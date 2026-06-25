Cerebras акциялари кескин тушиб кетди: Сунъий интеллект гиганти нега инвесторларни чўчитди?

·53·Техно
Cerebras акциялари кескин тушиб кетди: Сунъий интеллект гиганти нега инвесторларни чўчитди?

Сунъий интеллект чиплари ишлаб чиқарувчи Cerebras Сйстеms компанияси биринчи чорак бўйича ижобий молиявий ҳисобот эълон қилганига қарамай, унинг акциялари бозор ёпилиши арафасида қарийб 20 фоизга арзонлашди. Инвесторларнинг бундай муносабатига компаниянинг келажакдаги даромадлилик даражаси (гросс маргин) бўйича берган прогнозлари сабаб бўлган. Бу ҳолат ҳатто технологик гигантлар учун ҳам фонд бозоридаги кутилмалар қанчалик нозик эканини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Cerebras биринчи чоракда 193 миллион доллар даромад кўрган бўлиб, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 94 фоизга кўпдир. Шунингдек, компаниянинг соф зарари ҳам сезиларли даражада камайиб, 23,9 миллион доллардан 14 миллион долларгача тушган. Бироқ, ушбу ижобий кўрсаткичлар акциялар нархининг пасайишини тўхтатиб қола олмади.

Маржа масаласидаги тушунмовчилик

Асосий муаммо компаниянинг жорий йил учун ялпи маржа прогнозини 38-41 фоиз атрофида белгилагани билан боғлиқ. Ваҳоланки, биринчи чорак якунларига кўра, бу кўрсаткич 47 фоизни ташкил этган эди. Инвесторлар рентабелликнинг бундай пасайишини салбий сигнал сифатида қабул қилишди ва натижада акциялар нархи компаниянинг IPO (акцияларнинг биринчи оммавий жойлаштируви) нархига яқинлашиб қолди.

Cerebras бош директори Андрев Фельдман КНБК телеканалига берган интервюсида инвесторлар вазиятни нотўғри тушунишганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, маржанинг вақтинча пасайиши компаниянинг стратегик кенгайиш режалари билан боғлиқ. Компания ўзининг маълумотлар марказларини қуриш жараёнида мижозлар талабини тезроқ қондириш учун ўз ускуналарини йирик мижозлардан биридан вақтинча ижарага олишга қарор қилган.

Стратегик қарор ва унинг оқибатлари

Ушбу ғайритабиий қадам — ўз маҳсулотини ижарага қайта олиш — компанияга янги қувватларни ишга туширишгача бўлган вақтни тежаш имконини беради. Бироқ, ижара харажатлари жорий йилги фойда маржасига босим ўтказади. Раҳбариятнинг фикрича, бу қисқа муддатли молиявий йўқотиш бўлса-да, узоқ муддатда бозордаги улушни мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Cerebras ҳозирда NVIDIA каби бозор етакчилари билан рақобатлашишга уринаётган энг истиқболли сунъий интеллект стартапларидан бири ҳисобланади. Компаниянинг улкан чиплари (Вафер-Скале Энгине) мураккаб нейрон тармоқларини ўқитишда юқори самарадорликни вада қилмоқда. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари ва инвесторлар учун ҳам ушбу компаниянинг тақдири қизиқарли, чунки AI инфратузилмаси бозоридаги ҳар қандай ўзгариш глобал технологик нархларга таъсир кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, Cerebras атрофидаги вазият сунъий интеллект соҳасидаги компанияларга бўлган талаб ва кутилмалар жуда юқори эканини англатади. Ҳатто кучли ўсиш суръатлари ҳам, агар улар келажакдаги рентабеллик борасидаги шубҳалар билан бирга келса, инвесторларни қониқтирмаслиги мумкин.

CerebrasСунъий IntelлектАкцияларТехнологияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ ва Европа ўртасида микросхемалар уруши: Нидерландия Вашингтонга қарши чиқдиАҚШ ва Европа ўртасида микросхемалар уруши: Нидерландия Вашингтонга қарши чиқдиБугун, 05:27Elon Musk триллионер мақомини йўқотди: SpaceX акциялари миллиардерга пастлик қилдиElon Musk триллионер мақомини йўқотди: SpaceX акциялари миллиардерга пастлик қилдиБугун, 04:24Инфосйс собиқ раҳбари IT-хизматлар бозорини ўзгартирадиган янги стартапга асос солдиИнфосйс собиқ раҳбари IT-хизматлар бозорини ўзгартирадиган янги стартапга асос солдиБугун, 04:23Сунъий интеллект буму Микрон компаниясини дунё технология гигантлари қаторига олиб чиқдиСунъий интеллект буму Микрон компаниясини дунё технология гигантлари қаторига олиб чиқдиБугун, 03:23Google сунъий интеллект соҳасидаги энг кучли мутахассисларини йўқотмоқдаGoogle сунъий интеллект соҳасидаги энг кучли мутахассисларини йўқотмоқдаБугун, 02:59Сунъий интелект муҳандисларни ишсиз қолдирадими: Янги тадқиқот кутилмаган натижани кўрсатдиСунъий интелект муҳандисларни ишсиз қолдирадими: Янги тадқиқот кутилмаган натижани кўрсатдиБугун, 02:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди