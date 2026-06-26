Ўзбекистон билан ўйиндан кейин Роналду аэропортда қаттиқ текширилди (видео)
Португалия терма жамоаси сардори Криштиану Роналду Ўзбекистонга қарши ўйиндан кейин Хьюстон аэропортида қатъий хавфсизлик текширувидан ўтди.
Хавфсизлик ходимлари ундан сумкасини текширув учун тақдим этишни сўраган. Роналду вазиятга ҳазил билан ёндашиб, кўзойнагини ҳам ечиши керакми, деган ишора қилди. Шунга қарамай, текширув белгиланган тартибда давом эттирилди.
Португалия терма жамоаси энди 28 июнь куни бўлиб ўтадиган Колумбияга қарши баҳс учун Майами шаҳрига йўл олди.
Маълумот учун, Португалия айни пайтда “К” гуруҳида 4 очко билан иккинчи ўринда бормоқда. Гуруҳнинг иккинчи турида португалияликлар Ўзбекистонни 5:0 ҳисобида мағлуб этган, Роналду эса дубль қайд этган эди.
Бу голлар орқали тажрибали ҳужумчи Жаҳон чемпионатлари тарихида Португалия сафида урилган голлар сонини 10 тага етказиб, афсонавий Эйсебиунинг 9 голлик рекордини янгилади.
…