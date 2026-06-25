Аирбус янги А220-500 моделини тақдим этишга тайёрланмоқда: Boeing 737 МАХ 8 га муносиб рақиб
Авиация оламининг етакчи гиганти Аирбус корпорацияси ўзининг энг муваффақиятли лойиҳаларидан бири бўлган А220 оиласини кенгайтириш арафасида турибди. Компания жорий йилнинг охирига қадар мазкур самолётнинг узайтирилган версияси — А220-500 моделини ишлаб чиқариш бўйича якуний қарорни қабул қилиши кутилмоқда. Аирбус Канада раҳбари Гиём Шевассоннинг Канададаги Мирабел заводида берган баёнотига кўра, лойиҳа ҳали расман тасдиқланмаган бўлса-да, компания дастурни ишга туширишга ҳар томонлама тайёргарлик кўрмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги А220-500 модификацияси ҳозирги А220-300 моделининг мантиқий давоми бўлиб, у салонда қўшимча бешта қатор ўриндиқлар жойлаштирилишини кўзда тутади. Натижада самолётнинг йўловчи сиғими 185 кишигача ортади. Бу эса мазкур лайнерни ўрта масофали парвозлар бозорида Boeing 737 МАХ 8 моделига тўғридан-тўғри рақибга айлантиради. ixbt.com маълумотига кўра, кўплаб авиакомпаниялар айнан шундай тежамкор ва сиғимли моделни узоқ вақтдан бери кутишмоқда.
Бозордаги талаб ва АирАсиа қизиқишиЯнги моделга бўлган қизиқиш ҳозирданоқ юқори даражада. Хусусан, Осиёнинг йирик лоукостерларидан бири — АирАсиа компанияси агар дастур расман эълон қилинса, дарҳол 150 дона А220-500 самолётини сотиб олишга тайёрлигини билдирди. Аирбус муҳандислари янги моделда ҳам ўзига хос 2+3 кўринишидаги қулай салон тузилишини сақлаб қолишга қарор қилишган. Бу йўловчилар учун кенгроқ жой ва қулайликни таъминлайди.
Компания раҳбарияти мижозларга техник жиҳатдан мураккаб бўлмаган, ишончли ва бозорга тезроқ чиқадиган ечимни таклиф қилишни мақсад қилган. Ҳозирда мутахассислар самолётнинг оғирлиги, йўловчи сиғими ва парвоз масофаси ўртасидаги идеал мувозанатни топиш устида иш олиб бормоқда. Шу билан бирга, янги модел учун муқобил двигателлар изланмаётгани маълум бўлди.
Двигателлар ва ишлаб чиқариш қувватиҲозирча ягона двигател етказиб берувчи сифатида Пратт & Whитней компанияси қолади. Уларнинг ПВ1500Г русумли қурилмалари янги лайнерларга ҳам ўрнатилади. Аирбус вакиллари бошқа ишлаб чиқарувчига ўтишни жуда қиммат ва мураккаб жараён деб ҳисоблашмоқда. Бунинг ўрнига, 2026-йил охирига қадар мавжуд двигателларнинг ишончлилик муаммоларини тўлиқ бартараф этиш режалаштирилган. 2027-йилдан бошлаб ушбу двигателларнинг хизмат муддати сезиларли даражада узайиши кутилмоқда.
Айни пайтда Аирбус Мирабелдаги ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш масаласини ҳам кўриб чиқмоқда. А220-500 лойиҳасини муваффақиятли амалга ошириш учун катта миқдордаги инвестициялар талаб этилади. Компания 2028-йилга бориб ойига 13–14 дона самолёт ишлаб чиқариш даражасига чиқишни кўзламоқда. Бу кўрсаткич бутун дастурнинг иқтисодий жиҳатдан ўзини оқлаши ва барқарор фойда келтириши учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Ўзбекистон авиация бозори учун ҳам ушбу янгилик муҳим аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Мамлакатимизда ички ва минтақавий рейслар сони ортиб бораётган бир пайтда, А220-500 каби тежамкор ва замонавий лайнерлар келажакда маҳаллий авиаташувчилар паркини янгилаш учун муносиб номзод бўлиши мумкин.
…