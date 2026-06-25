Elon Musk триллионер мақомини йўқотди: SpaceX акциялари миллиардерга пастлик қилди
Дунёнинг энг бой одами Elon Musk қисқа муддатли зафардан сўнг яна триллионер мақомидан маҳрум бўлди. SpaceX компаниясининг акциялари биржада оммавий савдога чиқарилиши ортидан унинг бойлиги рекорд даражага етган эди, бироқ бозор конъюнктурасининг ўзгариши миллиардернинг молиявий ҳолатига сезиларли таъсир кўрсатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Bloomberg Биллионаирес Индех маълумотларига кўра, Мускнинг бойлиги айни пайтда бир неча юз миллиард доллар атрофида баҳоланмоқда. Гарчи бу кўрсаткич уни ҳали ҳам сайёрамизнинг энг бадавлат инсони сифатида сақлаб қолса-да, орзиқиб кутилган "триллионер" мақоми ҳозирча бой берилган. Акциялар нархининг ўзгарувчанлиги (волатиллик) технология гигантлари учун одатий ҳол бўлса-да, бу даражадаги молиявий тебранишлар глобал иқтисодий доираларда катта қизиқиш уйғотмоқда.
Коинот амбициялари ва молиявий реалликSpaceX очиқ акциядорлик жамиятига айланганидан сўнг, Муск ўзининг ғалаба нутқида инсониятни Ойга, Марсга ва ҳатто қуёш тизимидан ташқарига олиб чиқиш ниятида эканини яна бир бор тасдиқлаган эди. Унинг коинотни забт этиш борасидаги улкан режалари бевосита унинг шахсий бойлиги ва компаниялари капиталлашувига боғлиқ. Бироқ, фонд бозоридаги сўнгги пасайишлар унинг ушбу амбицияларини молиялаштириш имкониятлари ҳақида саволлар туғдирмоқда.
Миллиардернинг шахсий ҳаёти ва унинг кўп фарзандли ота экани ҳам жамоатчилик эътиборида. Муск доимий равишда демографик инқироз ҳақида гапириб, инсоният кўпайиши кераклигини таъкидлаб келади. Унинг ўзи ҳам кўп сонли фарзандларнинг отаси бўлиб, бундай катта оилани таъминлаш ва улкан лойиҳаларни бир вақтда бошқариш ҳатто дунёнинг энг бой одами учун ҳам осон эмаслиги киноя билан тилга олинмоқда.
Келажакдаги истиқболларМутахассисларнинг фикрича, Elon Muskнинг бойлиги Tesla ва SpaceX каби юқори технологик активларга таянади. Бу эса унинг соф бойлиги ҳар куни бир неча миллиард долларга ўзгариши мумкинлигини англатади. Триллионерлик маррасига қайтиш учун Tesla автомобилларига бўлган талабнинг барқарорлиги ва SpaceX лойиҳаларининг муваффақияти ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
Ўзбекистонлик технология ишқибозлари учун ҳам Мускнинг фаолияти қизиқарли, чунки унинг Starlink лойиҳаси келажакда минтақамизда интернет сифатини оширишга хизмат қилиши мумкин. Ҳозирча эса дунё ҳамжамияти Мускнинг навбатдаги молиявий сакрашини ва у яна қачон расман триллионерлар рўйхатининг биринчи вакилига айланишини кузатишда давом этмоқда.
…