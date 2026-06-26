Notion ўзининг электрон почта хизматини ёпиб, бор эътиборини сунъий интеллектга қаратади
Машҳур унумдорлик платформаси Notion кутилмаган қарорни эълон қилди: компания ўзининг Notion Маил электрон почта хизматини жорий йилнинг 22-сентябрь куни расман тўхтатади. Ушбу қадам компаниянинг анъанавий почта қутиларидан воз кечиб, жараёнларни тўлиқ AI агентлари (сунъий интеллект ёрдамчилари) бошқарувига ўтказиш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания вакилларининг тушунтиришича, фойдаланувчиларнинг одатлари кескин ўзгарган. Ҳозирда Notion Маил фойдаланувчиларининг ярмидан кўпи ўз хатларини ўқиш учун почта қутисини умуман очмай қўйган. Бунинг ўрнига, улар барча ёзишмаларни таҳлил қилиш, саралаш ва жавоб қайтариш вазифасини ақлли агентларга ишониб топширмоқда. Шу сабабли, Notion ресурсларни анъанавий интерфейсни сақлаб қолишга эмас, балки автоматлаштирилган тизимларни ривожлантиришга йўналтиришга қарор қилди.
Сунъий интеллект агентларининг устунлигиNotion Маил ўз фаолиятини тўхтатса-да, компаниянинг сунъий интеллектга асосланган агентлари ишлашда давом этади. Ушбу технология фойдаланувчи номидан хатларни ёзиш, учрашувларни белгилаш ва муҳим хабарларни саралаш каби мураккаб вазифаларни бажаришга қодир. Бу ўзгариш замонавий технологиялар оламида "почта қутисиз келажак" концепцияси сари ташланган жиддий қадам сифатида баҳоланмоқда.
ixbt.com маълумотларига кўра, Notion Маил хизмати Gmail билан интеграция қилинган эди. Бу шуни англатадики, хизмат ёпилиши фойдаланувчиларнинг хатларига зарар етказмайди — барча ёзишмалар Gmail серверларида сақланиб қолади. Бироқ, фойдаланувчилар Notion Маил ичида яратилган қоралама (драфт) ва режалаштирилган хатларни 22-сентябргача экспорт қилиб олишлари тавсия этилади.
Рақобат ва янги стратегияNotion ўзининг почта хизматини 2024-йилда хавфсизликка ихтисослашган Скифф стартапини сотиб олганидан сўнг эълон қилган эди. Маҳсулот 2025-йилнинг апрель ойида оммага тақдим этилди ва Суперhuman ҳамда Фйхер каби премиум хизматлар билан рақобатлашиши кутилган эди. Бироқ, бозор тенденциялари фойдаланувчилар энди хатларни қўлда бошқаришни истамаслигини кўрсатди.
Ҳозирда АгентМаил каби янги стартаплар ҳам айнан Notion илгари сураётган ғоя — фақат сунъий интеллект агентлари учун мўлжалланган почта экотизимини яратиш устида ишламоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга, чунки Notion платформаси маҳаллий фрилансерлар ва IT-жамоалар орасида лойиҳаларни бошқариш учун энг оммабоп воситалардан бири ҳисобланади.
Хизмат ёпилгандан сўнг фойдаланувчилар қуйидаги чораларни кўришлари лозим:
- Режалаштирилган ва юборилмаган хатларни бошқа платформага кўчириш;
- Автоматик ёрлиқлар (ауто-лабел) ва фильтрлар созламаларини сақлаб қолиш;
- Notion AI агентлари ёрдамида почта билан ишлашнинг янги усулларига ўтиш.
…