпорациясида юқори лавозимларда ишлаган, кейинчалик Oracle директорлар кенгаши аъзоси бўлган. Унинг тажрибаси ва обрўси йирик корпорацияларни анъанавий IT-хизматлардан воз кечиб, сунъий интеллектга асосланган моделларга ўтишга ундаши мумкин.
Ҳозирда стартап муҳандислик, савдо ва етказиб бериш йўналишларида янги ходимларни ишга қабул қилмоқда. Компания штаб-квартираси АҚШнинг Бай Ареа ҳудудида жойлашган бўлса-да, глобал миқёсда кенгайиш режалаштирилган. Бу эса Ўзбекистон каби аутсорсинг бозори ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам муҳим сигналдир — келажакда фақат инсон ресурсига таянадиган IT-хизматлар рақобатга бардош бера олмайди.
Эслатиб ўтамиз, Вишал Сикка 2017-йилда Инфосйс бошқарувидан кетганидан сўнг ВианАИ стартапига асос солган эди. Бироқ Ҳанг Тен Сйстеms аввалги лойиҳадан фарқ қилиб, айнан корпоратив дастурий таъминотни бошқариш ва яратиш жараёнини автоматлаштиришга ихтисослашган.
…