Аирбус янги А220-500 моделини тақдим этишга тайёрланмоқда: Boeing 737 МАХ 8 га муносиб рақиб

·0·Техно
Аирбус янги А220-500 моделини тақдим этишга тайёрланмоқда: Boeing 737 МАХ 8 га муносиб рақиб

Авиация оламининг етакчи гиганти Аирбус корпорацияси ўзининг энг муваффақиятли лойиҳаларидан бири бўлган А220 оиласини кенгайтириш арафасида турибди. Компания жорий йилнинг охирига қадар мазкур самолётнинг узайтирилган версияси — А220-500 моделини ишлаб чиқариш бўйича якуний қарорни қабул қилиши кутилмоқда. Аирбус Канада раҳбари Гиём Шевассоннинг Канададаги Мирабел заводида берган баёнотига кўра, лойиҳа ҳали расман тасдиқланмаган бўлса-да, компания дастурни ишга туширишга ҳар томонлама тайёргарлик кўрмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги А220-500 модификацияси ҳозирги А220-300 моделининг мантиқий давоми бўлиб, у салонда қўшимча бешта қатор ўриндиқлар жойлаштирилишини кўзда тутади. Натижада самолётнинг йўловчи сиғими 185 кишигача ортади. Бу эса мазкур лайнерни ўрта масофали парвозлар бозорида Boeing 737 МАХ 8 моделига тўғридан-тўғри рақибга айлантиради. ixbt.com маълумотига кўра, кўплаб авиакомпаниялар айнан шундай тежамкор ва сиғимли моделни узоқ вақтдан бери кутишмоқда.

Бозордаги талаб ва АирАсиа қизиқиши

Янги моделга бўлган қизиқиш ҳозирданоқ юқори даражада. Хусусан, Осиёнинг йирик лоукостерларидан бири — АирАсиа компанияси агар дастур расман эълон қилинса, дарҳол 150 дона А220-500 самолётини сотиб олишга тайёрлигини билдирди. Аирбус муҳандислари янги моделда ҳам ўзига хос 2+3 кўринишидаги қулай салон тузилишини сақлаб қолишга қарор қилишган. Бу йўловчилар учун кенгроқ жой ва қулайликни таъминлайди.

Компания раҳбарияти мижозларга техник жиҳатдан мураккаб бўлмаган, ишончли ва бозорга тезроқ чиқадиган ечимни таклиф қилишни мақсад қилган. Ҳозирда мутахассислар самолётнинг оғирлиги, йўловчи сиғими ва парвоз масофаси ўртасидаги идеал мувозанатни топиш устида иш олиб бормоқда. Шу билан бирга, янги модел учун муқобил двигателлар изланмаётгани маълум бўлди.

Двигателлар ва ишлаб чиқариш қуввати

Ҳозирча ягона двигател етказиб берувчи сифатида Пратт & Whитней компанияси қолади. Уларнинг ПВ1500Г русумли қурилмалари янги лайнерларга ҳам ўрнатилади. Аирбус вакиллари бошқа ишлаб чиқарувчига ўтишни жуда қиммат ва мураккаб жараён деб ҳисоблашмоқда. Бунинг ўрнига, 2026-йил охирига қадар мавжуд двигателларнинг ишончлилик муаммоларини тўлиқ бартараф этиш режалаштирилган. 2027-йилдан бошлаб ушбу двигателларнинг хизмат муддати сезиларли даражада узайиши кутилмоқда.

Айни пайтда Аирбус Мирабелдаги ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш масаласини ҳам кўриб чиқмоқда. А220-500 лойиҳасини муваффақиятли амалга ошириш учун катта миқдордаги инвестициялар талаб этилади. Компания 2028-йилга бориб ойига 13–14 дона самолёт ишлаб чиқариш даражасига чиқишни кўзламоқда. Бу кўрсаткич бутун дастурнинг иқтисодий жиҳатдан ўзини оқлаши ва барқарор фойда келтириши учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Ўзбекистон авиация бозори учун ҳам ушбу янгилик муҳим аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Мамлакатимизда ички ва минтақавий рейслар сони ортиб бораётган бир пайтда, А220-500 каби тежамкор ва замонавий лайнерлар келажакда маҳаллий авиаташувчилар паркини янгилаш учун муносиб номзод бўлиши мумкин.

АирбусАвиацияА220-500BoeingТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ ва Европа ўртасида микросхемалар уруши: Нидерландия Вашингтонга қарши чиқдиАҚШ ва Европа ўртасида микросхемалар уруши: Нидерландия Вашингтонга қарши чиқдиБугун, 05:27Elon Musk триллионер мақомини йўқотди: SpaceX акциялари миллиардерга пастлик қилдиElon Musk триллионер мақомини йўқотди: SpaceX акциялари миллиардерга пастлик қилдиБугун, 04:24Инфосйс собиқ раҳбари IT-хизматлар бозорини ўзгартирадиган янги стартапга асос солдиИнфосйс собиқ раҳбари IT-хизматлар бозорини ўзгартирадиган янги стартапга асос солдиБугун, 04:23Cerebras акциялари кескин тушиб кетди: Сунъий интеллект гиганти нега инвесторларни чўчитди?Cerebras акциялари кескин тушиб кетди: Сунъий интеллект гиганти нега инвесторларни чўчитди?Бугун, 03:51Сунъий интеллект буму Микрон компаниясини дунё технология гигантлари қаторига олиб чиқдиСунъий интеллект буму Микрон компаниясини дунё технология гигантлари қаторига олиб чиқдиБугун, 03:23Google сунъий интеллект соҳасидаги энг кучли мутахассисларини йўқотмоқдаGoogle сунъий интеллект соҳасидаги энг кучли мутахассисларини йўқотмоқдаБугун, 02:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди