Polymarket платформаси киберҳужумга учради: Хакерлар фойдаланувчилар маблағини ўғирлади

·0·Техно
Polymarket платформаси киберҳужумга учради: Хакерлар фойдаланувчилар маблағини ўғирлади

Дунёнинг энг йирик прогнозлар бозори ҳисобланган Polymarket платформаси киберҳужумга учраганини ва бунинг натижасида фойдаланувчиларнинг маблағлари ўғирланганини расман тасдиқлади. Компания вакилларининг маълум қилишича, хавфсизлик тизимидаги муаммо учинчи томон хизмат кўрсатувчи провайдери билан боғлиқ бўлиб, бу тажовузкорларга сайт кодига зарарли скриптларни киритиш имконини берган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Polymarket маълумотларига кўра, мазкур ҳодиса барча фойдаланувчиларга эмас, балки уларнинг муайян қисмига таъсир қилган. Ҳозирда компания вазият тўлиқ назоратга олинганини ва зарар кўрган мижозлар билан алоқага чиқилаётганини билдирди. Энг муҳими, платформа барча йўқотилган маблағларни ўз ҳисобидан тўлиқ қоплаб бериш (рефундинг) мажбуриятини олди.

Ўғирланган маблағлар миқдори ва ҳужум усули

TechCrunch нашри билан суҳбатда Polymarket вакили Коннор Бранди ўғирлик фактини тасдиқлаган бўлса-да, ҳодисанинг аниқ тафсилотлари ва қанча маблағ ўзлаштирилгани ҳақидаги саволларни очиқлашдан бош тортди. Бироқ, блокчейн хавфсизлиги билан шуғулланувчи ПеккШиелд фирмаси ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида ушбу ҳужум натижасида тахминан 3 миллион доллар миқдоридаги криптовалюта ўғирланганини маълум қилди.

Мустақил блокчейн таҳлилчилари ҳам ушбу маълумотни тасдиқлаб, камида 11 нафар йирик инвестор жиддий зарар кўрганини таъкидламоқда. Ҳужум усули сифатида фишинг (пҳишинг) кампанияси қўлланилган бўлиб, зарарли код фойдаланувчиларни сохта транзакцияларни тасдиқлашга мажбурлаган. Натижада, фойдаланувчиларнинг ҳамёнларидаги рақамли активлар хакерларнинг манзилларига ўтказиб юборилган.

Компания обрўсига навбатдаги зарба

Ушбу киберҳужум Polymarket учун оғир ҳафтага тўғри келди. Бир неча кун аввал компания яна бир можарога аралашиб қолган эди. Ўтказилган суриштирувлар натижасида платформа ижтимоий тармоқлардаги блогерларга сохта ютуқлар акс этган видеоларни реклама қилиш учун пул тўлагани аниқланган. Ушбу видеолар фойдаланувчиларни алдаш ва платформага жалб қилиш мақсадида яратилган бўлиб, аслида бундай ютуқлар мавжуд бўлмаган.

Компания ушбу айбловлардан сўнг ўзининг реклама контентини тўлиқ аудитдан ўтказишга вада берган эди. Киберҳужум эса платформанинг нафақат маркетинг этикаси, балки техник хавфсизлиги борасида ҳам жиддий саволларни юзага келтирди. Ҳозирда мутахассислар фойдаланувчиларга ўз ҳамёнлари хавфсизлигини текширишни ва шубҳали сўровларни тасдиқламасликни тавсия қилмоқда.

Polymarket каби платформалар айниқса сиёсий воқеалар ва спорт мусобақалари арафасида оммалашиб бораётган бир пайтда, бундай хавфсизлик муаммолари фойдаланувчиларнинг ишончига путур етказиши мумкин. Ўзбекистонлик криптовалюта ихлосмандлари ҳам халқаро платформалардан фойдаланишда эҳтиёткор бўлишлари, икки босқичли аутентификация ва совуқ ҳамёнлардан фойдаланишлари мақсадга мувофиқдир.

PolymarketКриптовалютаКиберҳужумХакерларБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft Xbox консоллари нархини оширмоқда: Нархлар ўсишига AI буму сабаб бўлдиMicrosoft Xbox консоллари нархини оширмоқда: Нархлар ўсишига AI буму сабаб бўлдиБугун, 00:57OpenAI янги Патч те Планет ташаббуси билан интернет хавфсизлигини кучайтирадиOpenAI янги Патч те Планет ташаббуси билан интернет хавфсизлигини кучайтирадиБугун, 00:55IBM дунёдаги илк 1 нанометрдан кичик чиплар технологиясини тақдим этдиIBM дунёдаги илк 1 нанометрдан кичик чиплар технологиясини тақдим этдиБугун, 00:23Notion ўзининг электрон почта хизматини ёпиб, бор эътиборини сунъий интеллектга қаратадиNotion ўзининг электрон почта хизматини ёпиб, бор эътиборини сунъий интеллектга қаратадиБугун, 00:21Yandex ва Нептун ҳамкорликда сув тошқинидан ҳимоя қилувчи ақлли тизимни тақдим этдиYandex ва Нептун ҳамкорликда сув тошқинидан ҳимоя қилувчи ақлли тизимни тақдим этдиКеча, 23:25Base Повер АҚШнинг энг йирик энергия тармоғидаги инқирозни ҳал этишга киришдиBase Повер АҚШнинг энг йирик энергия тармоғидаги инқирозни ҳал этишга киришдиКеча, 23:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди