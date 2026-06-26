OpenAI янги Патч те Планет ташаббуси билан интернет хавфсизлигини кучайтиради

·0·Техно
OpenAI янги Патч те Планет ташаббуси билан интернет хавфсизлигини кучайтиради

Сунъий интеллект технологиялари етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси Траил оф Битс киберхавфсизлик фирмаси билан ҳамкорликда Патч те Планет дастурини ишга туширганини эълон қилди. Ушбу лойиҳанинг асосий мақсади — замонавий булутли хизматлар, корпоратив иловалар ва бутун интернет инфратузилмасининг пойдевори бўлган очиқ кодли (опен-соурсе) лойиҳалардаги заифликларни аниқлаш ҳамда бартараф этишдан иборат. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастурнинг аҳамияти шундаки, очиқ кодли компонентлар бугунги кунда деярли барча рақамли маҳсулотларда қўлланилади. Биргина кичик хатолик дунё бўйлаб миллионлаб қурилмалар ва минглаб компаниялар хавфсизлигига таҳдид солиши мумкин. OpenAI маълумотларига кўра, тизим аллақачон юзлаб хавфсизлик муаммоларини аниқлашга муваффақ бўлган ва ўнлаб лойиҳалар учун тузатишлар (патчлар) киритилган.

Критик лойиҳалар назорат остида

Патч те Планет дастури доирасида биринчи навбатда қуйидаги муҳим лойиҳалар таҳлил қилинмоқда:

  • Pythон ва Го дастурлаш тиллари;
  • кУРЛ ва НАТС Сервер тармоқ воситалари;
  • Сигсторе ва пйка/крйптограпҳй каби криптографик кутубхоналар;
  • аиоҳттп ва фреэнгинх каби сервер технологиялари.
Ушбу компонентлар маълумотларни шифрлаш, дастурий таъминотнинг ҳақиқийлигини текшириш ва тармоқ алоқаларини таъминлаш каби ҳаётий муҳим вазифаларни бажаради. OpenAI мутахассислари Кодех Секуритй воситаси ва ўзларининг илғор сунъий интеллект моделларидан фойдаланган ҳолда кодларни таҳлил қилмоқда. Траил оф Битс муҳандислари эса сунъий интеллект топган хатоларни текшириб, ёлғон сигналларни саралаб олмоқда.

Тезкорлик ва инсон омили

Киберхавфсизлик бўйича экспертлар, жумладан Форрестер таҳлилчиси Бисважеет Маҳапатра, сунъий интеллектнинг асосий устунлиги тезликда эканини таъкидламоқда. Агар илгари янги заифликларни топиш ва уларни тузатиш ҳафталаб вақт олган бўлса, эндиликда бу жараён бир неча кунгача қисқариши мумкин. Бироқ, инсон омили ҳамон муҳим бўлиб қолаверади: мутахассислар топилган хатоларнинг реал хавфлилик даражасини баҳолашлари ва тузатишлар хавфсизлигини тасдиқлашлари шарт.

Сўнгги йилларда Лог4Shell ва ХЗ Утилс каби ҳодисалар дастурий таъминот етказиб бериш занжиридаги заифликлар қанчалик ҳалокатли бўлиши мумкинлигини кўрсатди. Очиқ кодли лойиҳалар кўпинча кўнгиллилар томонидан бошқарилади, шу сабабли уларга OpenAI каби йирик корпорацияларнинг технологик кўмаги жуда зарур.

Янги ташаббус нафақат хатоларни топиш, балки киберхавфсизликка бўлган ёндашувни ҳам ўзгартириши кутилмоқда. Компаниялар энди вақти-вақти билан текширув ўтказишдан доимий, реал вақт режимидаги хавф-хатарларни баҳолаш тизимига ўтишлари керак бўлади. Патч те Планет лойиҳаси бутун дунё бўйлаб рақамли экотизимнинг барқарорлигини ошириш йўлидаги муҳим қадамдир.

OpenAIКиберхавфсизликСунъий IntelлектПатч Те ПланетТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Polymarket платформаси киберҳужумга учради: Хакерлар фойдаланувчилар маблағини ўғирладиPolymarket платформаси киберҳужумга учради: Хакерлар фойдаланувчилар маблағини ўғирладиБугун, 00:59Microsoft Xbox консоллари нархини оширмоқда: Нархлар ўсишига AI буму сабаб бўлдиMicrosoft Xbox консоллари нархини оширмоқда: Нархлар ўсишига AI буму сабаб бўлдиБугун, 00:57IBM дунёдаги илк 1 нанометрдан кичик чиплар технологиясини тақдим этдиIBM дунёдаги илк 1 нанометрдан кичик чиплар технологиясини тақдим этдиБугун, 00:23Notion ўзининг электрон почта хизматини ёпиб, бор эътиборини сунъий интеллектга қаратадиNotion ўзининг электрон почта хизматини ёпиб, бор эътиборини сунъий интеллектга қаратадиБугун, 00:21Yandex ва Нептун ҳамкорликда сув тошқинидан ҳимоя қилувчи ақлли тизимни тақдим этдиYandex ва Нептун ҳамкорликда сув тошқинидан ҳимоя қилувчи ақлли тизимни тақдим этдиКеча, 23:25Base Повер АҚШнинг энг йирик энергия тармоғидаги инқирозни ҳал этишга киришдиBase Повер АҚШнинг энг йирик энергия тармоғидаги инқирозни ҳал этишга киришдиКеча, 23:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди