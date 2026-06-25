Google молия бозорини эгаллашга киришди: Android учун махсус илова тақдим этилди

·26·Техно
Google молия бозорини эгаллашга киришди: Android учун махсус илова тақдим этилди

Google корпорацияси молия ва инвестициялар оламида ўз позициясини мустаҳкамлаш мақсадида Android операцион тизими фойдаланувчилари учун Google Финансе алоҳида мобил иловасини ишга туширди. Мазкур қадам технологик гигантнинг нафақат ахборот қидируви, балки профессионал молиявий таҳлил ва активларни бошқариш соҳасида ҳам етакчиликка интилаётганидан далолат беради. Эндиликда фойдаланувчилар реал вақт режимидаги бозор маълумотлари ва шахсий инвестиция портфелларини ягона платформада кузатиб боришлари мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Илованинг асосий функцияларидан бири — сунъий интеллект асосида ишловчи “Кей Моментс” (Муҳим лаҳзалар) хусусиятидир. У акциялар нархи нима сабабдан ўзгараётганини тушунтириб беради ва бозорнинг энг муҳим тенденцияларини таҳлил қилади. Шунингдек, илова орқали жонли молиявий янгиликларни кузатиш ва фойдаланувчининг шахсий қизиқишларига мослаштирилган кузатув рўйхатларини (ватчлист) бошқариш имконияти мавжуд.

Сунъии интеллект ва янги имкониятлар

Google Финансе веб-версияси ҳам сезиларли даражада янгиланди ва бета-тест босқичидан муваффақиятли ўтди. Эндиликда бутун дунё бўйлаб фойдаланувчилар ўз инвестиция портфелларини (портфолиос) ягона бошқарув панелида кўришлари мумкин. Мавжуд портфеллар автоматик равишда янги тизимга ўтказилади, янгиларини эса файл юклаш ёки чатботга оддий матн орқали инвестициялар ҳақида маълумот бериш орқали яратиш мумкин.

Сунъии интеллект имкониятлари фойдаланувчиларга ўз портфелларини чуқурроқ таҳлил қилишга ёрдам беради. Масалан, фойдаланувчи чатботдан “Менинг портфелимда қайси секторлар етарли даражада ифодаланмаган?” деб сўраши мумкин. Сунъии интеллект нафақат саволларга жавоб беради, балки бозор ўзгаришлари бўйича таҳлилий брифинглар тайёрлаш ёки активлар унумдорлиги ҳақида қисқача хулосалар бериш каби вазифаларни автоматик тарзда бажаради.

Рақобат ва келажакдаги режалар

Google Финансе мобил иловасининг чиқарилиши Яҳоо Финансе ва Robinhood каби оммабоп молия платформаларига тўғридан-тўғри рақобат туғдиради. Google шунчаки акциялар нархини кўрсатувчи сервисдан тўлиқ қонли молия экотизимига айланишни мақсад қилган. Яқин ойларда иловага компанияларнинг чораклик ҳисобот йиғилишларини (эарнингс каллс) жонли эфирда тинглаш функцияси ҳам қўшилиши кутилмоқда.

Ҳозирча илова фақат Android фойдаланувчилари учун мавжуд бўлса-да, компания яқин ойларда iOS версиясини ҳам чиқаришни вада қилмоқда. Веб-версияда тақдим этилган барча сунъии интеллект функциялари тез орада мобил иловага ҳам интеграция қилинади. Бу эса ўзбекистонлик инвесторлар ва молия ихлосмандлари учун ҳам жаҳон бозорларини кузатишда қулай ва замонавий воситага айланади.

GoogleGoogle ФинансеAndroidСунъии IntelлектИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Base Повер АҚШнинг энг йирик энергия тармоғидаги инқирозни ҳал этишга киришдиBase Повер АҚШнинг энг йирик энергия тармоғидаги инқирозни ҳал этишга киришдиБугун, 23:00Сунъий интеллект бозорида янги етакчи: Claude ChatGPT ўрнини эгалламоқдами?Сунъий интеллект бозорида янги етакчи: Claude ChatGPT ўрнини эгалламоқдами?Бугун, 22:54Хитой космик саноатида инқилоб: Лонг Марч 10Б ракетаси илк бор қайта фойдаланиш учун синовдан ўтказиладиХитой космик саноатида инқилоб: Лонг Марч 10Б ракетаси илк бор қайта фойдаланиш учун синовдан ўтказиладиБугун, 22:25Сунъий интеллектни ўйинлар орқали ўргатиш: Генерал Интуитион 2,3 миллиард долларга баҳоландиСунъий интеллектни ўйинлар орқали ўргатиш: Генерал Интуитион 2,3 миллиард долларга баҳоландиБугун, 22:20AI соҳасида инқилоб: Унконвентионал AI энергия сарфини 1000 бараварга қисқартирмоқчиAI соҳасида инқилоб: Унконвентионал AI энергия сарфини 1000 бараварга қисқартирмоқчиБугун, 21:57AMD процессорлари нархи кескин пасайди: Ryzen 5 9600Х ва 7600Х ҳамёнбоп бўлдиAMD процессорлари нархи кескин пасайди: Ryzen 5 9600Х ва 7600Х ҳамёнбоп бўлдиБугун, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди