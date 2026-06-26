OpenAI янги Патч те Планет ташаббуси билан интернет хавфсизлигини кучайтиради
Сунъий интеллект технологиялари етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси Траил оф Битс киберхавфсизлик фирмаси билан ҳамкорликда Патч те Планет дастурини ишга туширганини эълон қилди. Ушбу лойиҳанинг асосий мақсади — замонавий булутли хизматлар, корпоратив иловалар ва бутун интернет инфратузилмасининг пойдевори бўлган очиқ кодли (опен-соурсе) лойиҳалардаги заифликларни аниқлаш ҳамда бартараф этишдан иборат. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дастурнинг аҳамияти шундаки, очиқ кодли компонентлар бугунги кунда деярли барча рақамли маҳсулотларда қўлланилади. Биргина кичик хатолик дунё бўйлаб миллионлаб қурилмалар ва минглаб компаниялар хавфсизлигига таҳдид солиши мумкин. OpenAI маълумотларига кўра, тизим аллақачон юзлаб хавфсизлик муаммоларини аниқлашга муваффақ бўлган ва ўнлаб лойиҳалар учун тузатишлар (патчлар) киритилган.
Критик лойиҳалар назорат остидаПатч те Планет дастури доирасида биринчи навбатда қуйидаги муҳим лойиҳалар таҳлил қилинмоқда:
- Pythон ва Го дастурлаш тиллари;
- кУРЛ ва НАТС Сервер тармоқ воситалари;
- Сигсторе ва пйка/крйптограпҳй каби криптографик кутубхоналар;
- аиоҳттп ва фреэнгинх каби сервер технологиялари.
Тезкорлик ва инсон омилиКиберхавфсизлик бўйича экспертлар, жумладан Форрестер таҳлилчиси Бисважеет Маҳапатра, сунъий интеллектнинг асосий устунлиги тезликда эканини таъкидламоқда. Агар илгари янги заифликларни топиш ва уларни тузатиш ҳафталаб вақт олган бўлса, эндиликда бу жараён бир неча кунгача қисқариши мумкин. Бироқ, инсон омили ҳамон муҳим бўлиб қолаверади: мутахассислар топилган хатоларнинг реал хавфлилик даражасини баҳолашлари ва тузатишлар хавфсизлигини тасдиқлашлари шарт.
Сўнгги йилларда Лог4Shell ва ХЗ Утилс каби ҳодисалар дастурий таъминот етказиб бериш занжиридаги заифликлар қанчалик ҳалокатли бўлиши мумкинлигини кўрсатди. Очиқ кодли лойиҳалар кўпинча кўнгиллилар томонидан бошқарилади, шу сабабли уларга OpenAI каби йирик корпорацияларнинг технологик кўмаги жуда зарур.
Янги ташаббус нафақат хатоларни топиш, балки киберхавфсизликка бўлган ёндашувни ҳам ўзгартириши кутилмоқда. Компаниялар энди вақти-вақти билан текширув ўтказишдан доимий, реал вақт режимидаги хавф-хатарларни баҳолаш тизимига ўтишлари керак бўлади. Патч те Планет лойиҳаси бутун дунё бўйлаб рақамли экотизимнинг барқарорлигини ошириш йўлидаги муҳим қадамдир.
…