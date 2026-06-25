АҚШ ва Европа ўртасида микросхемалар уруши: Нидерландия Вашингтонга қарши чиқди

·0·Техно
АҚШ ва Европа ўртасида микросхемалар уруши: Нидерландия Вашингтонга қарши чиқди

АҚШ ва Хитой ўртасидаги технологик қарама-қаршилик Европанинг энг йирик технологик гигантлари манфаатларига жиддий зарба бермоқда. Нидерландия Савдо вазири Сжоэрд Сжоэрдсма Вашингтонга ташрифи давомида АҚШ Конгресси томонидан илгари сурилаётган янги чекловларга кескин қаршилик билдирди. Гап шундаки, АҚШнинг МАТЧ Акт қонун лойиҳаси Хитойнинг яримўтказгичлар бозорига киришини янада чеклашни кўзда тутади, бу эса Европанинг энг қиммат компанияси — ASML учун ҳалокатли оқибатларга олиб келиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ASML компанияси дунёдаги энг илғор литография машиналарини ишлаб чиқарувчи ягона корхона ҳисобланади. Ушбу қурилмаларсиз замонавий сунъий интеллект чипларини ишлаб чиқаришнинг имкони йўқ. Bloomberg нашрининг хабар беришича, Нидерландия ҳукумати АҚШнинг навбатдаги санкциялари ўз иқтисодиётига ва стратегик корхонасига мисли кўрилмаган зарар етказишидан хавотирда.

ASML учун Хитой бозорининг аҳамияти

Ҳозирги вақтда Хитой бозори ASML умумий савдосининг қарийб 19 фоизини ташкил этади. Агар янги қонун қабул қилинса, компания нафақат энг замонавий ЭУВ (экстремал ультрабинафша) ускуналарини, балки эски авлодга мансуб ДУВ (чуқур ультрабинафша) машиналарини ҳам Хитойга сота олмай қолади. Бу эса компания даромадларининг кескин камайишига ва глобал бозордаги мавқейининг заифлашишига олиб келади.

ASML бош директори Christophe Fouquet аввалроқ TechCrunch нашрига берган интервюсида таъкидлаганидек, ҳозирда Хитой сотиб олаётган ускуналар ўн йиллик технологиялар ҳисобланади. АҚШ эса ҳатто ушбу эски авлод технологияларини ҳам Хитойдан бутунлай узиб қўймоқчи. Бу ҳолат Европа иттифоқи ва АҚШ ўртасидаги савдо муносабатларида совуқчилик келтириб чиқармоқда.

Геосиёсий босим ва иқтисодий манфаатлар

Нидерландия расмийлари Конгресс аъзолари билан учрашувда ушбу қонун лойиҳасининг оқибатларини тушунтиришга ҳаракат қилмоқда. Сжоэрд Сжоэрдсманинг сўзларига кўра, Нидерландия учун бу масала шунчаки савдо эмас, балки миллий иқтисодий хавфсизлик масаласидир. АҚШ эса Хитойнинг ҳарбий ва технологик салоҳияти ошишидан хавфсираб, иттифоқчиларидан ҳам қурбонликлар талаб қилмоқда.

Экспертларнинг фикрича, МАТЧ Акт қонун лойиҳасининг қабул қилиниши глобал яримўтказгичлар етказиб бериш занжирида узилишларга сабаб бўлиши мумкин. Бу нафақат ASML, балки бутун дунёдаги электроника ишлаб чиқарувчилари учун харажатларнинг ошишига олиб келади. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам бу билвосита таъсир кўрсатиб, технологик қурилмалар нархининг кўтарилишига сабаб бўлиши эҳтимоли бор.

Ҳозирча қонун лойиҳаси АҚШ Сенати ёки Вакиллар палатасида тўлиқ овозга қўйилмаган. Бироқ Вашингтоннинг ушбу йўналишдаги қатъияти Европа давлатларини ўз мустақил ташқи савдо сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда. Келгуси ойларда ушбу "чиплар уруши" янги босқичга кўтарилиши кутилмоқда.

ASMLАҚШХитойТехнологияЯримўтказгичлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk триллионер мақомини йўқотди: SpaceX акциялари миллиардерга пастлик қилдиElon Musk триллионер мақомини йўқотди: SpaceX акциялари миллиардерга пастлик қилдиБугун, 04:24Инфосйс собиқ раҳбари IT-хизматлар бозорини ўзгартирадиган янги стартапга асос солдиИнфосйс собиқ раҳбари IT-хизматлар бозорини ўзгартирадиган янги стартапга асос солдиБугун, 04:23Cerebras акциялари кескин тушиб кетди: Сунъий интеллект гиганти нега инвесторларни чўчитди?Cerebras акциялари кескин тушиб кетди: Сунъий интеллект гиганти нега инвесторларни чўчитди?Бугун, 03:51Сунъий интеллект буму Микрон компаниясини дунё технология гигантлари қаторига олиб чиқдиСунъий интеллект буму Микрон компаниясини дунё технология гигантлари қаторига олиб чиқдиБугун, 03:23Google сунъий интеллект соҳасидаги энг кучли мутахассисларини йўқотмоқдаGoogle сунъий интеллект соҳасидаги энг кучли мутахассисларини йўқотмоқдаБугун, 02:59Сунъий интелект муҳандисларни ишсиз қолдирадими: Янги тадқиқот кутилмаган натижани кўрсатдиСунъий интелект муҳандисларни ишсиз қолдирадими: Янги тадқиқот кутилмаган натижани кўрсатдиБугун, 02:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди