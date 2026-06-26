Notion ўзининг электрон почта хизматини ёпиб, бор эътиборини сунъий интеллектга қаратади

·23·Техно
Notion ўзининг электрон почта хизматини ёпиб, бор эътиборини сунъий интеллектга қаратади

Машҳур унумдорлик платформаси Notion кутилмаган қарорни эълон қилди: компания ўзининг Notion Маил электрон почта хизматини жорий йилнинг 22-сентябрь куни расман тўхтатади. Ушбу қадам компаниянинг анъанавий почта қутиларидан воз кечиб, жараёнларни тўлиқ AI агентлари (сунъий интеллект ёрдамчилари) бошқарувига ўтказиш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания вакилларининг тушунтиришича, фойдаланувчиларнинг одатлари кескин ўзгарган. Ҳозирда Notion Маил фойдаланувчиларининг ярмидан кўпи ўз хатларини ўқиш учун почта қутисини умуман очмай қўйган. Бунинг ўрнига, улар барча ёзишмаларни таҳлил қилиш, саралаш ва жавоб қайтариш вазифасини ақлли агентларга ишониб топширмоқда. Шу сабабли, Notion ресурсларни анъанавий интерфейсни сақлаб қолишга эмас, балки автоматлаштирилган тизимларни ривожлантиришга йўналтиришга қарор қилди.

Сунъий интеллект агентларининг устунлиги

Notion Маил ўз фаолиятини тўхтатса-да, компаниянинг сунъий интеллектга асосланган агентлари ишлашда давом этади. Ушбу технология фойдаланувчи номидан хатларни ёзиш, учрашувларни белгилаш ва муҳим хабарларни саралаш каби мураккаб вазифаларни бажаришга қодир. Бу ўзгариш замонавий технологиялар оламида "почта қутисиз келажак" концепцияси сари ташланган жиддий қадам сифатида баҳоланмоқда.

ixbt.com маълумотларига кўра, Notion Маил хизмати Gmail билан интеграция қилинган эди. Бу шуни англатадики, хизмат ёпилиши фойдаланувчиларнинг хатларига зарар етказмайди — барча ёзишмалар Gmail серверларида сақланиб қолади. Бироқ, фойдаланувчилар Notion Маил ичида яратилган қоралама (драфт) ва режалаштирилган хатларни 22-сентябргача экспорт қилиб олишлари тавсия этилади.

Рақобат ва янги стратегия

Notion ўзининг почта хизматини 2024-йилда хавфсизликка ихтисослашган Скифф стартапини сотиб олганидан сўнг эълон қилган эди. Маҳсулот 2025-йилнинг апрель ойида оммага тақдим этилди ва Суперhuman ҳамда Фйхер каби премиум хизматлар билан рақобатлашиши кутилган эди. Бироқ, бозор тенденциялари фойдаланувчилар энди хатларни қўлда бошқаришни истамаслигини кўрсатди.

Ҳозирда АгентМаил каби янги стартаплар ҳам айнан Notion илгари сураётган ғоя — фақат сунъий интеллект агентлари учун мўлжалланган почта экотизимини яратиш устида ишламоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга, чунки Notion платформаси маҳаллий фрилансерлар ва IT-жамоалар орасида лойиҳаларни бошқариш учун энг оммабоп воситалардан бири ҳисобланади.

Хизмат ёпилгандан сўнг фойдаланувчилар қуйидаги чораларни кўришлари лозим:

  • Режалаштирилган ва юборилмаган хатларни бошқа платформага кўчириш;
  • Автоматик ёрлиқлар (ауто-лабел) ва фильтрлар созламаларини сақлаб қолиш;
  • Notion AI агентлари ёрдамида почта билан ишлашнинг янги усулларига ўтиш.
Компания ушбу қарорни "бор эътиборни энг самарали йўналишга қаратиш" деб атади. Бу эса яқин келажакда электрон почта билан ишлаш маданияти бутунлай ўзгариши мумкинлигидан далолат беради.

NotionСунъий IntelлектGmailТехнологияIT-олами
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Polymarket платформаси киберҳужумга учради: Хакерлар фойдаланувчилар маблағини ўғирладиPolymarket платформаси киберҳужумга учради: Хакерлар фойдаланувчилар маблағини ўғирладиБугун, 00:59Microsoft Xbox консоллари нархини оширмоқда: Нархлар ўсишига AI буму сабаб бўлдиMicrosoft Xbox консоллари нархини оширмоқда: Нархлар ўсишига AI буму сабаб бўлдиБугун, 00:57OpenAI янги Патч те Планет ташаббуси билан интернет хавфсизлигини кучайтирадиOpenAI янги Патч те Планет ташаббуси билан интернет хавфсизлигини кучайтирадиБугун, 00:55IBM дунёдаги илк 1 нанометрдан кичик чиплар технологиясини тақдим этдиIBM дунёдаги илк 1 нанометрдан кичик чиплар технологиясини тақдим этдиБугун, 00:23Yandex ва Нептун ҳамкорликда сув тошқинидан ҳимоя қилувчи ақлли тизимни тақдим этдиYandex ва Нептун ҳамкорликда сув тошқинидан ҳимоя қилувчи ақлли тизимни тақдим этдиКеча, 23:25Base Повер АҚШнинг энг йирик энергия тармоғидаги инқирозни ҳал этишга киришдиBase Повер АҚШнинг энг йирик энергия тармоғидаги инқирозни ҳал этишга киришдиКеча, 23:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди